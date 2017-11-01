16 декабря 2017 года в Минске пройдет итоговое стартап-событие уходящего года « СТАРТАП ГОДА 2017 ».

Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступит центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии».

Участников «СТАРТАП ГОДА 2017» ожидают мастер-классы от бизнесменов-практиков, тематические панельные дискуссии с участием бизнес-ангелов и представителей инвестиционных фондов, консультации экспертов, презентации инвестиционных проектов и стартапов, биржа деловых контактов, after party и многое другое. Кульминационным событием мероприятия станет Международная Битва Стартапов.

Отдельным важным компонентом мероприятия станет форум реального бизнеса Invest Weekend. На сцене авторы бизнес-проектов реального сектора экономики представят свои идеи и разработки инвесторам и большому бизнесу, а также поборются за звание лучшего стартап- и бизнес-проекта 2017 года.

Особенностью мероприятия станет наличие тематических секций (треков):

FinTech (стартапы)

Social (стартапы)

Blockchain (стартапы)

LegalTech (стартапы)

Промышленность (инвестпроекты)

Health&MedTech (стартапы и инвестпроекты)

Travel (стартапы) Аrtificial intelligence&Сomputer vision (стартапы)

Internet of things, IoT (стартапы)

EduTech startup (стартапы)

Retail&Е-Commerce (стартапы)

Сфера услуг (инвестпроекты)

Power&Energy (стартапы/инвестпроекты)

AgroTech (стартапы)

BigData (стартапы)

Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам. Победители битвы получат денежные призы, подарки и сертификаты.

Итоговое мероприятие «СТАРТАП ГОДА 2017» соберет более 500 представителей стартап-индустрии и бизнеса из стран Европы, США, Азии. Кроме того, в мероприятии примут участие представители Министерства экономики, Мингорисполкома, Министерства торговли, ПВТ, руководители производственных предприятий, посольств и торговых представительств, торгово-промышленных палат, ведущих бизнес-союзов и сообществ предпринимателей и инвесторов. В ходе мероприятия пройдут панельные дискуссии и тематические мастер-классы. В выставочной зоне компании будут представлять свои продукты, решения и услуги.

Приглашаем к участию в главном стартап-событии уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017»! Регистрация открыта!

Об организаторе

«Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап- движения в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.