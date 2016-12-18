Средняя зарплата в мире

В 2015 году средняя заработная плата в мире увеличилась лишь на 1,7% , сообщает Международная организация труда (МОТ). Ее эксперты связывают низкий рост доходов трудящихся со «значительным снижением экономической активности» в развивающихся странах.

В «передовых» экономиках ситуация с заработной платой обстоит гораздо лучше, чем в бедных странах. В прошлом году рост заработной платы в промышленно развитых странах оказался самым высоким за последнее десятилетие.

В МОТ отмечают, что заработная плата – это прекрасный показатель состояния экономики. Со времени глобального финансового кризиса 2008–2009 года заработки в развивающихся экономиках росли. Однако теперь они в некоторых отраслях даже снижаются.

В целом рост реальной заработной платы в развивающихся странах снизился с 6,6% в 2012 году до 2,5% в 2015 году. Эксперты считают, что такое положение дел с зарплатой вызвано отчасти снижем цен на сырьевые товары и на нефть, с неопределенным состоянием экономики в Бразилии и Южной Африке.

В докладе МОТ о заработной плате в мире говорится о неравенстве в доходах, особенно в развивающихся странах. Так, в Индии на 10% трудящихся приходится 43% всего фонда заработной платы в стране.

К тому же во многих государствах сохраняется разрыв в оплате труда женщин и мужчин. Так, в Европе оплата труда женщины за час работы на 20% меньше, чем мужчины. А на высших должностях, которые занимает 1% всех работающих, разрыв в оплате труда женщин и мужчин составляет 45%.

Президент Беларуси поставил задачу поднять уровень средней заработной платы в стране с нынешних 380 до 500 USD в эквивалените в 2017 году, т.е. на 24%. В интервью газете «Рэспубліка» министр экономики Владимир Зиновский назвал эту установку «задачей очень трудной, не смотря на то, что некоторые отрасли ее могут достигнуть».