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20 января 2017 года

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Консультации

Списание дебиторской задолженности ликвидированной компании

20.01.2017

В учете белорусской организации-продавца имеется дебиторская задолженность российской компании за проданный ей товар, не оплаченный в установленный договором срок. Продавец обратился в суд по месту своей регистрации. Судом вынесено определение о возмещении покупателем продавцу основного долга и штрафных санкций.

С момента вынесения определения суда прошел год, долг на сегодня так и не оплачен, на письменные обращения Продавца в адрес Покупателя о погашении долга ответов нет. Продавец также направлял письма в адрес суда по месту нахождения Покупателя, но ответов также нет. Затем на сайте egrul.nalog.ru появилась информации, что компания-должник исключена из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ).

Можно ли списать такую дебиторскую задолженность, если с момента вынесения определения суда пройдет 3 года, ответ из суда по месту нахождения должника так и не поступит и должник не оплатит сумму долга? Будет ли списанная сумма учитываться п...

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