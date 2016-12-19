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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Приватизация
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Список ОАО пополнился

19.12.2016

Именные приватизационные чеки «Имущество» с 10 января 2017 года можно будет обменять на акции еще 14 предприятий — открытых акционерных обществ с долей государства. Их перечень опубликован на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

В дополнительный перечень включены открытые акционерные общества «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика», «Борисовский шпалопропиточный завод», «Дорстроймонтажтрест», «Минский вагоноремонтный завод», «Радошковичский керамический завод», «Борисовский авторемонтный завод» и др.

Госкомимущество в очередной раз напоминает, что обмену на акции подлежат ИПЧ «Имущество», начисленные гражданам в соответствии со статьей 7 Закона «Об именных приватизационных чеках», а также доставшиеся по наследству и переоформленные покупателю от близких родственников (но не более 250 чеков).

Отметим, что более 4,9 млн. граждан Беларуси в 1994-1997 годах получили 427,6 млн. чеков «Имущество». Несмотря на то, что правительство периодически поручает республиканским органам госуправления, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить разгосударствление и приватизацию государственных объектов в объемах, достаточных для реализации неиспользованных ИПЧ «Имущество», чековая приватизация практически не идет. За 22 года «пристроены» около 260 млн. чеков, причем из них лишь немногим более 40% обменены на приватизируемое госимущество.

Поскольку большинство ОАО выплачивают незначительные дивиденды, а то и вовсе их не платят, то часть граждан придерживает чеки, ожидая, что государство предложит в обмен на них акции высокоприбыльных организаций, а кто-то надеется в перспективе получить компенсацию.

Однако эти надежды могут не оправдаться. Хотя по действующему законодательству чеки «Имущество» должны находиться в обращении до 1 июля 2019 года (постановлением Совмина от 1.02.2016 г. № 79 срок их обращения продлен уже в десятый раз) и после этой даты государство гарантирует гражданину Республики Беларусь выплату компенсации за неиспользованные ИПЧ, в парламенте находятся поправки в Закон «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь», предусматривающие отмену таких выплат.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА

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