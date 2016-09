Стандарты для оффшоров

После опубликования «панамских документов» в апреле 2016 г. активная деятельность регуляторов разных стран по проверке связей компаний с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca привлекла внимание общественности. Но за бурным скандалом скрываются менее эффектные, но гораздо более важные процессы. Один из них – деятельность группы внутренних контролеров финансовых центров (Group of Internal Financial Centre Supervisors – GIFCS), ранее называвшейся Оффшорной группой банковских контролеров (Offshore Group of Banking Supervisors).

Группа была сформирована в 1980 г. Сейчас в нее входит 20 территорий, считающихся оффшорными финансовыми центрами: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Бермуды, Британские Виргинские острова, Вануату, Гибралтар, Гернси, Джерси, Каймановы острова, острова Кука, Кюрасао и Сен-Матрен, Лабуан (Малайзия), САР Макао, остров Мэн, Панама, Самоа, Теркс и Кайкос. На ее участников в настоящее время приходится около 10% мирового банковского рынка.

Группа проводит собрания 2 раза в год. Одна из ее основных задач – содействие территориям – членам в имплементации международных стандартов, включая Рекомендации FATF, в т.ч. в отношении банковского сектора, трастовых и корпоративных услуг.

В октябре 2014 г. GIFCS опубликовала «Стандарт регулирования провайдеров трастовых и корпоративных услуг» (Standard on the Regulation of Trust and Company Service Providers – TCSP Standard), в котором закреплены правила регулирования и надзора в данных сферах деятельности, в т.ч. требования в отношении противодействия легализации незаконных денежных средств, коррупции и международных санкций.

Почти сразу после опубликования «панамского досье» GIFCS провела в Лондоне встречу, на которой обсуждались стратегия борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также панамский инцидент, затронувший участников группы. По итогам встречи GIFCS согласовала ряд мер, призванных обеспечить соблюдение стандарта TCSP:

– все участники группы обеспечат соблюдение стандарта TCSP в течение 3 лет (к апрелю 2019 г.);

– все участники группы должны предоставить планы действий по имплементации стандарта TCSP к следующему собранию (в ноябре т.г.);

– процесс оценки соблюдения стандарта TCSP начнется в ближайшее время;

– участники группы будут оценивать друг друга в части соблюдения требований стандарта. Отчеты об оценке подлежат публикации.

Меры, предпринимаемые провайдерами трастовых и корпоративных услуг в части противодействия отмыванию денег и проявления должной осмотрительности при проверке клиентов, могут быть не всегда понятны, признают в GIFCS, особенно там, где нет трастового регулирования. Создать здесь ясность и улучшить применение таких мер призваны мониторинг имплементации оффшорного стандарта и публикация его результатов.

