Страховка на лечение

Граждане Беларуси имеют право на бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения. Существующая система здравоохранения обеспечивает доступность медицинской помощи, равенство различных социальных групп населения в части медицинского обеспечения.

Вместе с тем удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных медицинских услугах, обеспечение их доступности на сегодняшний день возможно посредством добровольного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование дополняет гарантии, предоставляемые в рамках бесплатной медицинской помощи, до максимально возможного в современных условиях уровня. Это касается, в первую очередь, проведения дорогостоящих видов лечения и диагностики, применения наиболее современных медицинских технологий, обеспечения комфортных условий лечения. Оплатить данные виды медицинской помощи из собственных средств зачастую становится невозможно среднестатистическому гражданину. Страховые организации обеспечивают оплату всех видов медицинских услуг в рамках программы добровольного страхования медицинских расходов.

В настоящее время 12 страховых организаций, из них 2 государственные и 4 с долей собственности государства более 50%, осуществляют добровольное страхование медицинских расходов.

Добровольное страхование медицинских расходов осуществляется путем заключения договора добровольного страхования медицинских расходов между страхователем и страховщиком.

В свою очередь страховщик заключает с организацией здравоохранения договор на оказание медицинских услуг лицам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов.

Договор добровольного страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, согласно которому страховщик обязуется при наступлении страхового случая оплатить в соответствии с законодательством организации здравоохранения оказание застрахованному лицу медицинской помощи определенного объема в соответствии со страховой медицинской программой.

Существенные условия договора добровольного страхования определяются в соответствии с законодательством Правилами добровольного страхования медицинских расходов, утвержденными страховщиком и согласованными с Минфином, а конкретные условия – в соответствии с законодательством и указанными Правилами при заключении договора добровольного страхования.

Приобретая договор добровольного страхования медицинских расходов, застрахованное лицо автоматически перекладывает на страховую организацию все проблемы, связанные с поиском высококвалифицированного врача, подбором даты и времени визита. Гражданину следует лишь обратиться по телефону, указанному в договоре страхования к представителю страховщика, который своевременно организует оказание медпомощи.

Договор добровольного медицинского страхования не ограничивает количество обращений застрахованного лица за медпомощью и гарантирует оказание медицинских услуг в пределах страховой суммы, которая может значительно превышать сумму страховых взносов.

Справочно: страховая сумма – сумма денежных средств, в пределах которой страховщик обязан произвести организации здравоохранения выплату страхового обеспечения при наступлении страхового случая в течение срока действия договора добровольного страхования медицинских расходов.

Неотъемлемая часть договора страхования – страховая медицинская программа, которая составляется в соответствии с пожеланиями страхователя на стадии заключения договора страхования. Прописанный в ней перечень – это объем медуслуг, обеспечиваемй страховщиком, в котором услуги оплачиваются и организовывается их предоставление.

Страховая медицинская программа может включать в себя амбулаторно-поликлиническую, стационарную медпомощь. Кроме того, по желанию страхователя в страховую медицинскую программу могут быть включены дополнительные услуги.

Стоимость страхования рассчитывается индивидуально для каждого страхователя и зависит от многих факторов: выбранной страхователем страховой медицинской программы, перечня медицинских учреждений, где будет обслуживаться застрахованное лицо, страховой суммы, возраста застрахованного лица.

С предлагаемыми страховщиками страховыми медицинскими программами, а также Правилами добровольного страхования медицинских расходов можно ознакомиться на официальных сайтах страховых организаций, осуществляющих данный вид добровольного страхования.

Законодательством предусмотрены преференции для граждан, заключивших договор добровольного страхования медицинских расходов. Так, при определении налоговой базы подоходного налога не учитываются доходы, полученные в виде страхового обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования медицинских расходов (если такие договоры заключены на срок не менее 1 года) (подп. 1.1.3 п. 1 ст. 158 НК). Кроме того, предоставляется социальный налоговый вычет (с 1 января 2016 г. его размер составляет 18 130 000 Br) (подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК).