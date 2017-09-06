Сроки установки средств контроля в кассах: последний перенос

МНС в очередной раз обращает внимание субъектов хозяйствования, что сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования больше переноситься не будут. Если организации и индивидуальные предприниматели не примут своевременно всех необходимых мер по решению этого вопроса, их ждет достаточно суровая административная ответственность.

Постановлением Совмина и Нацбанка от 31.07.2017 № 571/9 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО):

продлены на 7 месяцев для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговых объектах с торговой площадью 650 кв.м и более при наличии заключенного с РУП «Информационно–издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов (далее – СКНО) до 1.03.2018 г.;

перенесены для субъектов хозяйствования, сроки подключения к СККО для которых еще не наступили, – на 6 месяцев, и установлены:

для юридических лиц – с 1.02.2018 г. в городах областного подчинения и Минске, с 1.06.2018 г. – в городах районного подчинения, с 1 .07.2018 г. – на всей территории РБ;

для индивидуальных предпринимателей – с 1.12.2018 г. в городах областного подчинения и Минске, с 1.01.2019 г. – в городах районного подчинения, с 1.02.2019 г. – на всей территории РБ.

Подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки, установленные графиками, разработанными РУП. Графики на подключение кассового оборудования к СККО будут размещаться на сайте РУП http://skko.by/.

Субъект хозяйствования обязан обеспечить готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в установленные графиками сроки. Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО, будет подключаться в последнюю очередь.

Обращаем внимание, что сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут.

За использование кассового оборудования без СКНО по истечении сроков, установленных законодательством, субъектам хозяйствования будет грозить штраф по ч. 1 ст. 12.20 КоАП: на ИП в размере до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – от 10 до 200 БВ.