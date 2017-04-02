Страховка на будущее

Корпоративное страхование жизни и дополнительной пенсии – существенная часть социального пакета, который повышает привлекательность предлагающего его нанимателя. Воспользоваться таким преимуществом призывает страховая компания «Стравита», отмечающая в этом году свое 15-летие.

В прошлом году страховой рынок в целом показал положительную динамику, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей ОСЕНКО. По его мнению, это результат изменений, начавшихся более 3 лет назад, когда Указом Президента от 14.04.2014 № 165 было изложено в новой редакции Положение о страховой деятельности, утв. Указом от 25.08.2006 № 530. Теперь в этот документ готовятся очередные изменения, которые должны открыть перед участниками рынка еще большие перспективы.

РДУП «Стравита» за 15 лет стало лидером на рынке страхования жизни и дополнительной пенсии», – заявил директор компании Виктор Моисеенко. Доля «Стравиты» в общем объеме страховых взносов по этому виду страхования выросла с 2,3% в 2003 г. до 75% в 2016-м. Заметим, что «Стравита» – единственная компания в Беларуси, чьи страховые выплаты гарантируются его активами и государством.

По итогам прошлого года 21% договоров «Стравиты» связаны с пенсионной программой страхования (годом ранее – 15%). Взносы по корпоративным пенсионным программам страхования выросли на 10%, личным пенсионным программам страхования – 82%, а сумма страховых взносов по всем программам страхования – на 27,6% почти до 65,1 млн. BYN.

Сейчас в «Стравите» застраховано более 238 тыс. человек и 700 предприятий. К концу 2016 г. заключено 9736 договоров по физическим лицам по пенсионным программам страхования (на 53,7% больше, чем год назад). В частности, 32% портфеля по физическим лицам – это страхование жизни, 43% –детей, 21% – пенсионное страхование (годом ранее – 14,5%), 4% – прочие программы страхования.

По данным «Стравиты» о своем будущем чаще задумываются женщины – на них приходится 61% договоров по личным пенсионным программам страхования. Наиболее активный возраст – от 28 до 48 лет (65%), средний ежемесячный взнос – 43 BYN.

«Накопление – это действие на будущее. Чем раньше начинаешь, тем легче накопить на дополнительную пенсию, образование ребенка, получить защиту от непредвиденных рисков. – объясняет В. Моисеенко. Он также напомнил о налоговых льготах: страховые взносы в пределах 2874 BYN, выплаты и бонус не облагаются подоходным налогом».

Корпоративное страхование жизни и дополнительной пенсии позволяет нанимателям сэкономить более половины средств по сравнению с другими инструментами материального стимулирования работников (премией, материальной помощью и т.п.) – отметила начальник отдела организации продаж РДУСП «Стравита» Анжела Заборонок. Страховые взносы по программам страхования жизни и дополнительной пенсии включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, но не включаются в фонд оплаты труда. Оплаченная нанимателем страховка делает работника более защищенным, дает ему дополнительную мотивацию к труду и лояльности к своей компании.

Сегодня «Стравита» имеет 849 договоров с юридическими лицами, из которых 71% – корпоративное страхование пенсии, 29% – иные виды страхования. В основном это банки, небанковские финансовые органиции, предприятия нефтехимии, энергетики, строительства.

Предполагается, что по мере обещанного изменения в страховом законодательстве круг лиц, заинтересованных в корпоративном страховании, еще больше вырастет. С индивидуальным страхованием дела обстоят сложнее. По данным независимых исследований люди начинают задумываться о страховании жизни и дополнительной пенсии, как правило, когда доход на каждого члена семьи составляет около 500 USD. Но заработки большинства граждан еще далеки от уровня, позволяющего делать сбережения на старость.

Автор публикации: Александр ГОРБАЧ