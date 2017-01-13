Справка от Декрета

По итогам совещания по вопросам реализации норм Декрета Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» заинтересованные государственные органы пришли к договоренности о необходимости снятия социальной напряженности, в частности, исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате сбора на финансирование государственных расходов к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим в 2015 г. определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.

В связи с этим Министерство здравоохранения письмом от 10.01.2017 № 3-4-4/736-107 поручило организациям здравоохранения обеспечить выдачу гражданам, не имевшим в 2015 г. места работы, документов, позволяющих не считаться плательщиками «налога на тунеядцев».