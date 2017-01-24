Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9350 руб.

2.0786 руб.

Р (100)

3.2514 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Ставка НДС и услуги перевозки

24.01.2017

Какая ставка НДС применяется и указывается в акте экспедитора при заявке заказчиком международной перевозки с последующим привлечением белорусского перевозчика для транспортировки со склада временного хранения?

Ставка НДС применяется в зависимости от фактического содержания (исполнения) оказанной услуги.

По общему правилу обороты по реализации услуг на территории РБ признаются объектом обложения НДС (подп. 1.1 п. 1 ст. 93 НК). Отметим, что местом реализации услуг экспедитора является территория РБ, если деятельность экспедитора осуществляется на ее территории и (или) местом его нахождения является РБ (подп. 1.5 п. 1 ст. 33 НК).

В соответствии с подп. 2.12.5 п. 2 ст. 93 и п. 10 ст. 98 НК налоговая база НДС по услугам транспортной экспедиции определяется как сумма, полученная в виде вознаграждения экспедитора. При этом обороты по возмещению экспедитору клиентом сумм расходов по приобретению...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit