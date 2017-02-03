Содержание "Экономической газеты" N9 от 3 февраля 2017 года

Приоритеты денежно-кредитной политики

Национальный банк обещает сохранить в текущем году взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины – не выше 9%. В целом действия регулятора будут направлены на поддержание сбалансированности в экономике, что создаст необходимые предпосылки для выполнения прогнозных макроэкономических показателей. Такие задачи поставлены 1 февраля на расширенном заседании Правления Нацбанка, где рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики и обеспечение финансовой стабильности в 2016 году и основные задачи на 2017 год.

Регулировщик, заказчик, друг и слон: все грани диалога бизнеса и государства

В текущей пятилетке правительство Беларуси планирует существенно увеличить долю малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Для достижения этой цели обещают различные меры поддержки и стимулирования. О том, совпадают ли цели бизнеса и государства, эффективны ли господдержка и диалог делового сообщества с властью, в интервью «ЭГ» рассказывает директор ОДО «Витебский бизнес-центр» Леонид ШУР.

Внешняя торговля возвращается к минимуму

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам прошлого года составило -4154,2 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно составляло лишь -3631,1 млн. USD. При этом в целом оборот внешней торговли сократился на 10,5%.

С отходами проще, чем с документами

Итоги 12-го заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при Минэкономики можно считать успешными наполовину. Один из вопросов удалось в основном решить, а по другому в очередной раз согласие не было достигнуто.

Энергоэффективность пока можно не проверять

Постановлением Совмина от 27.01.2017 № 77, вступившим в силу со 2 февраля 2017 г., на более поздний период перенесены сроки введения в Беларуси сертификации некоторых видов электротехники по энергоэффективности.

Предельные значения выручки проиндексированы

Постановлением Совмина от 31.01.2017 № 85 установлены новые предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2016 год для субъектов малого предпринимательства.

Поправка на амортизацию

Правительство Беларуси в очередной раз разрешает предприятиям не начислять амортизацию в 2017 году. По-видимому, подобные бухгалтерские манипуляции становятся в нашей стране хроническим способом «создания условий для эффективной работы субъектов хозяйствования».

Перекличка регионов: куда уходит НДС

В прошлом году в структуре налоговых доходов бюджета были некоторые сдвиги. Доля НДС и акцизов во многих регионах сократилась, а подоходного налога с физических лиц, налогов на прибыль и недвижимость выросла.

Вся надежда на внутренние ресурсы

Государственный долг Беларуси за 2016 год вырос на 12,5% и достиг на 1 января т.г. 37 млрд. BYN. В частности, внешний государственный долг увеличился на 9,6%, до 13,6 млрд. USD (с учетом курсовых разниц), а внутренний – на 5%, до 10,2 млрд. BYN.

Собирали, как могли экономили, как умели

Профицит белорусского бюджета сектора государственного управления по итогам прошлого года составил 1,4 млрд. BYN, а республиканского бюджета – 0,98 млрд. BYN. Это эквивалентно 1,5% к ВВП и 1% к ВВП соответственно.

Взыскивать не захочется

В последнее время законодатель все чаще ограничивает взыскателей в возможности обращения в экономический суд в порядке приказного производства. Так, сначала это право было затронуто изменениями в законодательстве о нотариальной деятельности: рассмотрение ряда требований о взыскании задолженности передали нотариусам для совершения исполнительной надписи, и, как следствие, такие требования сейчас не подлежат рассмотрению в экономических судах в порядке приказного производства.

Доверитель допустит просрочку

Между сторонами заключен договор поручения. Поверенный исполнил поручение. Какие требования вправе предъявить поверенный, если доверитель отказывается от принятия исполнения?

Совмещение должностей

Можно ли начальнику службы безопасности оформить совмещение на должность инженера, ведь специфика работ абсолютно разная?

Работа во время декретного отпуска

Сотрудница находится в отпуске по беременности и родам. Она оформлена у нас по основному месту работы и по совместительству. Работница планирует во время отпуска по уходу за ребенком работать по совместительству, одновременно получать пособие на ребенка и зарплату.

На какое количество часов в неделю мы ее можем принять и законно ли это вообще?

Предварительное испытание: только при приеме

Сотрудницу, принятую по срочному трудовому договору на место декретницы, переводят дополнительным соглашением на постоянную работу и новую должность в этом же отделе (в связи с открытием новой штатной единицы). Поскольку данная должность совершенно новая, руководитель просит оформить перевод с испытательным сроком. Но сотрудница работает в организации уже больше года и при приеме проходила испытательный срок. Можно ли установить ей предварительное испытание еще раз при переводе на другую должность?

Суд во время отпуска

В период трудового отпуска работника вызвали в суд в качестве потерпевшего в ДТП. Имеет ли работник право на продление трудового отпуска?

Путеводитель по схемам разоблачения налоговых уклонистов

Одним из инструментов глобальной борьбы с агрессивным налоговым планированием и уходом от налогов является гласность. Налоговые органы разных стран все чаще публикуют описание распространенных и подозрительных схем на своих сайтах. Здесь преследуются 2 цели. Во-первых, предостеречь налогоплательщиков, наивно полагающих, что их ухищрения останутся незамеченными. Во-вторых, стимулировать граждан сообщать о подозрительных схемах контролерам.

Сумма дел и исков: статистика работы белорусских судов

Количество рассмотренных экономическими судами дел об административных правонарушениях существенно сократилось, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховного суда РБ. Зато число осужденных за преступления против порядка осуществления экономической деятельности за год выросло на 5,8%.

Информбанк

Об утверждении перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2017 г. № 81

Бухгалтерская отчетность – 2016: отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках (далее – Отчет) за 2016 год составляется в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина от 12.12.2016 № 104 (далее – НСБУ № 104). В Отчете раскрывается информация о полученных организацией доходах, понесенных расходах в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2016 и 2015 годы.

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.01.2017 № 12

О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.01.2017 № 8-11/56П-1