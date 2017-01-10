Содержание "Экономической газеты" N2 от 10 января 2017 года

Государственный интерес для зарубежного капитала

В конце прошлого года на совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы условия привлечения в страну внешних инвестиций соответствовали государственным интересам. Но эти интересы придется как-то увязывать с предпочтениями инвесторов, которые после мирового кризиса существенно изменились.

Ценник – 2017: килограммы, литры и деноминация

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) представило доработанное разъяснение о порядке осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению в период после проведения деноминации рубля. В нем учтены результаты рабочей встречи с представителями бизнес-сообществ, состоявшейся 28 декабря 2016 г.

Калькуляция родного языка

В ходе обсуждения поправок в Закон «О защите прав потребителей» неожиданно развернулась бурная дискуссия о языке, на котором производитель обязан указывать информацию на товаре или в документации к услуге. В настоящее время такая информация может указываться на русском или белорусском языке. Но «или» зачастую означает, что второй из этих языков игнорируется.

Спасательный круг для свободных зон

Компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой с 1 января 2017 г. таможенных льгот при поставке товаров на территорию ЕАЭС вводятся Указом Президента от 30.12.2016 № 508 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».

Контроль за госзакупками: за гранью полномочий

Среди многочисленных задач, которые призвано решать Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ), одна из важнейших – роль регулятора в сфере госзакупок, в т.ч. функции защиты участников этих процедур. Однако эта роль министерства, как показывает практика, легко может превратиться в прямо противоположную.

Энергия перерасхода

В ходе проверок коммунальных служб Комитетом государственного контроля Гомельской области установлены факты бесхозяйственности, нерационального использования топливно-энергетических ресурсов и незаконного получения бюджетных средств.

Скромные успехи кредитования

Снижение темпов роста кредитования в Беларуси позволило в прошлом году несколько сократить объем проблемных активов и необслуживаемых кредитов. Однако их сумма, а следовательно, и риски банков велики. В ожидании восстановления доступности кредитов компании и население сокращают уровень инвестиций и потребления, а банкам все труднее находить заемщиков и вкладчиков.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (4.01.2017 – 6.01.2017)

Защита от "субсидиарки": как уйти вовремя

В последнее время получили распространение случаи привлечения к субсидиарной ответственности участников хозобществ по их долгам. Такая проблема является вдвойне актуальной для тех, кто давно вышел из состава участников, но общество не зарегистрировало изменений в уставе, как требует законодательство. Какие способы защиты прав подобных участников существуют?

Обратная уступка возможна

Между сторонами заключен договор уступки денежного требования.

Правомерно ли условие названного договора, согласно которому в случае неисполнения должником денежного обязательства перед новым кредитором к конкретному сроку первоначальный и новый кредитор обязуются заключить между собой договор обратной уступки денежного требования по цене его первоначального приобретения новым кредитором?

Когда заказчик неправ

Обзор практики рассмотрения жалоб по процедурам государственных закупок комиссией МАРТ

Квасная конкуренция, или Битва этикеток

Решением коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.2016 отказано в удовлетворении жалобы ОАО «Лидское пиво» на решение антимонопольного органа об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр».

Информбанк

33 главных налоговых новшества 2017 года

В текущем году бизнес и граждан ждет ряд изменений в налоговом законодательстве. В этой статье мы выбрали самые существенные из них, содержащиеся в Общей и Особенной частях Налогового кодекса.

НДС и услуги связи в 2017 году

В связи с изменениями с 1.01.2017 г. порядка обложения НДС услуг электросвязи МНС письмом от 29.12.2016 № 2-1 -10/Ак-2663 разъяснило применение новой налоговой ставки.

Перевозка груза со склада временного хранения: документы и ставка НДС

Какую ставку НДС должен применить перевозчик, забирающий груз со склада временного хранения (далее – СВХ) на территории Беларуси по CMR-накладной, где в графе 2 указан получатель с его адресом в РБ? В инструкциях по заполнению накладных ТТН-1 и ТН-2 не предусмотрена выписка накладных на внутреннее перемещение с СВХ. Какую накладную следует использовать в данном случае?

Налог на прибыль и расходы на премию

Организация планирует выплатить единовременную премию за внедрение (содействие внедрению) системы менеджмента качества продукции. Можно ли отнести суммы таких премиальных выплат на затраты в целях налогообложения прибыли?

В организации сокращение

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случаях сокращения численности или штата работников. Трудовым законодательством закреплены гарантии для работников, подпадающих по решению нанимателя под сокращение.

Периодичность выплаты зарплаты

Организация выплачивает зарплату 1 раз в месяц на основании бессрочных трудовых договоров (не контрактов). Такая периодичность является нарушением ст. 73 ТК и влечет штраф для нанимателя по ст. 9.19 КоАП (до 100 базовых величин). Однако в соответствии с подп. 3.2 п. 3 Декрета Президента от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет № 5) нанимателю разрешено изменять существенные условия труда работника.

Является ли периодичность выплаты зарплаты существенным условием труда? Можно ли как-то урегулировать нарушение ст. 73 ТК на основании других нормативных актов, если нашей организации удобно выплачивать зарплату 1 раз в месяц?

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 315