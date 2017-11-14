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Страховка для налоговиков
В следующем году в Беларуси планируется ввести обязательное государственное страхование работников налоговых органов, осуществляющих и (или) непосредственно обеспечивающих контрольную деятельность, – за счет средств республиканского бюджета.
В былые времена сбор дани, пошлин, продразверстки и налогов был делом чрезвычайно рискованным. С тех пор многое изменилось, но обязательное государственное страхование жизни, здоровья, имущества сотрудников налоговых органов, как и некоторых других категорий госслужащих, давно существует во многих странах. В частности, оно имеется в России, Казахстане и ряде других стран. Впрочем, по мере совершенствования налогового администрирования, в т.ч. электронных сервисов и камеральных проверок, личные контакты плательщиков и налоговиков становятся все реже.
Тем не менее порой служба работников налоговых органов опасна и трудна. Им при исполнении служебных обязанностей приходилось сталкиваться с сопротивлением проверяемых. Так, в 2013–2016 гг. зафиксирован один случай насилия (проверяющего несколько раз толкнули локтем в плечо), 5 фактов угрозы применения физической силы, 2 случая воспрепятствования проведению проверки: граждане не прореагировали на неоднократные требования налоговиков остановить автомобиль при проведении контрольной закупки.
Нарушители были примерно наказаны. В частности, один гражданин был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 366 УК за насилие (угрозу) в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, другой – по ст. 409 УК за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, двое привлечены к административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки (ст. 23.2 КоАП), а еще один – по ст. 23.4 КоАП за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных обязанностей.
Все это вдохновило законодателей принять меры для защиты работников налоговых органов, чтобы возместить вред, который может быть им причинен разгневанными плательщиками в процессе наполнения казны.
Масштаб такой социальной защиты для начала относительно скромен. Так, в случае гибели (смерти) должностного лица, включенного в перечень, определяемый Совмином, наступившей вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей (в т.ч. вследствие преступного посягательства), его наследникам выплачивается единовременная страховая сумма в размере зарплаты погибшего за 10 лет. Страховка также будет выплачена в случае смерти должностного лица, наступившей в течение года после прекращения им работы в налоговом органе.
При установлении должностному лицу, включенному в перечень, в т.ч. в течение года после прекращения им работы в налоговом органе, инвалидности, наступившей вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей (в т.ч. вследствие преступного посягательства), подтвержденной медицинским заключением, инвалиду I группы будет выплачиваться единовременная страховая сумма в размере 5-летней зарплаты, II группы – 4-летней, инвалиду III группы – 3-летней. В случае получения при исполнении служебных обязанностей тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, не повлекшего инвалидности, будет выплачиваться единовременная страховая сумма соответственно в размере 2-летней или 0,5-годовой зарплаты.
Кроме того, при установлении должностному лицу инвалидности в результате ранения, контузии, травмы, увечья, заболевания либо получения телесного повреждения при исполнении служебных обязанностей будет выплачиваться единовременная страховая сумма в размере 250 базовых величин (БВ) – наследникам, 100 БВ – инвалиду I группы, 75 БВ – инвалиду II группы, 50 – инвалиду III группы, 10 БВ – должностному лицу, получившему тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности, 7 БВ – за менее тяжкое и 5 БВ – за легкое.
Напомним, в таких же размерах производится обязательное государственное страхование работников Комитета госконтроля и его территориальных органов (ст. 22 Закона от 1.07.2010 № 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах»). Кроме того, законодательством предусмотрено обязательное государственное страхование работников органов финансовых расследований, внутренних дел и т.п.
В ст. 821 НК также предусматривается выплата страхового возмещения в случае уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего должностному лицу или его близким, вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей – в размере причиненного вреда, но не более действительной стоимости уничтоженного или поврежденного имущества.
При этом соблюдается разумная экономия бюджетных средств: при выплате страховой суммы по одному и тому же страховому случаю будут вычитаться ранее полученные страховые суммы. А если виновников покушения на жизнь и здоровье налоговиков удастся установить, то выплаченные страховые суммы взыщут с них.
Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ
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