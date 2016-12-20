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22 декабря 2016 года

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Банки и расчеты
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Старые деньги под Новый год

20.12.2016
Старые деньги под Новый год

Нацбанк письмом от 14.12.2016 № 28-17/216 напомнил, что срок переходного периода после деноминации заканчивается. Но до конца года субъекты хозяйствования еще не только вправе, но и обязаны принимать старые купюры.

В связи с поступающими вопросами и во избежание конфликтных ситуаций при сдаче юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, открывшими текущие (расчетные) банковские счета, наличных денег после 31 декабря 2016 г. Нацбанк обращает внимание на следующее.

В соответствии с Указом Президента от 4.11.2015 № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» с 1 июля по 31 декабря 2016 г. включительно денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года находятся в параллельном обращении и обязательны к приему при всех видах платежей без ограничений. В течение указанного периода организации торговли (сервиса) обязаны принимать к оплате денежные знаки образца 2000 и 2009 года и могут выдавать ими сдачу. Согласно п. 10 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2011 № 107, субъекты хозяйствования самостоятельно в письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством, определяют порядок и сроки сдачи наличных денег в обслуживающий банк. При этом субъекты хозяйствования сдают наличные деньги в обслуживающие банки в соответствии с установленными ими сроками сдачи как ежедневно, так и один раз в несколько дней или один раз в месяц.

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