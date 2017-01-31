Содержание "Экономической газеты" N8 от 31 января 2017 года

Неравенство не для всех

Белорусы меньше жителей других посткоммунистических стран страдают от неравенства. Однако в целом только 44% граждан этих стран за время перехода к рыночной экономике сократили разрыв в доходах с развитыми экономиками. У 23% населения уровень доходов сейчас ниже, чем в 1989 г., говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития, презентация которого прошла 26 января в Минске.

Бизнес плохо размножается

По состоянию на 1 января 2017 г. в республике действовало 142,6 тыс. юридических лиц и 247,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). За год численность первых выросла на 0,7%, а вторых сократилась на 3,1%.

Новые бюджеты проживания и потребления

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 3 установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах декабря 2016 г. в расчете на месяц на период с 1 февраля 2017 г. по 30 апреля 2017 г. в следующих размерах:

«Одно окно» для освобождения

Для освобождения от уплаты сбора на финансирование государственных расходов гражданину необходимо обратиться с заявлением в службу «Одно окно» Минского городского исполнительного комитета (пр. Независимости, 8), сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Минимум безработицы не зависит от увольнений

Умиротворяющие цифры официально зарегистрированной безработицы в декабре резко контрастируют с данными о количестве принятых и уволенных работников.

Сложности простой минимизации

В текущем году субъектам хозяйствования приходится сталкиваться с новыми мерами, призванными помешать минимизации налогов. Таким новшествам был посвящен вебинар, проведенный 25 января специалистами аудиторской компании «Делойт».

Как работает «налог на GOOGLE»

Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с интернет-продажи россиянам электронных услуг и электронной продукции. Этот опыт позволяет надеяться, что аналогичные процедуры в Беларуси пройдут столь же дисциплинированно.

Своя земля ближе к плану

Госкомимущество подготовило изменения в Указ Президента от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». Об этом рассказала начальник управления землеустройства ГКИ Марина АСТАПЕНКО на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik

Газовый марафон: платить по долгам или дотянуть до общего рынка

Долг Беларуси за поставленный российский газ достиг 550 млн. USD, считают власти РФ. Пока стороны не могут договориться о размере задолженности и порядке ее погашения, Евразийская экономическая комиссия продолжает строить планы о создании единого рынка газа, а бюджет «Газпрома» становится все более напряженным.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (23.01.2017 – 27.01.2017)

Опцион и опционный договор

В связи с развитием экономических отношений и усложнением финансовых связей между субъектами хозяйствования у последних возникает необходимость использования новых инструментов управления капиталом и осуществления хозяйственной деятельности. Одним из таких инструментов являются опционы и опционные договоры, которые широко применяются в странах Западной Европы и в США. И хотя белорусское законодательство не предусматривает подобных договоров, их заключение возможно в силу п. 1 ст. 7 ГК.

Обогатился неосновательно

Между сторонами заключен договор поставки под отлагательным условием. Согласно договору товар поставляется на условии 100% предварительной оплаты. До наступления отлагательного условия покупатель перечислил поставщику стоимость приобретаемого товара.

Должен ли поставщик вернуть покупателю уплаченные последним денежные средства (каким образом квалифицируются денежные средства, полученные поставщиком)?

Залога не будет

Между сторонами заключен договор поставки с условием об оплате товара в кредит. Договором также предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за поставщиком до оплаты товара.

Возникает ли в этом случае залог в отношении переданного покупателю товара в силу п. 5 ст. 458 ГК?

Автомобиль въезжает в Интернет: в Беларуси начинается онлайн-торговля машинами

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) не видит оснований для роста на рынке легковых автомобилей в текущем году. В лучшем случае продажи сохранятся на прошлогоднем уровне (30 тыс. легковых и 3 тыс. коммерческих автомобилей), в худшем – сократится до 25 тыс. и 2,5 тыс. соответственно. Удержать рынок могут помочь онлайн-продажи.

К кому не придут пожарники

Перечень субъектов, применяющих контрольные списки вопросов (чек-листы) при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности, расширен постановлением Совмина от 25.01.2017 № 72, вступившим в силу с 28 января 2017 г.

Аудиторский калейдоскоп

Госдума РФ отклонила поправки в федеральный закон «Об аудиторской деятельности», предусматривающие запрет на совместительство аудиторов с целью удовлетворения требований к членству аудиторских фирм в саморегулируемых организациях.

3 января Минфин РФ разместил на своем сайте перечень случаев обязательного аудита финансовой отчетности за прошлый год. Для каждого из них приведена законодательная норма, указан вид отчетности и субъекты аудиторской деятельности, которые имеют право проводить аудит.

Комиссия по законопроектной деятельности РФ одобрила внесенный Минфином проект изменений в ст.ст. 82 и 93 НК РФ, которые должны предоставить налоговикам доступ к аудиторской документации.

Информбанк

НДС и...

...покупка услуг по поиску информации у нерезидента

Белорусская организация приобретает в январе 2017 г. у литовской организации, не состоящей на учете в налоговом органе РБ, услуги, с помощью которых осуществляется поиск и предоставляется заказчику информация о потенциальных покупателях. Следует ли белорусскому заказчику исчислять и уплачивать НДС при приобретении таких услуг с 1.01.2017 г.?

...возмещение стоимости электроэнергии

Организация является абонентом в получении электроэнергии, а фактически получает ее субабонент и возмещает стоимость абоненту. Надо ли в 2017 г. абоненту исчислять и уплачивать НДС по полученному от субабонента возмещению стоимости электроэнергии?

...налоговые вычеты по строительным работам

Организация является заказчиком строительных работ. Работы выполнены в январе 2017 г. Акт выполненных работ подписан заказчиком до 10.02.2017 г. Отчетным периодом по НДС является календарный месяц, дата совершения операции в стр. 3 электронного счета-фактуры (далее – ЭСЧФ) – 31.12.2016 г., дата выставления ЭСЧФ в стр. 2 – 9.02.2017 г., ЭСЧФ подписан покупателем 9.02.2017 г., и налоговая декларация по НДС представлена в налоговый орган 13.02.2017 г. Имеет ли право заказчик принять к вычету НДС по этому ЭСЧФ в налоговой декларации за январь 2017 г.?

Расходы на содержание арендованных помещений: бухгалтерский и налоговый учет

Организация в течение 10 месяцев календарного года в силу объективных причин не осуществляла деятельность (помещения арендованы) и только в ноябре–декабре получила выручку от реализации продукции. Вместе с тем эксплуатационные и коммунальные расходы, связанные с содержанием арендованных помещений, были в каждом месяце.

Как отнести понесенные в календарном году указанные расходы на затраты в бухгалтерском и налоговом учете: в состав расходов будущих периодов; в тех месяцах, в которых получена выручка (доход); в отчетных месяцах, в которых такие расходы осуществлены?

Налог на доходы и международные перевозки

Организация – резидент РБ занимается экспедированием грузов из Европы в Беларусь.

Облагаются ли в 2017 г. налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство (далее – налог на доходы), доходы иностранной компании, не осуществляющей деятельность в Беларуси через постоянное представительство, полученные от оказания резиденту Беларуси транспортных услуг по международным грузоперевозкам при условии, что во избежание двойного налогообложения иностранная организации представит справку о постоянном местонахождении?

Увеличение доли в уставном фонде и подоходный налог

ООО присоединяется к ОДО. Участники ОДО – 2 физических лица с долями в уставном фонде (далее – УФ) по 10%. В результате реорганизации доля каждого из этих участников увеличились с 10 до 20%.

Возникает ли у данных участников облагаемый подоходным налогом доход? Если да, на какую дату и как его следует исчислить и уплатить?

Упрощенная система налогообложения и...

...момент фактической реализации в общепите

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с ведением учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учета), и осуществляет деятельность в сфере общепита. Покупатели оплачивают заказы как наличными, так и с применением банковских платежных карточек. Денежные средства, поступившие через платежный терминал, зачисляются на расчетный счет предприятия на следующий день.

Какая из дат будет признаваться моментом фактической реализации: дата расчета покупателя через платежный терминал или дата зачисления денежных средств на расчетный счет организации?

...подарочные сертификаты

Организация – плательщик налога при УСН, осуществляющая розничную торговлю, планирует использовать в работе подарочные сертификаты. Предъявитель такого сертификата имеет право на приобретение по своему выбору товара на сумму, указанную в сертификате. Если стоимость товара составляет менее стоимости сертификата, разница покупателю не возвращается.

Как должна облагаться налогом при УСН сумма, поступившая за подарочный сертификат, при ведении учета в книге учета?

...комиссионная торговля

Организация, применяющая УСН, планирует открыть магазин комиссионной торговли и принимать у населения товары по договорам комиссии.

Как в этом случае определить налоговую базу налога при УСН?

Просроченные проценты по кредиту и налог на прибыль

Коммерческая организация заключила внешнеторговый договор на поступление импортных товаров. Для оплаты товаров с банком заключен кредитный договор. По объективным причинам в октябре 2016 г. организацией не были своевременно оплачены проценты по указанному кредиту.

Имеет ли право организация включить проценты по кредиту в состав затрат, учитываемых при налогообложении по налогу на прибыль, за октябрь и ноябрь?

Прием наличных и безналичных и...

...фискальный принтер

Организация торговли использует в своем торговом объекте кассовые аппараты модели POS-система «Аккорд», имеющие свой уникальный заводской номер, под которым они зарегистрированы в инспекции МНС. В состав этого кассового оборудования входит фискальный принтер (регистратор), который является одним из комплектующих POS-системы «Аккорд». Фискальный принтер (регистратор) имеет свой заводской номер.

...торговля на АЗС

Организация собирается осуществлять деятельность по торговле на АЗС нефтепродуктами.

Каков порядок отпуска нефтепродуктов на АЗС и каков порядок использования кассового оборудования для приема денег от водителей-покупателей?

...ремонт швейных изделий

У субъекта хозяйствования один работник оказывает услуги по ремонту швейных изделий по заказам граждан в арендуемом помещении.

Надо ли устанавливать платежный терминал?

...бухгалтерские услуги

Организация оказывает другим субъектам хозяйствования бухгалтерские услуги. Плата за них осуществляется наличными.

Обязана ли организация принимать наличные с использованием кассовых аппаратов?

...кассовые аппараты в общепите

Организация собирается осуществлять деятельность в объекте общественного питания.

Каков порядок использования там кассовых аппаратов и есть ли какие-то особенные требования к кассовым аппаратам в кафе и ресторанах?

Представляем документы по аттестации рабочих мест

Уже давно документы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда представляются нанимателями в электронном виде. Порядок такого представления уточнен постановлением Минтруда и соцзащиты от 23.12.2016 № 73, вступившим в силу с 22 января 2017 г. и признавшим утратившим силу действовавшее ранее постановление Минтруда и соцзащиты от 14.01.2014 № 4 «О предоставлении нанимателями документов по аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде».

Контракты с руководителями государственных организаций: есть изменения

Постановлением Совмина от 23.01.2017 № 61 (далее – постановление № 61), вступившим в силу с 27 января 2017 г., уточнен порядок заключения контрактов с руководителями государственных организаций.

Компенсации по условиям труда

Минтруда и соцзащиты разъяснило порядок предоставления компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства, при совмещении профессий (должностей).

Условия труда и охрана труда в строительной организации

Выполнение строительно-монтажных работ предполагает возможность воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов. При выполнении строительства или капитального ремонта здания важным является качественное выполнение работ в установленный заказчиком срок. Но при этом необходимо соблюдать условия труда работников, установленные трудовым законодательством и законодательством об охране труда.