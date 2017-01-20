Спад оставлен на второй год

Прошлый год обернулся для белорусской экономики спадом. ВВП оказался на 2,6% меньше, чем в 2015 г. Некоторый рост в промышленности и сельском хозяйстве не компенсировал спад инвестиций и потребления, а затянувшееся ожидание правительственных мер мало способствовало исправлению положения в экономике. В результате ее спад тянется уже второй год подряд.

Согласно первой оценке в 2016 г. объем ВВП в текущих ценах составил 94,3 млрд. BYN, сообщает Белстат. Таким образом, итоги года оказались ближе к прогнозам МВФ и Всемирного банка, чем к официальным параметрам прогноза социально-экономического развития на 2016 год, предусматривавшим рост ВВП на 0,3%. Теперь же можно говорить лишь о замедлении темпов рецессии. При этом не приходится ссылаться на глобальный кризис. По предварительным оценкам МВФ, опу­бликованным в понедельник, в 2016 г. мировая экономика выросла на 3,1%, в 2017 и 2018 гг. прогнозируется ее рост на уровне 3,4% и 3,6% соответственно.

По данным статистики, спад в промышленности почти закончился. В 2016 г. объем промпроизводства в текущих ценах составил 79,4 млрд. BYN, что в сопоставимых ценах всего на 0,4% меньше, чем в 2015 г. При этом в горнодобывающей промышленности спад за год составил 0,7%, в обрабатывающей – 0,1%, по виду деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 0,9%, а «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 7,7%. Напомним, в 2015 г. спад промпроизводства составил 6,6%, в т.ч. в обрабатывающей промышленности – 7,1%.

Теперь в ряде отраслей обрабатывающей промышленности отмечен существенный рост по сравнению с 2015 г. Например, в пищевой промышленности – на 2,7%, производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – на 4,2%, фармацевтике – на 4,4%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 4,6%, электрооборудования – на 9,8%, производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 11,3%, транспорт­ных средств и оборудования – на 12,6%, производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 5,8%, производстве прочих готовых изделий, ремонте, монтаже машин и оборудования – на 2,6%. В то же время в металлургии и металлообработке наблюдался спад на 0,3%, производстве химических продуктов – на 3,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных про­дуктов – на 5,5%, нефтепереработке – на 16,8%. Таким образом, зависимость от поставок нефти и конъюнктуры рынка нефтепродуктов оказалась существенным препятствием для восстановления показателей роста.

Посильную лепту в экономику внес АПК. В прошлом году в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции выросло по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 3,4%, до 15,3 млрд. BYN. В частности, в сельхоз­организациях реализация скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилась на 1,2%, молока – на 1,9% (до 6762,9 тыс. т), овощей – на 8,9%, сахарной свеклы – на 29,2%, льноволокна – на 2,1%. В то же время производство зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) сократилось на 14,2%, до 7,07 млн. тонн, а картофеля – на 8,5%, до 797,6 тыс. тонн. В хозяйствах всех категорий собрано 7,5 млн. тонн зерна и 6 млн. тонн картофеля.

Главным «тормозом» роста экономики на протяжении всего прошлого года оставались инвестиции в основной капитал. По итогам 2016 г. они составили менее 18,1 млрд. BYN, что на 17,9% ниже, чем за 2015 г. (когда тоже наблюдался спад на 17,5%). В частности, объем строительно-монтажных работ со­кратился на 16,2%, а затраты на приобретение машин и оборудования – на 21,7%. При этом ввод жилья в эксплуатацию за счет всех источников финансирования снизился на 15,2%, до 4285,7 тыс. м2, в т.ч. с господдержкой – до 991,3 тыс. м2, что на 38,5% меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2015 г. объемы ввода жилья в целом сократились на 8,5%, а с господдержкой – на 31,4%. Таким образом, от некогда приоритетного направления развития экономики остались одни воспоминания.

В 2016 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 430,4 млн. т грузов (на 3,7% меньше, чем в 2015 г.). Грузооборот транспорта сократился за год на 0,5%, до 125,3 млрд. тонно-километров, а пассажирооборот – на 3,6%, до 23 614,7 млн. пассажиро-километров. При этом число пассажиров снизилось на 6,3%, до 1951,2 млн. человек.

После инвестиций главный удар кризиса пришелся на потребление. За прошлый год объем розничного товарооборота был на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г., – 36,2 млрд. BYN. Это логичное следствие рекордного падения реальных располагаемых денежных доходов населения в январе–ноябре 2016 г. на 7,5% (при прогнозировавшемся росте за год на 0,5%), а реальной заработной платы – на 4,3%. По-видимому, это тоже рекордный обвал для последних 15 лет.

От снижения уровня жизни населения серьезно пострадал и общепит: за год его товарооборот упал на 3,2% (менее 1,8 млрд. BYN). Продолжается и снижение оптового товарооборота. За год он составил 64,8 млрд. BYN, что на 10,4% меньше, чем годом ранее.

Итак, в прошедшем году большинства запланированных прогнозных показателей (кроме, инфляции) достичь явно не удалось. По предварительным оценкам, в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы за прошлый год ожидался спад ВВП всего на 2%, инвестиций в основной капитал – на 16,5%, а реальных располагаемых денежных доходов населения – на 5,3%. Компенсировать такую «недостачу», чтобы выполнить программу пятилетки, придется в оставшиеся 4 года – если позволят внутренние ресурсы и внеш­ние обстоятельства.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ, экономист