Ставка рефинансирования ни при чем

Между сторонами заключен кредитный договор с суммой кредита в белорусских рублях.

Размер процентов за пользование кредитом, предусмотренный кредитный договором, меньше ставки рефинансирования, установленной Нацбанком.

Будет ли обязан кредитополучатель платить повышенные проценты за пользование кредитом (в размере ставки рефинансирования) в соответствии с п. 1 ст. 764 ГК в случае, если он не вернул кредит в срок?

В соответствии со ст. 137 Бан­ковского кодекса (далее – БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-­финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить...