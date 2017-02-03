Скачать свежий номер газеты

№9 (2016) от 03.02.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9344 руб.

2.0875 руб.

Р (100)

3.2240 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Совмещение должностей

03.02.2017

Можно ли начальнику службы безопасности оформить совмещение на должность инженера, ведь специфика работ абсолютно разная?

Да, можно.

Совмещение профессий (должностей) – выполнение работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором (контрактом), дополнительной работы по другой профессии (должности) (без заключения другого трудового договора (контракта)) (ч. 1 ст. 67 ТК).

Совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника допускаются у одного и того же нанимателя в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены).

Работнику, выполняющему у одного и того же нанимателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit