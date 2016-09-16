Жесткая монетарная политика приносит свои плоды. За 8 месяцев широкая денежная масса в Беларуси выросла всего на 1%. При этом в августе наблюдался некоторый рост остатков на счетах – в основном у субъектов хозяйствования. Однако если объем денежных ресурсов юридических лиц вырос по сравнению с началом года, то сбережения физических лиц продолжают таять.

По данным Нацбанка, объем широкой денежной массы (ШДМ) за август вырос на 0,4% и составил на 1 сентября т.г. 33 027,5 млн. BYN, что всего на 1% больше, чем на начало года. При этом объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) в августе сократился на 1,3%, до 1542,9 млн. BYN. Таким образом, рост начала года составил всего 8,4%, а удельный вес наличных денег в структуре ШДМ вырос за 8 месяцев с 4,4% до 4,7%. Можно считать, что последствия аномального июньского выброса почти сгладились.

Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1), которая включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках, составила 4376,9 млн. BYN, увеличившись в августе на 0,8%, а с начала года – на 2,4%. Увеличение М1 в августе связано с резким ростом текущих счетов юридических лиц при их сокращении у физических лиц и наличности в обращении. При этом переводные депозиты физических лиц снизились на 9%, а текущие счета юридических лиц, напротив, выросли на 13,7%. В то же время доля М1 в структуре ШДМ за 8 месяцев выросла с 13,1% до 13,3%.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2), из которого исключены средства населения и юридических лиц в рублевых ценных бумагах, на 1 сентября составила 9327,3 млн. BYN, повысившись за месяц на 4,8%, а с начала года – на 4,6%. При этом доля агрегата М2 в ШДМ за 8 месяцев выросла с 27,3 до 28,2%. Эмиссия рублевых облигаций банков выросла в августе на 15%, до 154,3 млн. BYN, что на 13,4% больше, чем на 1 января т.г.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юридических лиц в рублевых ценных бумагах, в августе повысилась на 5%, до 9481,6 млн. BYN, а с начала года – на 4,8%.

В августе остатки на текущих счетах физических лиц сократились на 129,4 млн. BYN (или на 9%) до 1305,1 млн. BYN, а юридических лиц – выросли на 183,7 млн. BYN (13,7%), до 1528,9 млн. Таким образом, в целом остатки на текущих счетах выросли за месяц на 10,4%, до 2834 млн. BYN. В свою очередь, срочные депозиты выросли на 8,7%, до 4950,4 млн. BYN, в т.ч. остатки по срочным счетам юридических лиц – на 16,8%, до 2289,3 млн. BYN, а физических лиц – на 2,5%, до 2661,1 млн. BYN.

В чистом виде (с учетом капитализации) получился приток срочных депозитов физических лиц на сумму около 29,4 млн. BYN, юридических лиц – на 306,7 млн., а по текущим счетам, с учетом ставок на свободные остатки, – отток на 131 млн. BYN у физических лиц и приток в 180,3 млн. BYN у юридических лиц.

Удельный вес рублевой составляющей в ШДМ за август вырос на 1,3 п.п. и составил на 1 июля 28,7% против 27,7% на начало года.

Валютные депозиты на 1 сентября составили эквивалент 21 299,1 млн. BYN, снизившись в августе на 1,5%, а с начала года – на 2,7%. Доля валютных депозитов (вместе с валютными ценными бумагами) в ШДМ на 1 сентября составила 71%, несколько сократившись по сравнению с уровнем на 1 января т.г. – 72,1%. В частности, здесь срочные депозиты в рублевом эквиваленте сократились в августе на 2,4%, до 17 960,8 трлн. BYN, что на 2% меньше, чем на начало года. Из них средства населения составили 14 141,2 млн. BYN, юридических лиц – 3819,6 млн. BYN (снижение, соответственно, на 1,8% и 4,5% в августе и на 1% и 5,7% с начала года).

Переводные депозиты в валюте составили в эквиваленте 3338,3 млн. BYN (повышение на 3,4% в августе и снижение на 5,9% с начала года), в т.ч. средства населения – 812,4 млн. BYN (снижение на 1,7% за август и на 16,1% с начала года), юридических лиц – 2525,9 млн. (прирост на 5,1% в августе и снижение на 2,1% с начала года).

В долларовом эквиваленте валютные депозиты физических лиц за август увеличились на 0,02%, до 7,6 млрд. USD, а юридических лиц – на 0,9%, до 3,2 млрд. USD, что, соответственно, на 7,1 и 9,3% меньше, чем на начало года.

Стоимость депозитов в драгметаллах практически не изменилась и составила на 1 сентября 92,4 млн. BYN. Это на 29,4% больше, чем на начало года. На этом фоне эмиссия валютных облигаций банков уменьшилась еще на 0,4%, до эквивалента 2154,4 млн. BYN, причем с начала года прирост составил 29,4%.

Отмеченные изменения позволили валютной составляющей ШДМ за август вырасти в долларовом эквиваленте на 46 млн. USD, отыграв часть спада предыдущих месяцев. На 1 сентября т.г. она составила 12,1 млрд. USD, что на 5,7% меньше, чем на начало года, а ее доля в структуре широкой денежной массы за 8 месяцев снизилась с 72,3% до 71%.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН