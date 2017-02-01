Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономики, Национального центра законодательства и правовых исследований, Белорусского инновационного фонда, Института экономики НАН Беларуси, Парка высоких технологий, Компании по развитию индустриального парка, государственных и частных банков, юридических компаний, а также частные инвесторы и владельцы бизнеса. Организатор мероприятия – группа компаний “БЕЛБИЗ”, при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Модератором встречи выступила Анастасия Хоменкова, заместитель директора группы компаний “БЕЛБИЗ”.

На встрече обсуждались условия развития венчурной экосистемы Беларуси и перспективы совершенствования законодательства в этой сфере. Участникам встречи был представлен российский опыт реформ регулирования венчурной деятельности. Артём Карапетов, доктор юридических наук, директор Юридического института «М-ЛОГОС», профессор Высшей школы экономики (Москва) рассказал об основных этапах сближения российского законодательства с международным правом в этой сфере. По словам Карапетова, “реформа законодательства больших эффектов не дает без синергии, соединения различных институциональных структур, которые должны все вместе работать на развитие условий для привлечения долгосрочных качественных инвестиций”.

Наталья Никандрова, директор Национального Агентства инвестиций и приватизации, считает, что в Беларуси есть главное для развития венчурной экосистемы: “основной ресурс для развития венчурной среды – интеллектуальный потенциал. У белорусов есть способности, креативность и интеллект. Осталось создать условия, чтобы это активно развивалось и практически использовалось”. Наталья Никандрова выразила готовность внимательно выслушивать и обсуждать в рамках рабочих групп при Министерстве экономики и КСИИ все предложения по совершенствованию законодательства в сфере венчурных инвестиций.

Среди условий, которые необходимо улучшить участники встречи называли внесение корректив в Закон об инвестициях в части предоставления преференций инвесторам и принципа неприкосновенности собственности, пересмотр практики привлечения руководителей юридических лиц к субсидиарной ответственности, внедрение законодательства о конвертируемом займе и опционах, и другие инициативы.

Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», рассказал о конкретных кейсах, при которых отсутствие данных условий становилось препятствием для осуществления венчурных сделок в белорусской юрисдикции. По словам ДенисаАлейникова“первоочередное – это эффективный диалог. Его нужно вести с государством с участием крупных игроков из стран с развитой венчурной экосистемой. Диалог выкристаллизует необходимую правовую базу – не регулирование, а подушку для частных инвестиций”.

Группа компаний "БЕЛБИЗ" планирует проводить встречи в рамках дискуссионного клуба B-Venture ежемесячно, главная цель которых - наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы совместными усилиями выработать “дорожную карту” развития венчурной экосистемы Беларуси. Очередная встреча состоится 22 февраля в бизнес-клубе Имагуру.

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*AID-Venture- программа развития венчурной экосистемы в Беларуси при поддержке USAID. В реализации принимают участие группа компаний Belbiz, юридическая фирма "Алейников и партнеры", международная образовательная программа для венчурных инвесторов AngelLabs, венчурный фонд 500 Startups. Цель проекта: развивать экосистему венчурного финансирования: от ангельского инвестирования до финансовой поддержки стартап проектов посевной стадии.

Автор публикации: Ольга Синюкович