Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9234 руб.

2.3002 руб.

Р (100)

3.3664 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Страхование строительных работ

08.09.2017

Юридическое лицо – резидент (заказчик) заключает договор строительного генерального подряда со строительной организацией. Стороны договорились об обеспечении результатов выполненных работ путем страхования.

1. На какую страховую сумму должен быть заключен договор страхования?

2. Вправе ли генеральный подрядчик застраховать свою ответственность у российской страховой компании?

1. В соответствии с подп. 1.14 п. 1 Указа Президента от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» подрядчик обязан предоставить заказчику, застройщику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, в одной из следующих форм:

– зарезервировать на специал...

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit