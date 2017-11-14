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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Консультации

Стандартные налоговые вычеты на детей: практика применения в отдельных ситуациях

14.11.2017

Практика показывает, что у налоговых агентов по-прежнему возникают вопросы при применении к доходам работников стандартного налогового вычета на детей в отдельных ситуациях. Порядок предоставления этих вычетов установлен подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК. Рассмотрим некоторые особенности и условия предоставления таких вычетов в 2017 г. на конкретных примерах.

Право на вычет

Стандартный налоговый вычет, установленный подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК, предоставляется всем работникам (в т.ч. внешним совместителям либо работающим по гражданско-правовым договорам).

Однако при этом должны выполняться следующие условия: организация является для работника местом основной работы (службы, учебы); у внешних совместителей либо работающих по гражданско-правовым договорам место основной работы (службы, учебы) отсутствует, что должно быть подтверждено трудовой книжкой, а при ее отсутствии – их письменным заявлением с указанием причины отсутствия трудовой книжки (п. 3 ст. 164 НК); работник имеет на обеспечении ребенка (детей) в возрасте либо до 18 лет, либо с...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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