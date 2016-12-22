Старт признали успешным

Важнейшим событием уходящего года для столичного ООО «ПДЕ-АвтоСнаб» стала победа в национальном конкурсе «Предприниматель года». В соответствии с постановлением Совмина от 15.09.2016 № 722 предприятие было признано лучшим в Минске в номинации «Успешный старт».

Об особенностях бизнеса рассказал директор предприятия Дмитрий СЕРНОВ.

- «ПДЕ-АвтоСнаб» - молодая компания, учрежденная в 2014 году. Сфера деятельности – автобизнес или, если точнее, поставка запчастей и расходных материалов для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, других видов транспортной и прицепной техники производства СНГ. За 2 года существенно увеличился наш склад: с 5-10 позиций до приблизительно 20 тысяч. Сегодня мы предлагаем клиентам не только мелкие детали, но и целые узлы транспортных средств, включая двигатели, коробки передач, электронные блоки управления. Разумеется, за указанный период значительно выросли число клиентов, объемы выручки, другие коммерческие показатели деятельности предприятия, а также размер отчисляемых в бюджет налогов.

- Дмитрий Александрович, сектор автокомпонентов, в котором вы работаете, представляется весьма конкурентной средой. Как Вам удалось не только найти нишу, но и потеснить других участников рынка?

- Действительно, запчастями в нашей стране занимаются многие компании, индивидуальные предприниматели. Но в любой сфере всегда есть возможность входа на рынок и закрепления на нем. Для этого заказчикам автокомпонентов следует предложить условия поставок более выгодные, нежели предлагают старые партнеры. Клиентов, прежде всего, интересует стоимость запчастей, порой даже копеечная разница способна повлиять на предпочтение покупателя. По нашим наблюдениям, где-то две трети клиентов ориентированы на более дешевый товар. Да, это влияет на прибыль нашего предприятия, например, но приходится ею жертвовать, чтобы заполучить нового клиента.

Ну, и удержать его у себя также можно путем обеспечения условий продаж, более благоприятных, чем конкуренты. Мы, например, предоставляем нашим постоянным клиентам отсрочки в платежах на достаточно продолжительный период. Кроме того, преимуществом в конкурентной борьбе является поставка предприятием всего ассортимента требуемого товара, что экономит время клиента. А еще отмечу, что далеко не каждый из них располагает возможностью оперативной доставки запчастей, особенно, если нуждающаяся организация расположена в другом населенном пункте. Тогда эту функцию «ПДЕ-АвтоСнаб» берет на себя.

- Ваш бизнес, как было выше сказано, включает обслуживание клиентов, эксплуатирующих в том числе белорусскую технику. Какое впечатление сложилось у вас о ее качестве?

- Не конкретизируя производителей, скажу, что в плане качества им есть куда расти. Технологии и культуру производства отечественному автопрому необходимо совершенствовать.

- Эксперты оценивают годовой оборот рынка автозапчастей в Беларуси где-то 1 млрд. EUR. Известно также, что большая часть этих средств достается зарубежным производителям. Для этого сектора, как мне представляется, весьма актуальна тема импортозамещения...

- Полагаете, что руководители нашего машиностроения незаслуженно обходят вниманием данный рынок, а представители белорусского автобизнеса не видят очевидных перспектив по созданию собственных производств? Увы, перспективы здесь очень спорные. Даже те автокомпоненты, выпуск которых осуществляется в нашей стране не один год, по большому счету уступают аналогам ведущих мировых производителей. Опять же проблема в качестве и культуре производства. Если реализовывать проекты в данной сфере самим, то вряд ли стоит рассчитывать на быстрое освоение производства высококачественных автозапчастей, которые бы составили на внутреннем рынке достойную конкуренцию нынешнему импорту.

В этом плане достаточно показателен пример развития автопрома Китая. В последние годы эта страна вложила в данное направление, в том числе в индустрию автокомпонентов, гигантские объемы инвестиций. Благодаря им КНР сегодня, стоит признать, занимает серьезные позиции на международном рынке, но мировым лидером по качеству она пока еще не стала. Состоятельные клиенты по-прежнему предпочитают оригинальную продукцию немецких, французских, итальянских брендов, чья история становления насчитывает десятилетия.

Разумеется, это не значит, что импортозамещением запчастей в нашей стране не стоит заниматься. На мой взгляд, для реализации таких проектов необходимо привлекать иностранных инвесторов с опытом и именем в данной сфере. Ведь известным производителям не понадобятся дополнительные ресурсы и время на рекламу. Конечно, они должны быть уверены, что смогут работать не только на небольшом белорусском рынке, но и за его пределами – в странах ЕАЭС.

- А вас евразийский рынок не привлекает? Имею ввиду территориальное расширение деятельности предприятия, к примеру, до регионов России?

- Нынешний ресурсный и кадровый потенциал «ПДЕ-АвтоСнаб» пока что не позволяет нам выйти за пределы Беларуси. Хотя в перспективе подобный сценарий развития компании не исключается. Мы рассчитываем, что страны ЕАЭС продолжат формирование на этом рынке безбарьерной среды для бизнеса. Хотелось бы отметить, что с 1 января 2016 года на запчасти в государствах-членах уже действует единый технический регламент - ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

- Расскажите, пожалуйста, о ближайших планах – на 2017-й год.

- В новом году будем стараться сохранить нынешнюю динамику роста экономических показателей. Для этого намечаем создание новых рабочих мест. Безусловно, реализация данных планов в нашем сегменте бизнеса во многом зависит от общей экономической ситуации в стране. Поэтому самая большая надежда связана с ее улучшением в 2017 году, ожиданием роста национальной экономики.

Автор публикации: Михаил СТЕЛЬМАК