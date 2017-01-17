Совмещение профессий

Согласно штатному расписанию в организации работает механик. Наниматель планирует поручить ему во время основной работы выполнять дополнительные обязанности по профессии водителя автомобиля.

Можно ли оформить это как увеличение объема работ?

Выполнение механиком обязанностей водителя автомобиля целесообразно определить как совмещение профессии.

Выполнение работником наряду со своей основной работой обязанностей по другой профессии (должности) законодательством о труде регламентировано ст. 67 ТК.

Так, работникам, выполняющим у одного и того же нанимателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором (контрак­том), дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабо­чей смены...