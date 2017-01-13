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№3 (2010) от 13.01.2017

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13 января 2017 года

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Консультации

Справка от Декрета

13.01.2017

По итогам совещания по вопросам реализации норм Декрета Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» заинтересованные государственные органы пришли к договоренности о необходимости снятия социальной напряженности, в частности, исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате сбора на финансирование государственных расходов к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим в 2015 г. определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.

В связи с этим Министерство здравоохранения письмом от 10.01.2017 № 3-4-4/736-107 поручило организациям здравоохранения обеспечить выдачу гражданам, не имевшим в 2015 г. места работы, документов, позволяющих не считаться плательщиками «налога на тунеядцев».

В письме разъясняется следующее.

Для целей реализации норм Декрета № 3 конкретный период наличия у гражданина, не имевшего в 2015 г. места работы, признаков временной нетрудоспособности в случаях оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях по поводу острых заболеваний, обострения или декомпенсации хронических, оперативных вмешательств, а также период медицинского наблюдения женщин во время беременности, родов и послеродовой период (с 30 недель беременности на 126 календарных дней, женщинам, постоянно (преимущественно) проживающим, работающим, проходящим службу, обучающимся на территории радиоактивного загрязнения, – с 27 недель беременности на 146 календарных дней) могут опред...

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