Совмещение и пособие по уходу

Работница прервала социальный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и вышла на основное место работы на 0,5 ставки, сохранив 100% пособия.

Можно ли установить ей совмещение и сохранить при этом пособие в полном размере?

Работнику, выполняющему у одного и того же нанимателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), производится соответствующая доплата (ст. 67 ТК). Она выплачивается за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат у...