Статистика не радует

Число убыточных организаций увеличилось

По итогам работы в январе–июле 2016 г. убытки показали 1753 организации, что на 24,8% больше, чем год назад. При этом выручка от реализации предприятий Беларуси за 7 месяцев т.г. составила 97,8 млрд. BYN, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 12,4%, до 78,4 млрд. BYN, а рентабельность продаж уменьшилась с 8,3% в январе–июле 2015 г. до 7,2% в этом году. Прибыль от реализации по сравнению с прошлым годом снизилась на 3,4%, до 7,08 млрд. BYN, а чистая прибыль – на 23,3%, до 3,4 млрд. BYN.

Что касается задолженности организаций по состоянию на 1 августа т.г., то она изменялась разнонаправленно: дебиторская – увеличилась на 1%, до 29,89 млрд. BYN (со снижением просроченной на 2%, до 7,1 млрд. BYN), а кредиторская за июль – снизилась на 0,2%, до 37,9 млрд. BYN (со снижением просроченной на 1,5%, до 6,84 млрд. BYN).

Снизилось промышленное производство...

В январе–августе 2016 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 51,5 млрд. BYN, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января–августа 2015 г. Напомним, что по итогам 7 месяцев т.г. объемы промышленного производства сократились на 2% (а в январе был обвал на 6,8%), но теперь динамика вновь начала выправляться: сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 1,8%.

В ряде отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 8 месяцев т.г. превысил уровень аналогичного периода 2015 г.: в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 0,8%; производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 3,7%; производстве изделий из дерева и бумаги – на 9,9%; производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 5,7%; производстве электрооборудования – на 8,9%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 8,4%.

...и производство сельхозпродукции

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в Беларуси в январе–августе 2016 г. составил чуть менее 8,4 млрд. BYN, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сельхозорганизациях производство снизилось на 2,8%, до 7,35 млрд. BYN.

Напомним, что с начала года предприятия агропромышленного сектора демонстрировали рост, но в августе с учетом меньшего, чем в прошлом году, урожая зерновых их показатели ухудшились.

В то же время в сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1114,8 тыс. т и по сравнению с январем–августом 2015 г. увеличилось на 1,4%, молока произведено 4610,6 тыс. т (на 1,4% больше).

Реальные денежные доходы населения застыли

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе–июле 2016 г. составили 93% к уровню аналогичного периода прошлого года. Тот же не очень оптимистический уровень они демонстрировали и по итогам июня т.г.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 24,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 6%.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ