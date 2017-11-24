Содержание "Экономической газеты" N 88 за 24 ноября 2017 года

Почему все не так

Едва ли ни каждый пункт доклада правительства, Нацбанка и исполкомов о работе экономики за истекший период 2017 года, об оценке итогов года и проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2018 год вызвал сомнения и дополнительные вопросы у главы государства. Если оснований для самоуспокоенности нет у властей, то бизнесу и населению тем более не стоит расслабляться.

Накопительная часть пенсии может быть частью корпоративного соцпакета

Финансовые возможности государства по материальной поддержке своих граждан, достигших пенсионного возраста, ограничены. Сегодня соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составляет 39,5%. Накопительный компонент в нашей солидарной распределительной пенсионной системе не предусмотрен, но на рынке страхования есть соответствующие программы, в т.ч. корпоративные. О практике дополнительного пенсионного страхования мы беседуем с начальником отдела организации продаж государственного страхового предприятия «Стравита» Анжелой ЗАБОРОНОК.

Индекс оправдывает название

Большинство белорусских предпринимателей считает ситуацию в экономике нестабильной, но уже видит серьезные улучшения и начинает верить в будущее. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского исследования «Индекс делового оптимизма» (ИДО), проведенного Республиканской конфедерацией предпринимательства.

С 1 декабря зарплаты некоторых бюджетников будут увеличены

Постановлением Совмина от 20.11.2017 № 863 «О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников», вступающим в силу с 1 декабря 2017 г., меняется диапазон корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников.

Ставка меньше, чем администрирование

Белорусский союз предпринимателей (БСП) предлагает властям принять ряд мер по совершенствованию белорусской налоговой системы. Об этом «ЭГ» рассказала вице-председатель ОО «БСП», директор ООО «Аутсорсинговая экономическая компания» Дина СТАРОВОЙТОВА.

Налоговый калейдоскоп

Сингапур

Сингапур поднимет налоги, поскольку затраты правительства страны на инвестиции в инфраструктуру и социальное обеспечение растут, заявил премьер-министр страны Ли Сьен Лунг.

Италия

«Уравнивающий налог» на онлайн-операции американских технологических компаний, включая Google и Facebook, планируется ввести в Италии. Новый закон может вступить в силу в июле 2018 г., пишет Financial Times.

Россия

Около 7 млрд. RUB получил российский бюджет благодаря «налогу на Google», рассказал в интервью телеканалу РБК глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

Как мораторий соблюсти и бюджет приобрести

Налоговая политика на 2018 год в Беларуси вынуждена лавировать между необходимостью снижения давления на бизнес, чтобы дать ему возможность развиваться, и потребностью собрать достаточно средств, чтобы выполнять обязательства бюджета: в социальной сфере, по погашению государственного долга, финансированию госпрограмм, поддержке госсектора и содержанию госаппарата. Поэтому снижения налоговой нагрузки ожидать не приходится, а льготы отдельным секторам будут компенсироваться мерами по улучшению налогового администрирования.

Адвокат свидетеля в уголовном процессе

В Палате представителей готовится ко второму чтению проект закона «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь» (далее – проект), закрепляющий право свидетеля на адвоката в уголовном процессе. Этот документ с учетом большого количества уголовных дел в сфере экономической деятельности представляет интерес и для бизнес-сообщества.

Договор уступки с дисконтом

Правомерно ли приобретение новым кредитором (не банк и не небанковская кредитно-финансовая организация) по договору уступки требования денежных долгов с дисконтом?

Сокращение штата или сокращение численности

Чем отличается сокращение штата от сокращения численности?

Ограничения при совместительстве

Может ли заместитель директора по хозяйственной работе в школе работать по совместительству уборщицей?

Как изменить должностную инструкцию

Вправе ли руководитель расширять должностные обязанности работников?

Изменение системы премирования

Относится ли к изменению существенных условий труда увеличение зарплаты работника, не связанное с изменением размера тарифной ставки в соответствии с законодательством? Обязан ли наниматель уведомить работника за 1 месяц об изменении системы премирования?

Лизинг набирает инвестиционные обороты

Основная тенденция в белорусском лизинге в текущем году – опережающие темпы роста инвестиционного сегмента по сравнению с потребительским. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного Ассоциацией лизингодателей Беларуси по итогам 9 месяцев.

Беларусь продолжает возводить барьеры

Постановлением Совмина от 17.11.2017 № 860 с 20 ноября 2017 г. введен 6-месячный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 единой ТН ВЭД ЕАЭС) из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, в очередной раз названный «временным».

Льготы пенсионеру положены

Проживаю один в квартире ведомственного жилого дома. В январе 2018 г. достигну пенсионного возраста.

Появятся ли у меня льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг? Г. АНИСИН, Минская обл.

Информбанк

Льготы по НДС по договорам долевого строительства

Министерство по налогам и сборам письмом от 14.11.2017 № 2-1-10/Мо-01922/1 разъяснило особенности налогообложения НДС застройщиков по договорам долевого строительства.

Учет разниц, возникающих, если валюта обязательства и платежа не совпадают

Рассмотрим особенности бухгалтерского и налогового учета разниц, возникающих при расчетах по договорам, обязательства по которым подлежат оплате в иностранной валюте эквивалентно сумме другой инвалюты.

Отрицательные курсовые разницы, не учитываемые при налогообложении в 2017 году

10 июля 2017 г. на сч. 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» субсч. 10 «Прочие расходы по текущей деятельности» организация отразила стоимость консультационных услуг непроизводственного характера, приобретенных у нерезидента, выраженную в иностранной валюте, на сумму 25 000 USD. Для целей налогообложения стоимость данных услуг была включена в состав затрат, не учитываемых при налогообложении. Данные услуги оплачивались частично в июле, частично в августе, а окончательный расчет был произведен 15 сентября 2017 г.

Каким образом учесть при налогообложении прибыли курсовые разницы от переоценки такой задолженности перед нерезидентом?

Учет рекламной вывески и ее паспорта

Торговой организацией приобретена и смонтирована рекламная вывеска в сентябре 2017 г. Паспорт на вывеску оформлен в октябре 2017 г.

Куда отнести расходы на оформление паспорта? Можно ли ввести вывеску в эксплуатацию как основное средство до получения этого паспорта?

Амортизируемая стоимость основного средства после модернизации

Что считать амортизируемой стоимостью основного средства после модернизации? Это первоначальная стоимость плюс затраты на модернизацию (если срок полезного использования не меняется и годовая норма амортизации остается прежней)? Или амортизируемая стоимость равна остаточной стоимости плюс затраты на модернизацию?

Горный отвод в бухучете

Организации предоставлен горный отвод. Можно ли считать его нематериальным активом?

Выбираем международный коммерческий арбитраж

В настоящее время международный коммерческий арбитраж широко используется в качестве альтернативы государственному судопроизводству для разрешения международных коммерческих споров. Лидирующие арбитражные институты постоянно совершенствуют свои правила и внедряют новые техники, чтобы соответствовать потребностям современного бизнес-сообщества.

Неиспользованная помощь

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) получило иностранную валюту в качестве иностранной безвозмездной помощи от юридического лица – нерезидента. Иностранная валюта была продана и использована на соответствующую цель. Резидент уложился в меньшую сумму, а на остаток планирует приобрести иностранную валюту и вернуть нерезиденту.

Правомерна ли покупка иностранной валюты в данной ситуации?

Частичная оплата по аккредитиву

Юридическое лицо – резидент обратилось в банк Беларуси с целью открытия аккредитива для расчетов за товары (работы, услуги).

Вправе ли банк произвести частичную оплату по аккредитиву до представления транспортного документа, предусматривающего отгрузку товара?

Регистрация бартерного договора

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило товарообменный (бартерный) договор с юридическим лицом – нерезидентом.

Необходима ли регистрация сделки?

Резидент ответит за все

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило внешнеторговый договор с юридическим лицом – нерезидентом. Была зарегистрирована сделка. Затем резидент частично перевел свой долг на другого резидента (на сумму меньшую общей суммы внешнеторгового договора).

Кем и каким образом должна представляться информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору в случае заключения договора перевода долга между резидентами, если по данному договору сделка перерегистрирована не была, так как долг переведен на меньшую сумму?

Уплата сбора при ввозе тягача

Белорусское транспортное предприятие собирается приобрести по договору купли-продажи у польской компании бывший в употреблении седельный тягач. Он будет пересекать пункт пропуска Берестовицу на транзитных номерах с последующей доставкой в г. Минск для помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Необходимо ли нам в данном случае уплачивать сбор за въезд седельного тягача в Беларусь?

За что в ответе экспедитор

Обязан ли экспедитор отвечать за утрату или повреждение груза, если в договоре не идет речи об обеспечении им сохранности груза? Если должен, то в каком размере определяется ущерб?

Совместимость грузов в рефрижераторе

Имеет ли право белорусский перевозчик перевозить в грузовом рефрижераторе вместе с продуктами питания другие грузы?

Какими нормативными правовыми актами регламентируется такой порядок перевозки?