Союзный Совмин вернул белорусам право рулить

Белорусские водители смогут без ограничений работать в России. Об этом было объявлено на заседании Cовета министров Союзного государства, прошедшем в Санкт-Петербурге 16 июня. Кроме того, премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков договорились устранить ограничения в сфере машиностроения и сельского хозяйства.

В рамках повестки заседания рассмотрено 20 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других об­ластях, говорится в пресс-релизе Сов­мина РБ. Особое внимание уделено перспективам развития машиностроительного ком­плекса Союзного государства и сотрудничества в агро­промышленной сфере. Рас­смотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы топ­ливно-энергетических ресурсов Союзного государства на текущий год. Часть этих вопросов будет вынесена на обсуждение Выс­шего государственного совета, заседание которого состоится 30 июня.

Одно из главных итогов заседания – сообщение о том, что с 1 июля водители с белорусскими правами по-прежнему смогут работать в РФ.

Напомним, с 1 июня в России вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения», согласно которой местным предприятиям запрещено нанимать граж­дан с иностранными правами для управления автобусами, такси, грузовиками, коммунальной техникой (см. «ЭГ» № 28 от 11.04.2017 г.). Таким образом, чтобы сохранить работу, получать российские права придется почти 70 тыс. иностранцам, из которых 11 тыс. – белорусские граждане, подсчитали в профильном комитете Госдумы РФ. Однако такой подход противоречит договору между Беларусью и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25.12.1998, где предусматриваются, среди прочего, равные права граждан обеих стран на трудоустройство.

После вмешательства депутатов Госдумы РФ и чиновников Союзного государства с 1 июля водители с белорусскими водительскими удостоверениями вновь смогут работать в российских компаниях. Соответствующее решение, как заявил премьер-министр РФ Д. Медведев, закреплено в постановлении союзного Совмина.

Сложнее решить проблемы, связанные с взаимным доступом на рынки двух стран продукции машиностроения и сельского хозяйства. Цена вопроса достаточно велика: машины, оборудование и тра­н­с­портные средства составляют 20% двустороннего товарооборота. Так, по данным российской статистики, в I ква­ртале т.г. на долю этих товаров приходится 15,1% экспорта РФ в нашу страну (507,1 млн. USD) и 26,4% импорта из Беларуси в Россию (743 млн. USD). Однако отсутствие единых критериев признания промышленной продукции мешает расширению этих поставок. Как заявил А. Кобяков, здесь «удалось нащупать определенные развязки» по снятию взаимных ограничений. Главы правительств под­писали постановление Cовета министров Союзного государства «О сохранении потенциала машиностроительного комп­лекса», однако подробности этого документа пока неиз­вестны.

Еще больше разногласий касается сельского хозяйства. Поводом для них обычно служат вопросы безопасности. Например, Д. Медведев заявил, что проблемы возникают из-за того, что «в последние годы на территории соседних стран участились вспышки особо опасных заболеваний животных, птиц». Поэтому российский премьер предложил увеличивать производство соб­ственной племенной продукции птицеводства и животноводства, а также активно бороться с «серыми поставками» на рынок Союзного государства. В ответ А. Кобяков пообещал продолжить «эффективное взаимодействие по обмену оперативной информацией по линии санитарных служб и принятию необходимых мер».

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ