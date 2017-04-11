Сроки использования кассовых суммирующих аппаратов продлены, но ненадолго

Торговая организация в своих торговых объектах использует кассовое оборудование моделей POS- терминала «ТЕС ST CITF» и POS-терминала «Siemens Nixdorf Beetle 20 MF» (модификация MF), срок нахождения которых в Государственном реестре истек 1.03.2017 г.

Продлены ли сроки использования этих кассовых суммирующих аппаратов на период подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО), установленные подп. 2.6 п. 2 постановления Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее– постановление № 924/16)?

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