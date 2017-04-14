Союзный кодекс дождался подписи

Среди подписанных документов – решения о начале переговоров о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом, вопросах единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами. В целом принятие названного пакета документов позволит Беларуси сис­темно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функ­ционирования Евразийского экономического союза, говорится в сообщении пресс-­служ­бы главы государства.

Главным в этом пакете является договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, который Президент Беларуси отказался подписывать в конце прошлого года. Тогда глава государства потребовал еще раз изучить кодекс и выяснить, в какой мере он соответствует интересам нашей страны.

Между тем работа над ТК ЕАЭС велась около 3 лет, и в первоначальный вариант было внесено множество поправок. Этот документ должен заменить кодекс, принятый в 2009 г., и обеспечить основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС. Новый кодекс, который вступит в силу с 1 июля 2017 г., содержит 60 глав, которые объединены в 9 разделов. В отличие от своего предшественника он не делится на общую и специальную части. В кодекс вошли нормы порядка 20 меж­дународных соглашений, принятых после 2009 г. Значительная часть полномочий по таможенному регулированию передается на союзный уровень, Евразийская экономическая комиссия будет решать в этой сфере около 60 вопросов – вдвое больше, чем теперь. На национальном уровне в основном останутся технические вопросы регулирования. Например, ЕЭК будет устанавливать верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Те, в свою очередь, смогут по своему усмотрению определять более низкие нормы беспошлинного ввоза для товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экс­пресс-­перевозчиками. При этом через год после вступления кодекса в силу объемы беспошлинных покупок за рубежом начнут снижаться. Таким образом, для граждан союзных стран воз­можности покупки товаров тор­говли через зарубежные интернет-магазины еще больше со­кратятся. Особо оговариваются вопросы применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отдельных СЭЗ государств-членов (ст. 425 ТК ЕАЭС).

Главное нововведение кодекса – существенное упрощение таможенных процедур. Элек­тронные технологии будут охватывать весь процесс: от по­ступления товара до его выпуска в обращение. В настоящее время основные таможенные процедуры оформляются на бумаге, а электронные процессы их дублируют. С введением нового ТК, наоборот, основные таможенные процедуры будут осуществляться в электронном виде, а бумажное оформление станет играть вспомогательную роль.

Документы, которые согласно нынешнему ТК требуются для подтверждения заявленных в декларации сведений, согласно новому кодексу понадобятся только в том случае, если сработает система управления рисками. Это нововведение потребует от таможенников перестройки всей системы управления рисками. Если сигнал о риске не поступит, то товары сразу выпустят в свободное обращение. Человеческий фактор (и коррупционные риски) здесь сводится к минимуму, а время таможенного оформ­ления товаров существенно со­кращается.

Повысится статус уполномоченного экономического оператора (УЭО). Его смогут получить организации, соответствующие определенным критериям и пользующиеся доверием таможенных органов. Статус УЭО даст доступ к упрощенным таможенным процедурам, в т.ч. право на выпуск товаров до подачи таможенной декларации, предварительное таможенное декларирование, подачу неполной, периодической декларации, совершение таможенных операций с товарами, которые находятся на складе, и т.п. Таким образом, работа уполномоченных операторов будет контролироваться минимально, а таможенные органы смогут со­средоточить все внимание на реальных нарушителях.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ