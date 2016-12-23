Стоимость регистрации недвижимости вырастет

Госкомимущество напоминает, что с 1 января 2017 г. стоимость услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру, будет включать в себя НДС, а значит, вырастет.

В соответствии с внесенными от Законом от 18.10.2016 № 432-3 изменениями в Налоговый кодекс (далее – НК) будет взиматься НДС с оборотов по реализации на территории Беларуси услуг, оказываемых физическим лицам по технической инвентаризации недвижимого имущества, оценке недвижимого имущества, выполнению землеустроительных и геодезических работ. Причем эти средства будут поступать не организациям по государственной регистрации и другие организация, оказывающие упомянутые услуги, а в бюджет.

Стоимость указанных услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру для физических лиц с учетом НДС возрастет на 20%. При этом Госкомимущество считает, что проведенная в апреле–мае 2016 г. комплексная оптимизация работ по технической инвентаризации недвижимого имущества позволит фактически привести цены на эти работы на уровень начала 2016 года.

Отметим, что изменения, внесенные в НК не касаются оказываемых физическим лицам услуг по осуществлению административных процедур в отношении недвижимого имущества (государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, выдачи информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и т.д.). Эти услуги, как и сейчас, от НДС будут освобождаться.

В то же время в связи с изменением размера базовой величины с 21 BYN до 23 BYN, согласно постановлению Совмина от 28.11.2016 № 974 «Об установлении размера базовой величины», с 1 января 2017 г. на 9,5% увеличится стоимость услуг по осуществляемым агентствами административным процедурам по заявлениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Автор публикации: Александр ГАНАГО