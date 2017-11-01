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07 ноября 2017 года

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События
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«СТАРТАП ГОДА 2017»

01.11.2017
«СТАРТАП ГОДА 2017»

16 декабря 2017 года в Минске пройдет итоговое стартап-событие уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017».

Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступит центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии».

Участников «СТАРТАП ГОДА 2017» ожидают мастер-классы от бизнесменов-практиков, тематические панельные дискуссии с участием бизнес-ангелов и представителей инвестиционных фондов, консультации экспертов, презентации инвестиционных проектов и стартапов, биржа деловых контактов, after party и многое другое. Кульминационным событием мероприятия станет Международная Битва Стартапов.

Отдельным важным компонентом мероприятия станет форум реального бизнеса Invest Weekend. На сцене авторы бизнес-проектов реального сектора экономики представят свои идеи и разработки инвесторам и большому бизнесу, а также поборются за звание лучшего стартап- и бизнес-проекта 2017 года.

Особенностью мероприятия станет наличие тематических секций (треков):

  • FinTech (стартапы)
  • Social (стартапы)
  • Blockchain (стартапы)
  • LegalTech (стартапы)
  • Промышленность (инвестпроекты)
  • Health&MedTech (стартапы и инвестпроекты)
  • Travel (стартапы)
  • Аrtificial intelligence&Сomputer vision (стартапы)
  • Internet of things, IoT (стартапы)
  • EduTech startup (стартапы)
  • Retail&Е-Commerce (стартапы)
  • Сфера услуг (инвестпроекты)
  • Power&Energy (стартапы/инвестпроекты)
  • AgroTech (стартапы)
  • BigData (стартапы)

Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам. Победители битвы получат денежные призы, подарки и сертификаты.

Итоговое мероприятие «СТАРТАП ГОДА 2017» соберет более 500 представителей стартап-индустрии и бизнеса из стран Европы, США, Азии. Кроме того, в мероприятии примут участие представители Министерства экономики, Мингорисполкома, Министерства торговли, ПВТ, руководители производственных предприятий, посольств и торговых представительств, торгово-промышленных палат, ведущих бизнес-союзов и сообществ предпринимателей и инвесторов. В ходе мероприятия пройдут панельные дискуссии и тематические мастер-классы. В выставочной зоне компании будут представлять свои продукты, решения и услуги.

 

Приглашаем к участию в главном стартап-событии уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017»! Регистрация открыта!

 

Об организаторе

«Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап- движения в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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