Страхование строительных работ

Юридическое лицо – резидент (заказчик) заключает договор строительного генерального подряда со строительной организацией. Стороны договорились об обеспечении результатов выполненных работ путем страхования.

1. На какую страховую сумму должен быть заключен договор страхования?

2. Вправе ли генеральный подрядчик застраховать свою ответственность у российской страховой компании?

1. В соответствии с подп. 1.14 п. 1 Указа Президента от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» подрядчик обязан предоставить заказчику, застройщику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, в одной из следующих форм:

– зарезервировать на специал...

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»