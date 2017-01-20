Ставка рефинансирования снижается

Таким образом, ставка рефинансирования возвращается к уровню середины 2011 г. Это хорошая новость для заемщиков, которые могут рассчитывать на снижение ставок по кредитам, а также должников и недоимщиков, поскольку размер пени по задолженности, в т.ч. перед бюджетом, привязан к ставке рефинансирования. Меньше оснований для радости у владельцев депозитов – их ожидает дальнейшее падение доходности вложений.

Одновременно с 18 января снижаются с 23 до 22% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков (кредит овернайт, СВОП в национальной валюте, ломбардный кредит по фиксированной ставке). Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (депозиты овернайт) остаются без изменений на уровне 11%.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы планируется, что ставка рефинансирования станет базовым инструментом регулирования процентных ставок в экономике. По итогам 2017 г. уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте предусматривается в размере 17–18%, 2018 г. – 14–15%, 2019 г. – 11–12%, 2020 г. – 9–11% годовых.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН