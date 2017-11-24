Сокращение штата или сокращение численности

Сокращение численности или штата работников является мероприятием, направленным на оптимизацию деятельности организации, ее чис­ленности, уменьшение расходов, связанных с оплатой труда работников, укомплектование его наиболее квалифицированными кадрами.

В законодательстве о труде отсутствуют определения понятий «численность работников», «штат работников». Вместе с тем сокращение численности производится, как правило, при исключении из штатного расписания штатных единиц по профессиям, т.е. при увольнении рабочих, а сокращение штата – при исключении штатных единиц по должностям, т.е. при увольнении руководителей, специалистов и служащих.

Если изменение структуры и штатного распис...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист