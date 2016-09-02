В сентябре этого года в Минске, Бресте, Витебске и Гродно начнут работать стартап-школы, где каждый сможет попробовать запустить собственный бизнес.

Стартап-школа (start.by) – это новый некоммерческий проект, призванный помочь всем желающим начать и развивать бизнес. В течение года в ней пройдут 2 интенсивных курса, где участникам предстоит пройти путь от идеи к стартапу всего за 9,5 недель. На первом занятии будет сформировано 10 команд. Они будут соревноваться за призы, финансирование, внимание СМИ, попадание на конкурс «День инвестора». В период между обучающими курсами будут проводиться специализированные мероприятия по различным тематикам и в разных форматах.

Базовый принцип стартап-школы: бизнесу может научить только предприниматель. Поэтому экспертами выступают те, кто на собственных успехах и ошибках научился запускать бизнес и управлять им.

«Мы отличаемся от классического бизнес-образования. Это своего рода народное MBI с минимум теории и максимум практики. Участникам школы мы дадим технологию запуска бизнеса по модели «бережливый стартап». Это такой подход, когда стартап решает очень узкую проблему и запускается с минимальными затратами», – рассказал А.Булах, один из инициаторов стартап-школы в Беларуси.

В Минске откроются 3 школы для производственных и научных проектов, а также студенческих проектов БГТУ, а еще 3 – в областных центрах, где они ориентированы на запуск различных видов бизнеса.

Хотя в этом сезоне не будет специализированной школы для IT-проектов, организаторы призывают айтишников приходить на тематические и общетематические стартап-школы. «Это будет полезно программистам, потому что именно на стыке IT и фундаментальных дисциплин создаются новые, прорывные технологии и бизнесы», – пояснил А.Булах.

Стартап-школа способствует реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы, где особое внимание уделяется мероприятиям по популяризации научно-технического творчества, изобретательства и инновационного предпринимательства. Стартап-школа содействует повышению деловой активности населения, развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию рабочих мест.

Данный проект стал возможным благодаря поддержке USAID и инициативе организаций: «Общество содействия инновационному бизнесу», «Минский городской технопарк», «Витебский бизнес центр», Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимательства, Брестский местный фонд регионального развития, Белорусский государственный технологический университет, «Лаборатория интеллекта».