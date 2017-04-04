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№27 (2034) от 07.04.2017

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$

1.8938 руб.

2.0131 руб.

Р (100)

3.3497 руб.

Ставка рефинансирования

15.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Ставка рефинансирования ни при чем

04.04.2017

Между сторонами заключен кредитный договор с суммой кредита в белорусских рублях.

Размер процентов за пользование кредитом, предусмотренный кредитный договором, меньше ставки рефинансирования, установленной Нацбанком.

Будет ли обязан кредитополучатель платить повышенные проценты за пользование кредитом (в размере ставки рефинансирования) в соответствии с п. 1 ст. 764 ГК в случае, если он не вернул кредит в срок?

В соответствии со ст. 137 Бан­ковского кодекса (далее – БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-­финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить...

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