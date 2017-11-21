Содержание «Экономической газеты» N 87 за 21 ноября 2017 года

По следу «жирных котов»: как совместить справедливость и бонусы банкиров

Заявления, прозвучавшие 16 ноября во время совещания по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций, могут стать поворотным моментом в государственном регулировании деятельности банков и их отношений с реальным сектором. Если, конечно, тезис о том, что «деятельность банков должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики», будет воплощаться во взвешенные и компетентные действия.

Рост экономики и зарплат продолжается

ВВП в Беларуси по итогам 10 месяцев текущего года увеличился на 2% по сравнению с январем–октябрем 2016 г. и превысил 86,8 млрд. BYN. Таким образом, рост экономики продолжается практически во всех отраслях.

Отменить лишнюю экспертизу

Евразийская экономическая комиссия требует отменить в Беларуси государственную санитарно-гигиеническую экспертизу импортных товаров.

Второй этап исследования качества активов белорусских банков

Завершен второй этап инициированного Национальным банком диагностического исследования на предмет оценки качества активов белорусских банков (далее – ОКА).

Открывается новая глава в трансфертном ценообразовании

По инициативе бизнес-союзов и заинтересованных субъектов хозяйствования на заседании консультативного совета рассмотрены вопросы трансфертного ценообразования и планируемые в этой сфере на следующий год изменения в налоговом законодательстве.

Тактика стабилизации и стратегия развития малого бизнеса

Белорусские предприниматели оценили последние действия правительства по достижению макроэкономической стабилизации и улучшению регулирования. Внешняя среда меньше осложняет ведение бизнеса, который теперь иначе воспринимает характер барьеров. На первый план вышли проблемы, связанные с эффективностью рынков, но преодолевать их легче, чем выживать в условиях высокой инфляции и нестабильности курса. К таким выводам пришел аналитик Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович в исследовании «Влияние внешней среды на развитие малого и среднего бизнеса Беларуси».

Прибыль банков растет на процентах и комиссиях

По итогам 9 месяцев 2017 г. финансовые результаты белорусской банковской системы несколько улучшились по сравнению с январем–сентябрем прошлого года. Однако в III квартале вновь проявились тенденции, негативно влияющие на структуру доходов и расходов банков и итоговые показатели.

Эмиссионный марш облигаций

Облигации становятся все более массовым инструментом привлечения заемных ресурсов для белорусских предприятий. В I полугодии текущего года объем выпуска корпоративных облигаций вырос почти втрое. Одновременно сокращается доля обеспеченных бумаг в общем объеме эмиссии. Это увеличивает риски инвесторов, хотя многих из них пока интересует не надежность, а только доходность предлагаемых инструментов.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (13.11.2017 – 17.11.2017)

Продлено лицензирование экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

Постановлением Совмина от 15.11.2017 № 851 продлено действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории ЕАЭС, впервые введенное в мае 2016 г. Ранее в нашей стране периодически устанавливался полный запрет на вывоз этого сырья.

Можно ли работать без договора

Хочу устроиться парикмахером в салон красоты. На некоторые виды красок и косметики у меня аллергия. Поэтому я хочу поработать в салоне неделю или две без оформления по трудовому договору, чтобы посмотреть, не будет ли проблем со здоровьем, а потом подписать трудовой договор.

Можно ли составить договор, приступить к работе, не подписывая его, и подписать через 2 недели? Какие даты начала работы должны стоять в договоре и приказе о приеме на работу? Что вы посоветуете в такой ситуации?

Гендиректору не нравится собственник

Меняется владелец компании. В связи с этим генеральный директор хочет уволиться.

Он может уволиться день в день? Или должен предупреждать за 30 дней?

Перевод на новую должность

Можно ли совместить издание трудового договора в новой редакции с дополнительным соглашением о переводе, т.е. в трудовом договоре в новой редакции сразу указать новую должность? Или лучше издать накануне трудовой договор в новой редакции, а уже потом дополнительное соглашение о переводе? И можно ли в новом договоре писать, что прежний трудовой договор утратил силу?

Отпуск с последующим увольнением

Накануне очередного отпуска сроком на 2 недели получил предложение по работе. Решил уволиться с настоящего места работы по собственному желанию.

С какого числа просить увольнение, если 2 недели с момента написания заявления истекают в пятницу (27.10), но если увольняться пятницей, то останется еще 2 дня отпуска – суббота и воскресенье. Если просить уволить воскресеньем (29.10), то получается, что уволят понедельником (30.10) и я, насколько знаю, должен буду выйти на работу в этот понедельник, но это невозможно, т.к. с 30.10 нужно приступить к работе на новом месте.

Как быть в этой ситуации?

Перевод к другому нанимателю

Работника увольняют в порядке перевода в другую организацию, но у этих организаций один и тот же генеральный директор.

Как правильно оформить документы? Оформлять от имени генерального директора письмо о переводе к самому себе? Можно ли оформить только, например, предложение о переводе и согласие работника?

Назначить директором и отправить в отпуск

В одной из наших организаций работает сотрудник на должности экспедитора (основное место работы). На днях его в другом ООО сделали единственным учредителем и директором. Это ООО пока «не рабочее».

Можно ли с ним не заключать трудовой договор до тех пор, пока оно не начнет работать? Или можно заключить по совместительству и отправить в отпуск без сохранения содержания?

Уволить ординатора

Сотрудник поступил в ординатуру на очное обучение на бюджетное место. Совмещать работу и учебу он не сможет. Ему предложили уволиться по собственному желанию в связи с зачислением на обучение. Но он не реагирует. Оформить его по срочному договору или совместительству не разрешает руководитель, нам нужен «полноценный» работник.

Как уволить сотрудника?

Дорожная карта ликвидации изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС

Несмотря на достаточно быстрое развитие экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), бизнес-сообщество сталкивается со случаями, когда единые механизмы еще не полностью включились и полноценный общий рынок в определенных отраслях не заработал.

Занятость и безработица

Зарегистрированная безработица снижается, в т.ч. за счет увеличения спроса на рабочую силу, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Информбанк

НДС по оплате: когда и как

У субъектов хозяйствования нередко возникают вопросы по поводу возможностей применения при исчислении и уплате НДС метода «по оплате». Рассмотрим эти возможности на конкретных примерах.

Прием наличных: центральная касса и УСН

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), имеет два торговых объекта. По завершению рабочего дня выручка по одному объекту составила 35,18 BYN, по второму – 117,15 BYN, продавцы (кассиры) передали часть выручки в «центральную кассу» организации: по первому объекту – 20 BYN, по второму – 100 BYN. В «центральной кассе» на полученные 20 и 100 BYN выписаны приходно-кассовые ордера с отражением их в кассовой книге. Оставшиеся в торговом объекте деньги в качестве разменных на следующий день были внесены в кассу торговых объектов, но при этом в книге кассира в графе 2 «Получено наличных денежных средств перед началом работы авансом для расходных операций» записи не учинялись, только проводилась операция «Внесение» на кассовом аппарате.

Правильно ли осуществила кассовые операции организация? Есть ли особенности в данном порядке с учетом применения УСН?

Прием наличных и заполнение книги кассира

Организация оказывает юридические услуги, которые оплачиваются клиентами непосредственно в месте оказания услуг (в офисе). Наличные принимаются с использованием кассового аппарата, и эта операция оформляется оприходованием денег в операционную кассу организации по приходной ведомости с последующей сдачей выручки в кассу организации бухгалтеру-кассиру по приходному кассовому ордеру.

Кто заполняет книгу кассира, если таких работников несколько и они работают в разные смены?

Риэлтерские услуги и оплата через банк

Риэлтерская организация при оказании услуг клиентам не принимает наличные и банковские карточки, а оплата риэлтерских услуг осуществляется только путем внесения денег через банк на расчетный счет риэлтерской организации. Согласно п. 4 Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, утв. Указом Президента от 9.01.2006 № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», риэлтерская организация должна иметь кассовый суммирующий аппарат для приема наличных денежных средств за оказание риэлтерских услуг.

Надо ли в данной ситуации использовать кассовое оборудование и платежный терминал?

Пособие по беременности и родам: как рассчитать доплату

Консультанты Фонда социальной защиты населения разъясняют порядок применения п. 7 ст. 9 Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон).

Увольнение декретницы

Сотрудница организации (контракт заключен 1.12.2015 г.) находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (родился в феврале 2017 г.). На ее место принята работница по контракту (заключен с 18.10.2016 г. по 31.12.2017 г.), которая родила ребенка 4.11.2017 г. и сейчас находится в отпуске по беременности и родам до 1.01.2018 г., а потом должна идти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Можно ли вторую декретницу сократить сейчас в связи с окончанием срока действия контракта, предупредив ее об этом за 1 месяц? Или нужно продлевать с ней контракт? Если да, то на какой срок?

Трудовой отпуск после декретного

Сотрудница работает в организации с января 2015 г. Ее заработная плата состоит из тарифного оклада и надбавки в соответствии с Декретом Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». С 1.01.2016 г. по 11.10.2017 г. она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (далее – декретный отпуск). После выхода из декретного отпуска работница планирует пойти в трудовой отпуск. В организации продолжительность отпуска составляет 25 календарных дней, установлена 5-дневная рабочая неделя (40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день).

Как рассчитать средний заработок, сохраняемый за время отпуска, если работница уходит в трудовой отпуск:

1) на следующий день после выхода из декретного отпуска;

2) через 1 день после выхода из декретного отпуска?

Возмещение расходов на командировки

Учредитель нашей организации, расположенный в РФ, настаивает на снижении размера возмещения командировочных расходов за границу для работников белорусской организации. В таком случае возмещение будет ниже определенного в нормативных актах.

Правомерно ли это?

Кто такой супервайзер и чем он занимается

Коммерческая организация планирует ввести для выполнения определенных руководящих функций должность «супервайзер». Предполагается, что основной трудовой функцией будет являться оперативное руководство деятельностью сотрудников, связанной с оказанием услуг.

Возможно ли такое наименование должности?

Нарушение прав работника-водителя

Работодатель принуждает работать на частной фирме «по-черному», не соблюдая режим труда и отдыха, установленный контрактом для водителей при выполнении международных перевозок грузов. Если я отказываюсь выполнять его требования, то он грозит невыплатой заработной платы и увольнением.

Куда обратиться для урегулирования данных вопросов? Есть намерение уволиться, но как забрать заработанные деньги?

Стаж водителя-международника

Какой штраф предусмотрен за выполнение международной перевозки водителем, не имеющим стажа более 2 лет, притом что у него есть необходимые документы международника и свидетельство о повышении квалификации?

Крем и мыло за счет нанимателя

Наниматель обязан обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с утвержденными законодательством нормами. А если работники приобретают их сами – компенсировать их расходы.

Обучение на производстве

Можно ли обучать водителя электро- и автотележки на производстве своими силами? Какими нормативными документами руководствоваться перед допуском его к работе?

Стажировка в микроорганизации

В результате реорганизации строительная фирма распалась на две. К одной перешла бригада монтажников из 9 человек, а ко второй – бригада отделочников.

Надо ли монтажникам проходить стажировку в новой организации, если они проходили ее полгода назад в старой фирме?

Пересмотр норм труда

Некоторые трудовики думают, что пересмотр – это процесс по изменению норм, т.е. выявление устаревших норм, включение их в план на пересмотр и т.д. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц.

Выходит, можно ознакомить с заменой, а можно – с пересмотром? В чем разница?

Разовые нормы

Согласно ТК об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц. Требование распространяется на все нормы, в т.ч. временные и разовые. Однако п. 51 Инструкции № 53 установлено, что об установлении временных и разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения работ.

Можно ли предупредить работников об установлении разовых норм менее чем за месяц?