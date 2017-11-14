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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Стаж водителя-международника

14.11.2017

Подтвержденный водительский стаж работника – более 6 лет. Последние 3,5 года он работал по категории «DE».

Может ли он работать водителем-международником по категории «CE»?

В соответствии с постановлением Совмина от 11.06.2008 № 838 «О порядке исчисления водительского стажа» водительский стаж исчисляется от даты предоставления права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной соответствующей категории.

Согласно Правилам автомобильной перевозки грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970, международные автомобильные перевозки грузов могут выполняться на:

– транспортных средствах категорий «В» и «С», разрешенный максимальный вес которых не превышает 7,5 т, водителями не моложе 18 лет с общим стажем работы в качестве водителя транспортных средств...

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист

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