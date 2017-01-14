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от кооперации до субсидий

14.01.2017

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 января принял ряд важных решений в сфере интеграции, промышленности и сельского хозяйства, таможенного сотрудничества, энергетики, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Членам Совета Комиссии был представлен доклад о сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в союзе, а также мерах, способствующих его использованию. Одобрены распоряжения Евразийского межправительственного совета о совместных прогнозах развития АПК, спроса и предложения государств ЕАЭС по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016–2017 годы, организации в союзных государствах производства аналогов импортных комплектующих для машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, используемых в странах ЕАЭС. Также одобрены меры по повышению спроса и развитию экспорта сельхозмашин и оборудования, производимых в ЕАЭС.

Совет ЕЭК одобрил перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества для финансирования проектов Евразийским банком развития (ЕАБР). В ходе заседания поддержаны проекты актов ЕАЭС, предусматривающих конкретные мероприятия по реализации промышленного сотрудничества в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства. Цель этих проектов – создание условий по организации в ЕАЭС производства комплектующих для сельхозтехники, развитие экспорта сельскохозяйственных машин и оборудования, а также стимулирование спроса на эти технику и оборудование, произведенные в странах союза.

Члены Совета одобрили соглашение о добровольном согласовании странами ЕАЭС с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров, что должно способствовать формированиюдобросовестной конкурентной среды на союном рынке. В частности, согласно этому документу страны союза также смогут обратиться в ЕЭК при необходимости проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий.

Совет ЕЭК одобрил разработанные Комиссией порядок выплаты за нарушение обязательств государствами ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства и положение о проведении мониторинга рынка промышленной продукции в ЕАЭС. Также утвержден перечень товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, которым при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции.

Совет одобрил и направил на внутригосударственные процедуры проект Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС.

По итогам Совета ЕЭК внесены изменения в перечень товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, а также в перечень условий помещения товаров под такую процедуру. В перечень включены бланки разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, бланки книжек международных дорожных перевозок (МДП).

Бланки разрешений и книжки МДП можно будет помещать под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин и налогов. Это позволит снизить издержки уполномоченных органов в сфере транспорта, ускорить и упростить таможенные операции.

Члены Совета ЕЭК утвердили план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы ЕАЭС на 2017 – 2018 годы. Правительствам государств-членов предложено предусмотреть финансирование мероприятий, необходимых для создания, обеспечения функционирования и развития национальных сегментов этой системы, а также реализации соответствующих процессов.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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