Скачать свежий номер газеты

№5 (2012) от 20.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9472 руб.

2.0719 руб.

Р (100)

3.2738 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Банки и расчеты
Версия для печати

Ставка рефинансирования снижается

20.01.2017

До 17% снижена с 18 января ставка рефинансирования в Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Правления Нац­банка от 28.12.2016 № 651.

Таким образом, ставка рефинансирования возвращается к уровню середины 2011 г. Это хорошая новость для заемщиков, которые могут рассчитывать на снижение ставок по кредитам, а также должников и недоимщиков, поскольку размер пени по задолженности, в т.ч. перед бюджетом, привязан к ставке рефинансирования. Меньше оснований для радости у владельцев депозитов – их ожидает дальнейшее падение доходности вложений.

Одновременно с 18 января снижаются с 23 до 22% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков (кредит овернайт, СВОП в национальной валюте, ломбардный кредит по фиксированной ставке). Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (депозиты овернайт) остаются без изменений на уровне 11%.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы планируется, что ставка рефинансирования станет базовым инструментом регулирования процентных ставок в экономике. По итогам 2017 г. уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте предусматривается в размере 17–18%, 2018 г. – 14–15%, 2019 г. – 11–12%, 2020 г. – 9–11% годовых.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН

Назад
Финансы: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit