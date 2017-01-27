Содержание "Экономической газеты" N7 от 27 января 2017 года

Раскрепощение и стимулирование: как разбудить деловую активность

Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 12.01.2017 № 18, содержит 380 пунктов. Собранные в этом документе мероприятия, по мнению правительства, должны решить проблемы, накопившиеся в отечественной экономике, и обеспечить выполнение запланированных на пятилетку показателей.

Проблеск по шкале коррупции

Беларусь заняла 79 место в очередном Индексе восприятия коррупции (ИВК-2016), составленном международной организацией Transparency International. В прошлогоднем рейтинге наша страна занимала 107 место.

Кто спасет Транстихоокеанское партнерство

Выполняя свои предвыборные обещания, президент Дональд Трамп 23 января подписал указ о начале процесса выхода США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership – TPP). Этот шаг может существенно изменить расстановку экономических сил в регионе и серьезно отразится на мировой внешней торговле.

Налог с поправкой на стабилизацию

В Беларуси с 1 марта по 31 декабря 2016 г. изменен порядок расчета НДС для организаций пассажирского транспорта.

План по стартапам

Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в Республике Беларусь на 2017 год, сообщает пресс-служба министерства. Всего запланировано проведение 199 стартап-мероприятий в столице и регионах. Это существенно меньше, чем в прошлом году.

Зарплатный занавес

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в декабре 2016 г. составила 801,6 BYN, сообщает Белстат. По сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 84 BYN, или на 11,7%, а реальная зарплата за год сократилась на 4%. Учитывая, что производительность труда по итогам 11 месяцев 2016 г. была на 0,8% ниже, чем годом ранее, ресурсов для экономически обоснованного роста заработков явно не хватает.

Кредит и процент: как защитить заемщиков от поборов

Некоторые отечественные банки под разными предлогами взимают со своих клиентов-заемщиков, помимо процентов, дополнительные платежи. В результате и без того дорогие кредитные ресурсы становятся еще более обременительными для населения. Попытки ограничить аппетиты банков с помощью рекомендаций регулятора и экономических механизмов пока не дают должного эффекта: тут же появляются новые, не менее изощренные.

Болонский процесс: активности не видно

Имплементация Дорожной карты реформирования высшего образования вступает в свою критическую фазу, говорится в аналитическом отчете о мониторинге имплементации Дорожной карты реформирования высшего образования Беларуси, подготовленном Общественным болонским комитетом и Ad hoc комиссией Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Как доказать убытки

Возмещение убытков является одной из форм гражданско-правовой ответственности, так же как и взыскание неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общее правило о возмещении убытков установлено в ст. 14 ГК, которая является правовой основой для всех иных норм ГК о возмещении убытков и для применения данной формы ответственности на практике.

Договорной микс

Как квалифицируется договор, содержащий в себе существенные условия договора аренды имущества, которое будет арендодателем создано в будущем, и договора купли-продажи права аренды данного имущества?

Проценты подразумеваются

Будет ли считаться кредитный договор заключенным, если в нем не будет предусмотрена ответственность кредитополучателя за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом (установлена ответственность за неисполнение кредитополучателем обязательства по уплате основного долга по кредиту)?

Перевод на новую должность

Работник работает на должности начальника отдела продаж и маркетинга. Наниматель принял решение о создании на базе данного отдела двух отделов – отдела маркетинга и отдела продаж. В связи с указанными преобразованиями работнику предложено занять должность начальника отдела продаж. При этом в связи с уменьшением функционала отдела продаж по сравнению с отделом продаж и маркетинга уменьшаются круг должностных обязанностей и размер оплаты труда работника. Он с указанными изменениями не согласен. По его мнению, назначение его на должность начальника отдела продаж является переводом и требует согласия работника (ч. 1 ст. 30 ТК). Наниматель же полагает, что в данном случае имеет место изменение существенных условий труда, поскольку должность остается прежней – начальник отдела. Изменяется лишь круг должностных обязанностей и размер оплаты труда. Следовательно, по мнению нанимателя, в случае отказа от продолжения работы в должности начальника отдела продаж работник может быть уволен по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. Прав ли наниматель?

С временного места – на постоянное

Работник был принят на работу по срочному трудовому договору на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы (на время нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет). Через некоторое время у нанимателя появилась вакантная штатная единица, соответствующая специальности и квалификации данного работника. Обязан ли наниматель по заявлению работника перевести его на эту вакантную штатную единицу и заключить с ним контракт как с основным работником?

Изменение существенных условий труда

Наниматель уведомил работника об изменении существенных условий труда. Тот не подписал документы, т.к. его это не устроило. Однако наниматель составил акт отказа от подписи и уволил работника. Правомерно ли он поступил?

Кадровая диагностика: пересчитываем работников

С 1 января 2017 г. действуют новые рекомендации по проведению кадровой диагностики предприятия с целью выявления избыточной численности работников. Сегодня в организациях Беларуси по оценке Минтруда и соцзащиты оптимальное число работников превышено на 5,4%. Кадровую диагностику предприятия проводят самостоятельно и по своей инициативе.

Города на любой кошелек

Минск занял 414 место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом порталом Numbeo.

Информбанк

О налоге на добавленную стоимость при реализации транспортных услуг

Указ Президента Республики Беларусь от 24 января 2017 г. № 22

Об определении стоимости изыскательских работ по Сборнику цен СЦ 19-2012 в текущих ценах

Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.01.2017 № 02-3-05/648

Бухгалтерская отчетность – 2016: бухгалтерский баланс

Рассмотрим порядок формирования одной из самых информативных и востребованных форм годового бухгалтерского отчета – составления баланса. Составление бухгалтерской отчетности за 2016 г. несколько усложняют некоторые события прошлого года, особенно деноминация белорусского рубля, а также отраслевые особенности.

Курсовые разницы при безвозмездной помощи

Белорусская организация получает из-за границы от нерезидента РБ безвозмездную помощь в виде денежных средств в иностранной валюте для приобретения активов. Включаются ли курсовые разницы, возникающие у организации при пересчете в белорусские рубли стоимости выраженных в иностранной валюте активов и обязательств, связанных с получением и использованием этой помощи, при ее целевом использовании, в состав внереализационных расходов, участвующих при налогообложении налогом на прибыль?

Уполномоченный экономический оператор: новые возможности

Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) и в мировой практике, и в Евразийском экономическом союзе является удобной возможностью для субъектов хозяйствования упростить свою деятельность в таможенной сфере.

Транспортные документы как транзитная декларация

Белорусское транспортное предприятие выполняет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза в РФ. На белорусском участке внешней границы водитель для целей доставки груза в РФ должен открыть процедуру таможенного транзита. В соответствии со ст. 182 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) в качестве транзитной декларации могут использоваться транспортные (перевозочные) документы. Однако на границе сотрудники таможенных органов требуют от водителей в бумажном виде транзитные декларации, тем самым лишая возможности следования груза по процедуре транзита на основании транспортных (перевозочных) документов. Насколько правомерны такие действия?