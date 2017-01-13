Содержание "Экономической газеты" N3 от 13 января 2017 года

Плановые границы инфляции: цены в прошлом году удержались в рамках прогноза

По итогам 2016 г. индекс потребительских цен в Беларуси составил 110,6%, в т.ч. в декабре – 100,5%, сообщает Белстат. Таким образом, в прошлом году удалось удержать инфляцию даже ниже запланированного 12-процентного уровня.

Справедливый налог на имущество

В Беларуси планируется перейти к исчислению имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости активов. Первым шагом в этом направлении стал пилотный проект массового формирования и кадастровой оценки недвижимости в 2 районах Беларуси. Итоги эксперимента рассмотрены 10 января на заседании Президиума Совета Министров.

Всемирный банк не верит в наш рост, но обещает улучшение в мировой экономике

В 2017 г. в экономике Беларуси ожидается спад на 0,5%, прогнозирует Всемирный банк в очередном докладе «Перспективы экономического развития» (Global Economic Prospects), опубликованном 10 января. Рецессия в нашей стране продолжится на фоне роста мировой экономики на 2,7%. Таким образом, ссылаться на глобальный кризис больше не приходится.

Гостеприимство на пять суток

Безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 стран вводится Указом Президента от 9.01.2017 № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Квартал без публикации: как меняется раскрытие информации об эмитентах

В последнее время в интернете обсуждается новость: ОАО и эмитенты облигаций не будут публиковать свои квартальные показатели. Можно ли считать это ухудшением уровня транспарентности на фондовом рынке?

Электронные счета-фактуры: от кошмара к комфорту

Обязательное применение электронных счетов-фактур стало в текущем году одной из самых актуальных проблем для белорусского бизнеса. Однако правила применения этого документа могут измениться – проект поправок в инструкцию МНС предложило для обсуждения. О том, как сделать механизм обращения ЭСЧФ более комфортным для субъектов хозяйствования, рассказывает председатель совета по бухгалтерскому учету и аудиту ОО «БСП», директор ООО «Аутсорсинговая экономическая компания» Дина СТАРОВОЙТОВА.

Банки «подтягивают» прибыль и проблемную задолженность

В ноябре чаша весов основных показателей банковского сектора Беларуси качнулась в другую сторону. Прибыль выросла, а объем проблемных активов несколько сократился. Такие перепады происходят на фоне низкого уровня кредитования и значительного роста проблемных активов в течение года.

Фиксация курса и равновесие обмена

После бурного начала в прошлом году белорусский рубль продемонстрировал редкую устойчивость, опровергнув большинство мрачных прогнозов. Некоторые колебания в ноябре–декабре не дали курсу перейти 2-рублевую отметку. Во многом это обусловлено положением участников рынка, многим из которых сейчас не до накопления валютных запасов.

Банки могут работать с векселями, если они кому-то понадобятся

Перечень белорусских банков, имеющих право обязываться по векселю, утвержден постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2016 № 648.

Если игровой автомат не зарегистрирован

Высокая доходность сферы игрового бизнеса обусловливает повышенное внимание со стороны государства и борьбу с теневым оборотом в данной сфере. В частности, все находящиеся в игровом зале автоматы и иные объекты обложения налогом на игорный бизнес подлежат обязательной регистрации в инспекции МНС.

Фриланс и тайна

Одной из разновидностей гибких форм занятости, приобретающих все большую популярность как у работников, так и у нанимателей, является удаленная работа. Такой вид занятости именуется также дистанционной работой. В самом простом понимании суть дистанционной работы состоит в выполнении работником своей трудовой функции по заданию нанимателя на дому или в другом удобном для работника месте.

Пошлина акцизу не товарищ

По вопросу замены государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на акциз МНС разъясняет следующее.

Возмещение затрат нанимателям на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников

Наниматели, содействующие работникам в приобретении профессии, опыта работы, специальных знаний и умений, могут претендовать на полную или частичную компенсацию государством затрат на эти цели. Обращаем внимание, что с января 2017 г. порядок и условия получения такой компенсации изменены.

Работа в СНГ

Основные показатели социально-демографической статистики по безработице: спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда в 2016 г. (на конец ноября) опубликовал Межгосударственный статистический комитет СНГ.

Информбанк

Справка от Декрета

По итогам совещания по вопросам реализации норм Декрета Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» заинтересованные государственные органы пришли к договоренности о необходимости снятия социальной напряженности, в частности, исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате сбора на финансирование государственных расходов к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим в 2015 г. определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.

В связи с этим Министерство здравоохранения письмом от 10.01.2017 № 3-4-4/736-107 поручило организациям здравоохранения обеспечить выдачу гражданам, не имевшим в 2015 г. места работы, документов, позволяющих не считаться плательщиками «налога на тунеядцев».

Учетная политика – 2017: выбор способов ведения бухучета

К началу текущего года не произошло каких-либо существенных изменений в правилах бухгалтерского учета. Однако истек срок применения некоторых нормативных актов, предусматривавших особый порядок учета амортизации, процентов по кредитам, курсовых разниц и убытков. Поэтому в учетной политике на 2017 год остается меньше альтернативных вариантов способов ведения бухучета. В то же время у организаций есть возможность изменить подход к отражению тех или иных операций в бухгалтерском учете и отчетности, если это приведет к более полезному для пользователей представлению информации.

Особенности таможенного оформления контейнерных перевозок

Контейнерные перевозки грузов – один из самых удобных и надежных способов доставки грузов. Их преимущества очевидны: при перевозке в контейнере груз наиболее надежно защищен от возможных повреждений, возникающих при ударах, столкновениях, а также при перегрузке грузов с одного вида транспорта на другой. Рассмотрим особенности ввоза и использования на территории стран – участниц Евразийского экономического союза контейнеров, предназначенных для международной перевозки грузов.

Новые правила для профучастников: для дилера и доверительного управляющего

С принятием Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) меняются некоторые правила деятельности участников фондового рынка. Эти новшества закрепляются в Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 76 (далее – Инструкция № 76).

Алкоголь с сопровождением

Белорусское транспортное предприятие по договору перевозки собирается осуществить доставку алкогольной продукции (страна происхождения РФ) из г. Москвы по территории РБ и Литвы в Калининград. Подлежит ли данная продукция обязательному сопровождению по территории Беларуси?