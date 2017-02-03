Совмещение должностей

Можно ли начальнику службы безопасности оформить совмещение на должность инженера, ведь специфика работ абсолютно разная?

Да, можно.

Совмещение профессий (должностей) – выполнение работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором (контрактом), дополнительной работы по другой профессии (должности) (без заключения другого трудового договора (контракта)) (ч. 1 ст. 67 ТК).

Совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника допускаются у одного и того же нанимателя в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены).

Работнику, выполняющему у одного и того же нанимателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым...