Ставка бьет ключом

Комитет по операциям на открытом рынке ( FOMC) ФРС США на заседании 14 декабря повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 0,5–0,75%. Это решение было ожидаемым на мировых финансовых рынках. А вот обещание ФРС трижды увеличить ставку в 2017 г. показалось слишком жестким. Такие меры могут оказать существенное давление на валюты развивающихся стран, в т.ч. на белорусский и российский рубль.

После повышения ставки в конце 2015 г. ФРС неоднократно обещал увеличить ее в текущем году. Но американский регулятор решился на этот шаг только сейчас на фоне явного улучшения макроэкономических показателей. ВВП США за III квартал вырос до 3,2% вместо ожидавшихся 2,9%, безработица в ноябре упала до минимумов 2007 г. Инфляция оказалась ниже запланированной – 1,6% в октябре при цели в 2,1%. Ранее ФРС утверждала, что намерена повышать ставку, лишь когда инфляция достигнет 2,5% – уровня, обеспечивающего устойчивый рост американской экономики. Но теперь регулятор считает, что инфляционные ожидания усиливаются, цены будут расти быстрее, а потому пора действовать на опережение.

В следующем году ФРС обещает трижды увеличивать ставку. По мнению аналитиков, ужесточение американской денежно-кредитной политики в сочетании со смягчением бюджетной политики, обещанное новым президентом Дональдом Трампом, может стать серьезной угрозой для рынков. Существенное укрепление доллара и рост стоимости долларовых заимствований приведет к усилению давления на валюты других стран, особенно развивающихся, и оттоку капитала из них. Неизбежно и снижение цен на сырье. Первые сигналы уже появились: вечером в среду февральские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне после сообщения о решении ФРС подешевели с 55,72 до 53,89 USD/барр., а на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) – почти на 3,1%, до 51,35 USD/барр. Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,3%, до 61,99 RUB/USD, а евро – на 1,8%, до 65,57 RUB/EUR. Отголоски этих событий скоро отразятся и на курсе белорусского рубля.

В дальнейшем, если ФРС сдержит свое обещание и доведет ставку к концу 2017 г. до 1,5–1,75%, ставки кредитования в долларах заметно вырастут. В свою очередь, Д. Трамп намерен добиваться роста американской экономики на 3–4% ежегодно, в т.ч. за счет снижения налогов и роста бюджетных расходов. Это неизбежно повлечет рост инфляции, а следом – процентных ставок. Если доходность облигаций США продолжит рост (она уже превысила 2,5%), стимулируя укрепление доллара, масштабный отток средств из развивающихся рынков, отмеченный в ноябре–декабре, может продлиться. По данным EPFR, только за ноябрь инвесторы вывели 9 млрд. USD из фондов развивающихся рынков, прежде всего из Китая, Бразилии и Турции. Если финансовая политика США переводит развивающиеся рынки в зону риска, то это неизбежно отразится даже на скромных планах белорусского правительства по привлечению в следующем году прямых иностранных инвестиций и снижению ставки рефинансирования.

Есть и другие мнения. Некоторые эксперты полагают, что если ужесточение монетарной политики ФРС не будет сопровождаться адекватным ростом американской экономики, то эффект от повышения ставок окажется обратным: доллар ослабеет, начнется вывод капитала из США, а инвесторы предпочтут направить денежные потоки на развивающиеся рынки, прежде всего – азиатские. Но вероятность этого сценария большинство аналитиков считают невысокой, тем более что никто не может назвать весомые факторы, компенсирующие инвесторам риски на развивающихся рынках, даже учитывая более высокую доходность таких вложений.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ