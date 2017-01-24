Содержание "Экономической газеты" N6 от 24 января 2017 года

Вечный пересмотр земельного вопроса

Законодательство об изъятии и предоставлении земельных участков планируется в очередной раз усовершенствовать. Но речь снова идет лишь о процедурных вопросах, а не о либерализации земельных отношений.

Выход не в цикле, а в структуре

Рецессия в Беларуси носит структурный характер. Поэтому не стоит надеяться на «автоматический» выход из нее за счет смены фазы бизнес-цикла, считает научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий КРУК.

Отчет для реестра

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает, что субъекты торговли обязаны ежегодно до 1 апреля представлять в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, с указанием сведений о розничном, оптовом товарообороте за предыдущий финансовый год.

Споры по делам интеллектуальной собственности

В 2016 г. в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда находилось 125 дел (на 10,6% больше, чем в 2015-м), из которых 25 – остались с предыдущего года.

Что такое вред и как его измерить

Рабочая группа в Минэкономики обсудила проблемные вопросы определения размера вреда (в т.ч. реального ущерба), причиненного государству и субъектам хозяйствования.

Госпредприятия поделятся прибылью

Высокорентабельным госпредприятиям в текущем и следующем годах придется по-прежнему перечислять в бюджет дополнительную часть прибыли.

Освободите микропартии от транспортных документов

Предприниматели по-прежнему надеются, что власти согласятся улучшить условия их работы. Представители бизнес-союзов на заседании рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики предложили упростить документооборот при перемещении минимальных партий товаров (микропартий) между государствами – членами ЕАЭС. О путях решения этой проблемы рассказывает председатель Белорусского союза предпринимателей Александр КАЛИНИН.

Беларусь-Гонконг: будем дружить налогами

Соглашение об избежании двойного налогообложения подписали 16 января 2017 г. Беларусь и Гонконг. Для нашей страны это стало 68-м соглашением такого рода, а для Гонконга – 36. Отметим, что в этой юрисдикции в последнее время активно реализуется инициатива по расширению сети налоговых соглашений.

Кто без спросу акции купит – того за это и оштрафуют

В Беларуси растет число желающих вложить деньги за рубежом с нарушениями действующего законодательства. В Комитете госконтроля считают, что проще получить разрешение, чем платить штраф и фигурировать в «черном списке» нарушителей. Впрочем, такие проступки часто скрывают куда более серьезные проблемы.

Не забудьте о регистрации и учете

В декабре прошлого года некоторые участники рынка ценных бумаг получили административные взыскания за нарушения в своей деятельности, сообщает Минфин.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (16.01.2017 – 21.01.2017)

Открытие ЗАО: изменения в представлении информации

Закрытое акционерное общество (ЗАО) – не самая популярная организационно-правовая форма ведения бизнеса в Беларуси. Но у нее есть определенные преимущества, из-за которых она выбирается. Главная из них – «закрытость» характера отношений между акционерами.

Отступное прекращает обязательство

Между сторонами заключен возмездный договор с условием об определенном товаре, который должник обязан передать кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Правомерна ли квалификация данного условия как соглашения об отступном?

Консультанты ответят по-английски

С 1 января 2017 г. в Великобритании вступили в силу нормы, позволяющие налагать суровые административные взыскания на тех, кто помогает уклоняться от налогов и не соблюдать налоговое законодательство другим лицам.

Путешествие за работой

Более 150 семей безработных в 2016 г. переехали на новое место жительства ради трудоустройства, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Изменены размеры доплат бюджетникам

С 1 января 2017 г. постановлением Минтруда и соцзащиты от 11.01.2017 № 2 установлены новые размеры ежемесячных дифференцированных доплат работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Кто поможет в трудоустройстве

36 субъектов зарегистрировано на 20 января т.г. в Реестре агентств по трудоустройству, опубликованном на сайте Минтруда и соцзащиты. Среди них 24 компании и 8 индивидуальных предпринимателей.

Самостоятельная уплата страховых взносов

Гражданин Беларуси заключил трудовой договор с австрийской компанией сроком на 1 год. Можно ли уплачивать страховые взносы в ФСЗН самостоятельно?

Информбанк

Налоговая декларация по УСН в 2017 году: есть изменения

Постановлением МНС от 6.12.2016 № 31 (далее – постановление № 31) с 1.01.2017 г. скорректирован порядок заполнения налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (далее – УСН).

«Прошлый» НДС можно взять к вычету

Организация до 2016 г. применяла общеустановленный порядок налогообложения. С 1.01.2016 г. она перешла на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. В 2015 г. в бюджете остался НДС, который по итогам работы за 2015 г. организация могла бы принять к вычету (возврату). Однако организация применяла УСН без уплаты НДС, поэтому взять в зачет эти суммы НДС она не могла. Поскольку организация является поставщиком импортных товаров, она уплачивает НДС при ввозе товаров в РБ. В 2017 г. организация переходит на УСН с уплатой НДС. Может ли она принять к вычету (возврату) НДС?

Возмещение для консультанта: в расходах и доходах

Организация-заказчик (местонахождение – г. Гродно) заключила договор оказания консультационных услуг с индивидуальным предпринимателем – исполнителем (местонахождение – г. Минск). По условиям договора организация, помимо выплаты вознаграждения, возмещает исполнителю транспортные расходы, связанные с поездками к заказчику: топливо для автомобиля либо билеты на проезд. Консультационные услуги связаны с производственной деятельностью организации. Вправе ли организация возмещать исполнителю расходы, связанные с поездками для оказания консультационных услуг, и включать их в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли? Включается ли полученное от заказчика возмещение транспортных расходов в доход исполнителя – ИП, если он является плательщиком подоходного налога, и в валовую выручку, если ИП – плательщик налога при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН)?

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Организация-заказчик (местонахождение – г. Гродно) заключила гражданско-правовой договор оказания консультационных услуг с ИП – исполнителем (местонахождение – г. Минск). Кроме платы вознаграждения за оказываемые услуги, условиями этого договора предусмотрено, что на срок оказания услуг исполнителю заказчиком передаются в пользование служебный автомобиль для поездок к заказчику и персональный компьютер. Расходы на содержание автомобиля оплачивает организация – заказчик. Взаимоотношения сторон при оказании консультационных услуг регулируются договором возмездного оказания услуг в соответствии с п. 1 ст. 733 ГК. К договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (ст. 656–682 ГК), если это не противоречит ст. 733–736 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 737 ГК). Пунктом 1 ст. 658 ГК установлено, что работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором. Консультационные услуги связаны с производственной деятельностью организации. Включаются ли у организации расходы на содержание автомобиля и амортизация персонального компьютера в рассматриваемой ситуации в состав затрат, учитываемых при исчислении налога на прибыль?

Земельный налог и государственная регистрация участка

У организации «А» был в пользовании земельный участок, затем райисполком принял решение о передаче права постоянного пользования на этот участок организации «В». В дальнейшем уполномоченными органами по находящимся в производстве делам по организации «А», не связанным с деятельностью организации «В», наложены запрещения (арест) совершать какие-либо действия. Поэтому осуществить госрегистрацию перехода права постоянного пользования организации «В» на земельный участок нельзя, т.к. право на недвижимое имущество возникает с момента госрегистрации его перехода (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 8 Закона от 22.07.2000 № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», далее – Закон № 133-З). Фактического пользования земельным участком у организации «В» не было. Должна ли организация «В» в указанной ситуации начислять земельный налог на участок, если он зарегистрирован на организацию «А»?

Компенсация нанимателем расходов в командировке и налогообложение

Сотрудник направлен в зарубежную командировку. Принимающая сторона оплачивает питание и проживание. В соответствии с законодательством в таком случае суточные выплачиваются частично. Наниматель принял решение о компенсации (выплате) работнику разницы между суммой суточных, подлежащих оплате предприятием, и суммой, рассчитанной по полной норме страны пребывания. Правомерно ли такое решение и если да, то подлежит ли сумма компенсации, выплачиваемая в такой ситуации, обложению налогом на прибыль и подоходным налогом?

Коммунальные услуги и налог на прибыль

Организация получает счета за оказанные ей коммунальные услуги, как правило, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем потребления услуг. Вправе ли она относить на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, стоимость потребленных коммунальных услуг в месяце осуществления таких расходов либо на основании их документального подтверждения – в следующем месяце?

Подоходный налог и дивиденды

Юридическому лицу в феврале 2016 г. выплачены дивиденды от участия (доли) в хозяйственном обществе. С указанной суммы налоговым агентом удержан налог на прибыль по ставке 12%. Юридическое лицо в апреле направляет в т.ч. оставшуюся после уплаты налога часть прибыли от участия в хозяйственном обществе на выплату дивидендов физическим лицам – участникам данного юридического лица. Подлежат ли обложению подоходным налогом дивиденды, выплачиваемые физическим лицам?

Ставка НДС и услуги перевозки

Какая ставка НДС применяется и указывается в акте экспедитора при заявке заказчиком международной перевозки с последующим привлечением белорусского перевозчика для транспортировки со склада временного хранения?

Электронный счет-фактура и договор транспортной экспедиции

Транспортно-экспедиционная организация заключила с перевозчиком договор транспортной экспедиции. Как составляются и направляются электронные счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ) экспедитором и перевозчиком?

Электронные счета-фактуры и филиалы

Производственная организация имеет филиалы. Как составляются и направляются электронные счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ) в пределах одного юридического лица между структурными подразделениями (филиалами) – отдельными налогоплательщиками?

Взносы на социальное страхование могут платить участники международных проектов

С 1 января 2017 г. изменен порядок участия граждан, работающих по программам и проектам международной технической помощи Европейского союза, в отношениях по государственному соцстрахованию.

Продление срочного трудового договора

Организация хочет принять работника на период нахождения основного работника в трудовом отпуске. Основной работник далее уходит в отпуск по беременности и родам, а затем – в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Можно ли продлить срочный трудовой договор с замещающим работником на весь период отсутствия основного работника?

Прием на работу совместителя

Работник-совместитель уволился по основному месту работы и переходит в нашу организацию на постоянную работу. Специальность не изменилась. Как оформить перевод указанного работника? Какую запись внести в трудовую книжку?

Уведомление о непродлении контракта

Какую ответственность несет организация за несвоевременное уведомление работника о прекращении контракта?

Истечение срока контракта

Срок действия контракта истекает 30.01.2017 г. За 1,5 месяца работника уведомили о продлении трудовых отношений на 1 год. Он подписал уведомление, согласившись на продление контракта, и приказ о продлении контракта. 18 января работник изменил свое решение о продлении трудовых отношений и хочет уволиться. Может ли наниматель отказать ему в увольнении?

Перезаключение контракта с молодым специалистом

У молодого специалиста истекает 2-летний срок действия контракта. Наниматель хочет заключить новый контракт с работником в прежней должности сроком на 5 лет. Правомерно ли это?

Скрыл инвалидность

Сторож работает в организации 4 года. Он потребовал перерасчет подоходного налога за весь период в связи с тем, что ему установлена II рабочая группа инвалидности. Группа действительно есть, однако при приеме на работу он этот факт скрыл. В трудовой книжке нет ни одной записи об увольнении по состоянию здоровья. Справки о годности работать сторожем предоставлял в срок. В направлении на медосмотр всегда указывались условия работы: сверхурочные и ночные часы. Каким образом он брал эти справки при обязательном сокращенном режиме работы для инвалидов, непонятно. Может ли наниматель уволить работника в этой ситуации?

Основание в трудовой книжке

Какое основание указывать в приказе об увольнении по желанию работника (п. 3 ч. 2 ст. 35 ТК или ст. 40 ТК) и по требованию работника (п. 3 ч. 2 ст. 35 ТК или ст. 41 ТК)?

Увольнение по соглашению сторон

При прекращении трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 35 ТК, за исключением случаев расторжения (прекращения) трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя (ст. 42 ТК) и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 44 ТК), согласно п. 37 Инструкции № 40 в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на соответствующий пункт ч. 2 ст. 35 ТК. Приказом вышестоящей организации установлены образцы документов по личному составу. Исходя из приказа ссылка при увольнении по соглашению сторон должна быть сделана на ст. 37 ТК. По утверждению вышестоящей организации при указании в приказе п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК наниматель обязан удержать деньги за отпуск, предоставленный авансом.

По какому основанию правильно увольнять работника? Чем руководствоваться: приказом вышестоящей организации либо Инструкцией № 40?

Отпуск за ненормированный рабочий день

Водителю автомобиля установлен ненормированный рабочий день. Можно ли установить ему вместо дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день доплату к тарифной ставке?

Аттестация рабочих мест в микроорганизации

В микроорганизации, занимающейся оптовой торговлей, работают завскладом, кладовщик, специалист по продажам и бухгалтер. Надо ли проводить аттестацию рабочих мест?

Командировка в пределах города

В соответствии с ч. 4 п. 21 Инструкции о порядке присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий медицинским, фармацевтическим работникам и иным работникам здравоохранения, утв. постановлением Минздрава от 22.12.2008 № 232 (далее – Инструкция № 232), руководитель организации в зависимости от места нахождения квалификационной комиссии командирует работника для сдачи квалификационного экзамена в порядке, установленном законодательством.

Просим разъяснить порядок направления (командирования) сотрудников в пределах одной территориальной единицы (Минск) для сдачи квалификационного экзамена (экзамен состоит из 2 частей – компьютерное тестирование и собеседование), а также при отсутствии работника не полный рабочий день; порядок оплаты на период отсутствия работника при сдаче квалификационного экзамена. Какие условные обозначения нужно ставить в табеле учета рабочего времени на период отсутствия работника?

Отпуск совместителя

Работница занята в организации по основному месту работы – диспетчером, а по совместительству – уборщицей. Она планирует пойти в трудовой отпуск как работник-совместитель. Может ли она не уходить в трудовой отпуск по основному месту работы?

Индивидуальная норма рабочего времени

Работнику установлен режим рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику, суммированный учет рабочего времени с периодом 1 год. Работнику был предоставлен трудовой отпуск с 14.06.2016 г. по 9.07.2016 г. На весь период отпуска приходится 19 рабочих дней по 5-дневной 40-часовой рабочей неделе. Как произвести расчет индивидуальной нормы рабочего времени?