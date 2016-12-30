Спасение зоны: времени на «раскачку» не осталось

Под конец года власти все-таки вспомнили о белорусских свободных экономических зонах и решили как-то компенсировать им утрату таможенных льгот. Соответствующий указ может появиться в ближайшее время.

Напомним, с 1 января 2017 г., условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются в связи с требованиями Договора о Евразийском экономическом союзе. Поэтому на совещании по вопросам функционирования и развития СЭЗ 27 декабря Президент и правительство обсудили меры по сохранению благоприятных ус­ловий и конкурентных преимуществ отечественных зон на рынке ЕАЭС. «Времени на раскачку нет, – заявил Президент. – Принципиальные решения надо принимать уже сегодня, чтобы с 1 января будущего года резиденты свободных экономических зон рит­мично работали в новых экономических условиях».

Учитывая, что обязанность отменить с 1.01.2017 г. таможенные льготы была установлена еще в 2012 г., «раскачиваться» можно было почти 4 года. Россияне успели за это время закрыть часть своих особых экономических зон и создать их резидентам механизм компенсации утраченных преференций. О необходимости принятия аналогичных мер бизнес-сообщество напоминало властям неоднократно. Такая неопределенность заставила некоторых бизнесменов задуматься о сворачивании деятельности своих компаний.

Теперь правительство под­готовило проект указа, на­правленного на повышение инвестиционной привлекатель­ности СЭЗ и стимулирование активности резидентов. За счет налоговых преференций им ком­пенсируют около 60% потерь от отмены в ЕАЭС с 1 ян­варя 2017 г. таможенных льгот, пообещал министр экономики Бе­ларуси Владимир Зиновский.

Предполагается, что ком­пенсационные меры будут ана­логичны тем, которые уже приняты у партнеров по ЕАЭС (см. «ЭГ» № 93 от 6.12.2016). В частности, речь идет о льготах по уплате НДС, арендной плате за земельные участки, продлении срока окончания деятельности белорусских СЭЗ, снижении порогового объема инвестиций при регистрации новых резидентов. Предусмотрено так­же расширение границ зон «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск».

Все это должно способствовать развитию наших пред­приятий, но в рамках законодательства ЕАЭС, считает В. Зиновский. Таким образом, условия ведения бизнеса в союзных странах будут выравниваться.

По мнению министра, в нынешних условиях предприятия – резиденты СЭЗ работают с хорошей результативностью и ориентированы на экспорт своей продукции. Так, положительное сальдо внешней тор­говли этих предприятий за январь–сентябрь 2016 г. со­ставило 742,3 млн. USD.

Впрочем, оценивать пользу, приносимую СЭЗ, можно по-­разному. Президент обратил внимание на социальную от­ветственность бизнеса и отметил недостаточную отдачу от работы СЭЗ в Беларуси. «Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон?­ – спросил А. Лукашенко. – Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как «банановая» республика, где занять человека в каком-то деле – это благо». По данным Президента, за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено немногим более 200 млн. USD. Не понравилась главе государства и средняя заработная плата в СЭЗ – всего примерно 350 USD, хотя компании и их руководители «не бедные». «Это как понимать? – спросил Президент. – Что, руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют». Не видит глава государства ожидаемого результата и в плане притока инвестиций.

Заметим, что на фоне общего спада инвестиций в республике их сокращение в СЭЗ (в I полугодии т.г. на 21,1% по сравнению с январем–июнем 2015 г.) выглядит вполне закономерным. А учитывая состояние неопределенности, в котором весь год находятся более 400 резидентов зон, такой результат, пожалуй, лучше, чем могло быть. Не случайно пред­седатель совета директоров СП «Санта-Бремор» – резидента СЭЗ «Брест» Александр Мошенский напомнил, что в работе бизнеса очень важна стабильность.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА