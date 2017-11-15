Создают новые рабочие места

В кризисные времена предприятия, как правило, экономят на персонале, сокращая сотрудников и снижая зарплаты. Но есть и другие примеры. Депутаты Палаты представителей побывали в нескольких организациях Дзержинского района, где создают новые производства и новые рабочие места.

В ходе реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в Минской области в январе-сентябре 2017 г. трудоустроено на постоянную работу 19,9 тыс. неработающих граждан, в том числе 12,2 тыс. безработных, 9,5 тыс. направлено на оплачиваемые общественные работы, более 900 – на профессиональное обучение.

166 безработных, решивших заняться предпринимательством, агроэкотуризмом или ремесленной деятельностью, получили финансовую поддержку в виде субсидии из средств ФСЗН.

Эти цифры прозвучали на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, которое проходило в Дзержинском районе и было посвящено созданию рабочих мест и занятости населения.

В Минской области в сфере занятости наблюдаются те же тенденции, что и в других регионах Беларуси, подчеркнул заместитель председателя Минского облисполкома Олег Плавский. Так, экономически активное население за два последних года уменьшилось на 2,5 тыс. человек, число занятых в экономике – на 6,3 тыс. Организации в текущем году уволили 88,6 тыс. работников, приняли – 86,5 тыс., то есть на 3% меньше. 17,2 тыс. человек работают в режиме вынужденной неполной занятости.

Но на этом фоне выделяются предприятия, где создают новые производства и новые рабочие места.

Например, на частном унитарном предприятии «МАВ», специализирующемся на производстве порошковых красок, в 2016 году создано 21 рабочее место, в 2017 году -- 19, в совместном ООО «Элезер» (машины и оборудование сельхозназначения) -- 10 и 25 рабочих мест соответственно, в ЗАО «Амкодор-Эластомер», которое занимается производством резинотехнических изделий, в прошлом году появилось 6 новых рабочих мест. На созданном в апреле 2014 года ООО «Салео», где выпускают различную гидравлическую продукцию, сегодня трудится 224 человека. Средняя ежемесячная зарплата на «Амкодор-Эластомер» составляет 970 рублей, на остальных предприятиях -- превышает тысячу рублей.

Отметим, что на 1.10. 2017 г. в Минской области осуществляли деятельность 57 274 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 20 604 малых предприятия, 36 240 индивидуальных предпринимателей и 430 средних предприятий. Удельный вес поступлений в бюджет от данной категории плательщиков составил 33,9%.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА