Содержание «Экономической газеты» N 89 за 28 ноября 2017 года

Декретный отпуск для белорусского бизнеса

Долгожданный Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» содержит обширный перечень мер, направленных на упрощение ведения бизнеса. Документ никого не оставил равнодушным. Одни бурно радуются, что государство наконец повернулось лицом к бизнесу, другие сомневаются в достаточности и эффективности принятых мер. Кое-кто опасается, что инициативы властей постигнет судьба Директивы № 4, а иные уверены, что так оно и будет. Оптимисты надеются, что в отличие от прежних директив декрет – это документ прямого действия, содержащий конкретные и обязательные для исполнения нормы. Таковых здесь действительно много. Но кроме них в Декрете имеются программные декларации и намерения, которые власти намерены реализовать в будущем – если позволит ситуация в экономике.

Рост зарплаты в октябре продолжился

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в октябре 2017 г. составила 841 BYN, сообщает Белстат. Это на 1,2%, или на 9,7 BYN, больше, чем в сентябре. Таким образом, рост зарплат продолжился, но гораздо медленнее, чем планировалось. Между тем реальная зарплата за 10 месяцев т.г. увеличилась на 4,3% к аналогичному периоду 2016 г.

Государство на акциях

В вопросах владения собственностью государство надеется сместить акцент на ответственность за коммерческий результат и рост его эффективности. Достижения в этой сфере обсудили на заседании Брестского облисполкома на прошлой неделе.

Протокольные тонкости газовых тарифов

Депутаты Палаты представителей приняли проект закона, предусматривающий ратификацию Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории нашей страны.

Эффективность собственности и распределение прибыли

Частный собственник всегда эффективнее, чем государство. А потому любые полумеры в экономике не принесут ожидаемого эффекта, считает бизнесмен и инвестор Анатолий ТРУХАНОВИЧ.

Жизненный цикл бизнеса в Беларуси

Сегодня ситуация с развитием предпринимательства в нашей стране остается очень сложной. Возможно, поможет ее улучшить Декрет Президента от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства». Но уже очевидно, что нужны и другие меры, чтобы реально улучшить положение и не дать бизнесу умереть.

Поправки в КоАП: меньше штрафов и конфискаций

Снижение штрафов, сокращение сферы применения и объемов конфискаций, расширение перечня оснований для освобождения от ответственности при условии устранения нарушений – такие новации содержат поправки в КоАП и ПиКоАП.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (20.11.2017 – 24.11.2017)

К чему приводит «политика невмешательства»

Если руководитель предпочитает «политику невмешательства», то вместо хорошей и творческой рабочей обстановки возникает атмосфера попустительства и расслабления.

Отпуск без сохранения зарплаты

С работником заключен трудовой договор по должности врача стоматолога-ортопеда. Также в соответствии с приказом нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени он выполняет работу врача стоматолога-терапевта на 0,5 ставки. Работник написал заявление на отпуск без сохранения зарплаты как врач стоматолог-ортопед. А как врач стоматолог-терапевт хочет работать.

Разрешено ли это?

Кузовщик на сварочных работах

Имеет ли право кузовщик 5-го разряда при ремонте кузовов автомобилей выполнять сварочные работы с использованием автоматической и полуавтоматической сварки? Какие документы в данном случае подтверждают право кузовщика выполнять такие работы?

Информбанк

О номинальной начисленной средней заработной плате в Республике Беларусь

Национальный статистический комитет Республики Беларусь сообщает, что начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2017 г. составила 841 рубль (в сентябре 2017 г. – 831,3 рубля).

Поездка за рубеж как новогодний корпоратив: налогообложение, ФСЗН и Белгосстрах

Накануне праздников наниматели рассматривают разные варианты новогодних корпоративов, в т.ч. в виде поездки за границу для работников организации. На примере типичной ситуации рассмотрим порядок обложения такого мероприятия подоходным налогом, а также взносами в ФСЗН и Белгосстрах.

Зарубежная командировка и налогообложение расходов по страхованию

В организации нередки зарубежные командировки. Законодательством предусмотрено возмещение командированному работнику расходов по страхованию от несчастных случаев и болезни на время нахождения за границей.

Как правильно отнести расходы по страхованию в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли: единовременно в момент возмещения, после отчета за первую (каждую, последнюю) командировку, равными долями в течение года, пропорционально времени нахождения в командировке? Возникает ли объект обложения подоходным налогом, если пребывание за пределами РБ меньше срока страхования (например, этот срок – 30, 90 или 120 дней)?

Аптечка для работников и налог на прибыль

Предприятие комплектует аптечки в соответствии с постановлением Минздрава от 4.12.2014 № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» (далее – постановление № 80). Однако на предприятии имеется ряд профессий, работа по которым связана с высокими температурными режимами: стекловар, оператор стеклоформующих машин и др.

Можно ли предусмотреть выдачу такого лекарственного средства, как «Пантенол», на участок, где есть данные профессии? Если да, вправе ли организация списывать стоимость этого препарата на затраты, учитываемые при исчислении налога на прибыль?

Услуги индивидуального предпринимателя и оплата банковской картой

Индивидуальный предприниматель (ИП), уплачивающий единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) и оказывающий услуги физическим лицам по производству мебели под заказ (выездной характер выполнения работ), может работать без применения кассового аппарата, но с использованием квитанций о приеме наличных. Для расчетов клиентов по банковским карточкам, в частности, картой рассрочки «Халва», он приобретает платежный терминал без печати карт-чека (только оповещение в электронном виде – с помощью смс и/или на электронную почту).

Возникает ли в данном случае необходимость применения кассового оборудования и надо ли вести книгу кассира?

Прием наличных и рекламные услуги на дому

Одним из видов деятельности организации являются рекламные услуги (код 73110), которые оплачиваются клиентами непосредственно в месте оказания услуг (на дому у клиентов).

Как правильно принять деньги у клиента и какой документ нужно выдать клиенту как подтверждение оплаты?

Прием наличных и ошибка при расчете банковской карточкой

Кассир принял от клиента деньги за проданный товар с использованием банковской платежной карточки, отразив по кассовому аппарату меньшую сумму.

Как надо поступить кассиру в случае ошибки?

Прием наличных и модернизация кассового оборудования

Организация оказывает платные медицинские услуги физическим лицам. Услуги оплачиваются путем внесения наличных в кассу учреждения. Кассовый аппарат передан на модернизацию в ЦТО с целью дальнейшего подключения средств контроля налоговых органов (СКНО). Возможности использовать подменный кассовый аппарат у организации нет.

Как оформить прием наличных в кассу и вести записи в кассовой книге? Надо ли на каждый факт поступления наличных в кассу делать одну запись в кассовую книгу или можно в конце рабочего дня записать общую сумму выручки?

Прием наличных и книга кассира в электронном виде

Можно ли вести книгу кассира в электронном виде?

Что Декрет № 7 меняет в отдельных сферах деятельности

Декрет № 7 предусматривает значительные изменения в правилах осуществления некоторых видов и направлений деятельности. Все эти нормы вступят в силу через 3 месяца после официального опубликования Декрета – с 26 февраля 2018 г.

Внесены изменения в Правила персонифицированного учета

Постановлением Совмина от 15.11.2017 № 852, вступающим в силу с 1 января 2018 г., внесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утв. постановлением Совмина от 8.07.1997 № 837 (далее – Правила).

Присвоение категории бухгалтеру

В бюджетной организации (учреждение образования) бухгалтер работает с ноября 2014 г. Сотрудница имеет среднее специальное образование (окончила техникум в 2001 г.), специальность по диплому «Экономика и управление предприятием», присвоена квалификация «Экономист».

Имеет ли право наниматель по рекомендации аттестационной комиссии присвоить ей II квалификационную категорию? Могут ли в ЛНПА учреждения по присвоению категорий отражаться исключительные случаи, касающиеся образования сотрудников?

Трудовой отпуск перед декретным

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком, беременна вторым. Чтобы увеличить размер пособия, работница хочет выйти на работу с 1.11.2017 г. и оформить с этого же дня трудовой отпуск авансом, поскольку рабочий год у нее с 7.05.2018 г. После отпуска, не приступая к работе, она планирует уйти на больничный, а потом – в социальный отпуск по уходу за вторым ребенком.

Может ли наниматель предоставить работнице трудовой отпуск авансом?

Отпуск без сохранения зарплаты

В коллективном договоре закреплено, что наниматель имеет право предоставлять сотруднику социальный отпуск без сохранения заработной платы в количестве 40 календарных дней. Работник принят на работу 1 августа 2016 г.

За какой период можно предоставить ему отпуск за свой счет: август 2016 г. – август 2017 г. или август 2016 г. – 31 декабря 2016 г., а с января 2017 г. начался другой период?