Ставка НДС и услуги перевозки

Какая ставка НДС применяется и указывается в акте экспедитора при заявке заказчиком международной перевозки с последующим привлечением белорусского перевозчика для транспортировки со склада временного хранения?

Ставка НДС применяется в зависимости от фактического содержания (исполнения) оказанной услуги.

По общему правилу обороты по реализации услуг на территории РБ признаются объектом обложения НДС (подп. 1.1 п. 1 ст. 93 НК). Отметим, что местом реализации услуг экспедитора является территория РБ, если деятельность экспедитора осуществляется на ее территории и (или) местом его нахождения является РБ (подп. 1.5 п. 1 ст. 33 НК).

В соответствии с подп. 2.12.5 п. 2 ст. 93 и п. 10 ст. 98 НК налоговая база НДС по услугам транспортной экспедиции определяется как сумма, полученная в виде вознаграждения экспедитора. При этом обороты по возмещению экспедитору клиентом сумм расходов по приобретению...