Страховка для налоговиков

В следующем году в Беларуси планируется ввести обязательное государственное страхование работников налоговых органов, осуществляющих и (или) непосредственно обеспечивающих контрольную деятельность, – за счет средств республиканского бюджета.

В былые времена сбор дани, пошлин, продразверстки и налогов был делом чрезвычайно рискованным. С тех пор многое изменилось, но обязательное государственное страхование жизни, здоровья, имущества сотрудников налоговых органов, как и некоторых других категорий госслужащих, давно существует во многих странах. В частности, оно имеется в России, Казахстане и ряде других стран. Впрочем, по мере совершенствования налогового ад­министрирования, в т.ч. элек­тронных сервисов и камеральных проверок, личные контакты плательщиков и налоговиков становятся все реже.

Тем не менее порой служба работников налоговых органов опасна и трудна. Им при исполнении служебных обязанностей приходилось сталкиваться с сопротивлением проверяемых. Так, в 2013–2016 гг. зафиксирован один случай насилия (проверяющего несколько раз толк­нули локтем в плечо), 5 фактов угрозы применения физической силы, 2 случая воспрепятствования проведению проверки: граждане не прореагировали на неоднократные требования налоговиков остановить автомобиль при проведении контрольной закупки.

Нарушители были примерно наказаны. В частности, один гражданин был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 366 УК за насилие (угрозу) в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, другой – по ст. 409 УК за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, двое привлечены к административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки (ст. 23.2 КоАП), а еще один – по ст. 23.4 КоАП за неповиновение законному рас­поряжению должностного лица при исполнении им служебных обязанностей.

Все это вдохновило законодателей принять меры для защиты работников налоговых органов, чтобы возместить вред, который может быть им причинен разгневанными плательщиками в процессе наполнения казны.

Масштаб такой социальной защиты для начала относительно скромен. Так, в случае гибели (смерти) должностного лица, включенного в перечень, определяемый Совмином, наступившей вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей (в т.ч. вследствие преступного посягательства), его на­следникам выплачивается единовременная страховая сумма в размере зарплаты погибшего за 10 лет. Страховка также будет выплачена в случае смерти должностного лица, наступившей в течение года после прекращения им работы в налоговом органе.

При установлении должностному лицу, включенному в перечень, в т.ч. в течение года после прекращения им работы в налоговом органе, инвалидности, наступившей вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей (в т.ч. вследствие преступного посягательства), подтвержденной медицинским заключением, инвалиду I груп­пы будет выплачиваться единовременная страховая сумма в размере 5-летней зарплаты, II группы – 4-летней, инвалиду III группы – 3-летней. В случае получения при исполнении служебных обязанностей тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, не повлекшего инвалидности, будет выплачиваться единовременная страховая сумма соответственно в размере 2-летней или 0,5-годовой зарплаты.

Кроме того, при установлении должностному лицу инвалидности в результате ранения, контузии, травмы, увечья, заболевания либо получения телесного повреждения при исполнении служебных обязанностей будет выплачиваться едино­временная страховая сумма в размере 250 базовых величин (БВ) – наследникам, 100 БВ – инвалиду I группы, 75 БВ – инвалиду II группы, 50 – инвалиду III группы, 10 БВ – должностному лицу, получившему тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности, 7 БВ – за менее тяжкое и 5 БВ – за легкое.

Напомним, в таких же размерах производится обязательное государственное страхование работников Комитета госконтроля и его территориальных органов (ст. 22 Закона от 1.07.2010 № 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах»). Кроме того, законодательством предусмотрено обязательное государственное страхование работников органов финансовых расследований, внутренних дел и т.п.

В ст. 821 НК также предусматривается выплата страхового возмещения в случае уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего долж­ностному лицу или его близким, вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей – в размере причиненного вреда, но не более действительной стоимости уничтоженного или поврежденного имущества.

При этом соблюдается разумная экономия бюджетных средств: при выплате страховой суммы по одному и тому же страховому случаю будут вычитаться ранее полученные страховые суммы. А если виновников покушения на жизнь и здоровье налоговиков удастся уста­новить, то выплаченные страховые суммы взыщут с них.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ