Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года

Сельскому хозяйству ищут прибыль и хозяев

Чтобы добиться финансового оздоровления отстающих сельскохозяйственных организаций, правительство намерено найти для них новых хозяев, в том числе среди их нынешних кредиторов. Но управлять такими предприятиями инвесторы смогут лишь в тех пределах и направлениях, которые устанавливает государство.

Инфляция разогревается «коммуналкой», бензином и овощами

Потребительские цены в Беларуси за 10 месяцев выросли на 3,9%, в т.ч. в октябре к сентябрю – на 1,2%. Это самый большой месячный рост с февраля прошлого года. Однако такой рывок вряд ли помешает уложиться в прогнозные показатели инфляции до конца года.

Индексации доходов за октябрь не будет

Минимальная зарплата и денежные доходы населения Беларуси за октябрь 2017 г. не индексируются, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Высокорентабельные госпредприятия поделятся прибылью

16 предприятий внесут почти 10 млн. BYN в государственный целевой бюджетный фонд национального развития в соответствии с постановлением Совмина от 4.11.2017 № 828.

Энигма национального кода

Расшифровка культурного, экономического и финансового «кода» белорусов, представленная заместителем директора Института социологии НАН Ириной Лашук на «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме», заставляет по-новому взглянуть на мотивы поведения населения, его отношение к экономической политике и возможным рыночным реформам.

Страховка для налоговиков

В следующем году в Беларуси планируется ввести обязательное государственное страхование работников налоговых органов, осуществляющих и (или) непосредственно обеспечивающих контрольную деятельность, – за счет средств республиканского бюджета.

Погоня за страховым стажем

Поправки в Закон «О пенсионном обеспечении», предусматривающие для некоторых категорий белорусов сокращение до 10 лет срока страхового стажа, дающего права на получение трудовой пенсии, в Палате представителей приняли в первом чтении почти единогласно. Лишь 2 депутата проголосовали «против». Однако обсуждение законопроекта показало, что учтены интересы далеко не всех граждан, попавших в «пенсионную ловушку».

Кому интересны акции

Изменения в законодательстве, регулирующем рынок ценных бумаг, пока мало отражаются на состоянии этого рынка. Объемы эмиссии акций растут медленно, а интерес к ним со стороны инвесторов по-прежнему вялый. Впрочем, и сами предприятия не видят в акциях инструмента для привлечения капитала.

Предприятия готовы покупать валюту, а население – сберегать

В октябре на отечественном валютном рынке наметились интересные сдвиги. Субъекты хозяйствования увеличили спрос, несмотря на налоговые обязательства, а граждане умерили сдачу своих валютных сбережений.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (30.10.2017 – 10.11.2017)

Классификатор «Занятия» сменит ОКРБ «Профессии рабочих и должности служащих»

С 1 января 2018 г. общегосударственный классификатор «Профессии рабочих и должности служащих» упраздняется. Профессии и должности будут классифицироваться по Общегосударственному классификатору «Занятия».

Назначение с нарушением

Можно ли назначить главным бухгалтером специалиста, который отработал 2 года ведущим экономистом?

Со скейтом не приходите

Специалист предприятия передвигался по офисному помещению на скейтборде.

Прошу указать нормативный документ и пункт по данному нарушению.

Суммированный учет для водителя

Правомерно ли установить водителям автомобиля (дежурного) суммированный учет рабочего времени (учетный период – год) со следующим режимом рабочего времени (2 через 2 дня): время начала рабочего дня – 8.00; перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00; время окончания рабочего дня – 20.00; выходные дни – по графику? Продолжительность смены – 12 часов. Перерыв для отдыха и питания – 1 час.

Норматив бронирования средств в ноябре увеличен

С 10 ноября 2017 г. применяется новый норматив удержания денежных средств с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в размере 330,53 BYN, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Официальная безработица в ноябре

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2017 г. составил 0,6%, что на 0,2 п.п. ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (0,8%), сообщает Минтруда и соцзащиты.

Наниматели ищут и не находят

Вопросы создания рабочих мест и обеспечения занятости рассматривались на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам.

Информбанк

Налоги и арендная плата в валютном эквиваленте

У арендодателей организаций часто возникают вопросы при исчислении налога на прибыль и НДС от арендной платы, если эта плата по договору установлена в белорусских рублях исходя из эквивалента суммы в иностранной валюте. На конкретных примерах рассмотрим порядок отражения доходов от сдачи имущества в аренду в бухгалтерском и налоговом учете.

Стандартные налоговые вычеты на детей: практика применения в отдельных ситуациях

Практика показывает, что у налоговых агентов по-прежнему возникают вопросы при применении к доходам работников стандартного налогового вычета на детей в отдельных ситуациях. Порядок предоставления этих вычетов установлен подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК. Рассмотрим некоторые особенности и условия предоставления таких вычетов в 2017 г. на конкретных примерах.

Налог на прибыль и звонки по корпоративному мобильному телефону

Работник пользуется корпоративной мобильной связью и при исполнении служебных обязанностей работает с сайтом организации и отвечает на звонки. Из полученной от мобильного оператора информации о звонках следует вывод, что этот работник превысил предоставленный лимит трафика Интернета. При этом он пользовался корпоративной мобильной связью и в выходные дни, и в ночное время.

Можно ли отнести в состав затрат, учитываемых при налогообложении, такие расходы?

Налог на прибыль и расходы на парковку автомобиля в командировке

Работник, командированный за границу, к авансовому отчету приложил счет из отеля. Сумма по расходам за проживание не превышает нормы, однако в счет включена стоимость парковки за одни сутки, вместе с которой норма за проживание превышена. Можно ли оплатить работнику всю сумму, включенную в счет, и отнести ее на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли?

Налог на доходы и предоставление займа иностранной организацией

Заимодавец – резидент Финляндии оспаривает право заемщика – резидента РБ уменьшить сумму, подлежащую согласно договору перечислению в виде дохода нерезидента от предоставления займа, на сумму налога на доходы, ссылаясь на отсутствие прямой нормы об этом в договоре и предлагая уплатить этот налог из средств белорусского резидента.

Как белорусскому резиденту можно аргументировать необходимость удержания и уплаты налога на доходы из доходов нерезидента, учитывая в т.ч. нежелательность инициирования корректировки содержания договора?

Прием наличных в объектах потребкооперации на селе

При розничной торговле товарами в торговых объектах системы потребкооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец, есть право приема наличных без применения кассового оборудования.

Как принимать наличные, если кассовый аппарат, установленный в таком торговом объекте, снять с регистрации в ИМНС, можно ли его использовать без средства контроля налоговых органов (далее – СКНО)?

Покупка аккумуляторных батарей и расчет наличными через кассу

Организация, расположенная в г. Минске, планирует закупать у населения отработанные аккумуляторные батареи (АКБ). Закупку АКБ предполагается осуществлять на торговых объектах, расположенных в разных городах, которые осуществляют реализацию товара и принимают возврат ранее реализованного товара с использованием кассовых аппаратов и платежного терминала. Эти объекты ведут книгу кассира, а кассовую книгу не ведут.

Можно ли при приобретении АКБ у физического лица и выдаче ему денег пробивать данные суммы по кассовому аппарату как возврат денег?

Непроизводственный несчастный случай

Несчастный случай может быть отнесен к непроизводственным только по результатам проведенного расследования.

Прием на работу до увольнения

Работник работал заместителем директора в организации «А». В трудовой книжке запись о приеме сделана в 2013 г., а об увольнении – 4.09.2017 г. Он устроился на работу в организацию «Б» директором с 28.08.2017 г. (есть приказ).

Можно ли внести запись о приеме на работу в организацию «Б» с 28.08.2017 г.? Может ли в трудовой книжке быть нарушена хронология? Или необходимо исправлять запись об увольнении? Как поступить в такой ситуации?

Договор под четкие цели

Принимаю на работу маркетолога для четких целей – подготовка к выставке, организация проведения и обработка результатов выставки.

Какой трудовой договор с ним заключить?

Передача кадровых документов при реорганизации

У нас происходит реорганизация в форме выделения. Большая часть сотрудников будет работать в выделяемой организации, но часть остается в прежней.

Как разделить кадровые документы, например, журнал учета приказов, книгу учета и движения трудовых книжек и т.п.? Если я в выделенной организации завожу новую книгу движения трудовых книжек и вношу туда все данные работников, перешедших в выделенную организацию одним числом, как мне «закрыть» записи о приеме на учет трудовых в прежнем ООО? Сделать вместо подписи о получении трудовых книжек запись, что книжка передана в выделяемое ООО? Самой расписаться, что трудовые получены? Попросить работников расписаться (но они фактически свои трудовые книжки на руки не получат)?

Подпись за генерального директора

Увольняется генеральный директор, на его место пока никого не назначают, т.е. должность останется вакантной. Необходимо передать право подписи документов заместителю генерального директора. В его должностной инструкции это не прописано.

Как оформить передачу права подписи документов (издать приказ директора, либо возложить на зама функции и.о. директора, либо выдать доверенность)?

Трудовые договоры устарели

Пришла на новую работу в компанию и первым делом провела кадровый аудит. Самый важный момент – трудовые договоры старого образца, которые просто некорректны ни по форме, ни по содержанию. Я бы очень хотела старые договоры выбросить и переподписать с сотрудниками новую форму (конечно, с фактической даты приема их на работу).

Как мне провести эту процедуру?

Стаж водителя-международника

Подтвержденный водительский стаж работника – более 6 лет. Последние 3,5 года он работал по категории «DE».

Может ли он работать водителем-международником по категории «CE»?