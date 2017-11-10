Содержание «Экономической газеты» N 84 за 10 ноября 2017 года

Левый марш Минского консенсуса: эволюция экспертов vs революционные указы

Трансформация белорусской экономики от откровенно административно-командной в частично рыночный формат признается международными финансовыми организациями единственным вариантом, который возможен на нынешнем этапе. На конференции «Кастрычнiцкi эканамiчны форум» с этим по очереди соглашались почти все выступающие. Реакция зала была умеренно скептической, но спорить никто не стал.

Исполкомы не хотят приобретать акции

Почти вдвое сокращены перечни хозяйственных обществ, на приобретение акций (долей в уставных фондах) которых в собственность облисполкомы и Мингорисполком имеют преимущественное право.

Казна готовится принимать налог на Google

Мы старались создать максимально простые условия для выполнения налоговых обязательств – таков основной посыл практического семинара «НДС по электронным услугам иностранных организаций с 1 января 2018 года», на котором представители МНС оценили степень готовности к введению налога на Google.

Четыре фактора успеха реформ

Не стоит называть реформами любые изменения в политике или институтах, говорится в докладе «Политическая экономика реформ», который подготовила старший экономист исследовательской группы Всемирного банка по вопросам развития Стути Кхемани.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли в 1,5 раза с начала года

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября 2017 г., по предварительным данным, составили 7395,3 млн. USD (в эквиваленте). За октябрь они возросли на 128,6 млн. USD (на 1,8%), а с начала года – на 2468,1 млн. USD – в 1,5 раза.

Эффект алкогольного холдинга

За два года с момента создания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» выработал единую сбытовую политику, увеличил объемы и географию экспорта, добился повышения эффективности почти всех участников. Об этом в интервью «ЭГ» рассказал генеральный директор ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» Станислав ИОДИС.

Экономическое настроение октября

Сводный индекс экономических настроений в Беларуси выпал из положительной зоны в отрицательную: с 2,6 до -1,8%. Таким образом, данные, приведенные в очередном обзоре экономической конъюнктуры, опубликованном Нацбанком, никак не коррелируют с темпами роста экономики, которые фиксирует статистика. При этом в основных секторах экономики настроения заметно отличаются как между собой, так и по сравнению с предыдущим месяцем.

Как спрятать амортизацию – подальше и надолго

Правительство Беларуси в очередной раз позволяет предприятиям не начислять амортизацию в следующем году, а при определенных условиях – и в последующие годы. Таким образом, намеренное искажение финансовых показателей становится в нашей стране постоянным элементом корпоративного управления.

Райские документы об оффшорных грехах

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 5 ноября документы юридической компании Appleby, содержащие информацию о триллионах долларов, прошедших через оффшорные «налоговые гавани». В этом массиве, получившем название ParadisePapers («Райские документы»), упоминаются более 120 тыс. лиц.

Экологический налог за сброс сточных вод: особенности уплаты

Экологический налог из-за нескольких включенных в него объектов налогообложения, способов определения налоговой базы, различных ставок и возможности применения уменьшающих коэффициентов является достаточно специфическим налогом, вызывающим на практике сложности не только в порядке его исчисления, но и в определении плательщика. Рассмотрим специфику исчисления экологического налога за сброс сточных вод на примере из судебной практики.

Травм на производстве стало меньше

Уровень производственного травматизма в столице, по данным Мингорисполкома, снизился на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

Беларусь сокращает гендерный разрыв

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал очередной «Глобальный доклад о гендерном разрыве – 2017» (The Global Gender Gap 2017), по итогам которого Беларусь поднялась в рейтинге равенства мужчин и женщин сразу на 4 ступеньки, заняв 26-е место.

Расчеты за электроэнергию: подекадно или по предоплате

Платить за электроэнергию промышленные и приравненные к ним абоненты с 1 декабря 2017 года должны будут не только предварительно, но и подекадно. Это предусмотрено постановлением Совмина от 1.11.2017 № 820, которым внесено изменение в Правила электроснабжения, утв. постановлением Совмина от 17.10.2011 № 1394 (далее – Правила).

К вам едет мобильная «охранная» группа

Мобильные группы по охране труда, созданные в Мингорисполкоме, проверили с начала года соблюдение норм и правил по охране труда более чем на 600 предприятиях, в т.ч. на 355 строительных предприятиях и в 247 организациях, занимающихся производственной деятельностью.

Информбанк

НДС при строительстве скважин

Порядок обложения НДС работ по строительству скважин разъяснили МНС и Минстройархитектуры совместным письмом от 26.10.2017 № 2-1-9/01982 и от 27.10.2017 № 02-1-03/13871. В этом письме сообщается следующее.

Вопросы оформления накладных

С 1 октября вступило в силу постановление Минфина от 23.08.2017 № 26 (далее – постановление № 26), которым внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, утв. постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58 (далее – Инструкция № 58). Этим документом урегулирован ряд проблем, связанных с применением и заполнением накладных. Но одновременно у бухгалтеров появились новые вопросы. Рассмотрим некоторые из них.

Внутреннее перемещение по общим дорогам

Производственная организация реализует часть готовой продукции через фирменный магазин, который находится в том же городе, но по другому адресу. Какими первичными учетными документами следует оформлять передачу и доставку продукции со склада организации в магазин?

Доставка курьером при интернет-торговле

Организация осуществляет розничную торговлю товарами для личного потребления через интернет-магазин. Товары доставляются покупателям – физическим лицам курьером – работником организации или по почте. Работник организации доставляет товары покупателям или в отделения связи на личном автомобиле, используемом в служебных целях, или на общественном транспорте. Практически всегда каждый курьер получает и доставляет товары для пересылки нескольким покупателям.

Сколько накладных нужно оформить? Как их правильно заполнить?

Доставка со склада в павильон на рынке

Индивидуальный предприниматель хранит часть товаров, реализуемых на рынке, на складе, расположенном на территории рынка. Каким первичным учетным документом следует оформлять перемещение товаров с этого склада в торговый павильон и обратно?

Передача недвижимого имущества по договору лизинга

Каким первичным учетным документом следует оформлять передачу недвижимого имущества (здание) по договору финансового лизинга?

Сколько актов нужно для основных средств

Организация приобрела в октябре 2017 г. у одного поставщика – дилера производственного оборудования 3 разных металлорежущих станка (фрезерный, координатно-расточной и токарный). Они поставлены одной партией по одной товарно-транспортной накладной и будут введены в эксплуатацию практически одновременно. Можно ли в связи со вступлением в силу постановления № 26 оформить на все 3 станка один акт приема-передачи?

Оформляем реализацию ТМЦ работникам

Какой документ выписывать при реализации основных средств и материалов своим работникам – накладную ТН-2 или можно использовать документ произвольной формы?

Доставка товара для индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель (ИП) доставляет товар на собственном автомобиле со склада на торговое место на рынке по подъездной дороге.

Требуется ли оформлять при этом накладную ТТН-1 или иной документ?

Оформление накладных по «псевдовалютным» договорам

Организация заключила договор купли-продажи товара с указанием цены в эквиваленте иностранной валюты с оплатой в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка без предоплаты. Надо ли в накладной справочно указывать стоимость товара в иностранной валюте в строке «Всего стоимость с НДС»?

Безвозмездная передача школе на собственном транспорте

Организация безвозмездно передает в октябре 2017 г. строительные материалы школе и доставляет их собственным транспортом.

Каким документом оформить такое перемещение ТМЦ?

Безвозмездная передача товаров между участниками холдинга

Каким документом можно оформлять безвозмездную передачу товарно-материальных ценностей между участниками холдинга после 1 октября 2017 г.?

Заполнение ТТН-1 филиалом при отгрузке товаров

Договор поставки заключен между организациями А и Б. Водитель организации А приезжает за товаром на склад филиала организации Б, расположенный по иному адресу по сравнению с головной организацией и имеющий свой УНП.

Кто должен значиться в качестве грузоотправителя и чей УНП указывать в ТТН-1: организации Б или ее филиала?

Накладная при экспорте

Как заполняется накладная при экспорте товаров в РФ, если все суммы выражены в российских рублях?

Документ для передачи помощи через волонтеров

Общественное объединение оказывает благотворительную помощь пожилым людям, в т.ч. передает им продукты питания и лекарства.

Их доставляют на дом нуждающимся патронируемым гражданам волонтеры.

Надо ли оформлять при этом накладную? Если да, то что указывать в графе «Грузополучатель» – ФИО волонтера или патронируемого лица и что в графе «Основание отпуска»?

Возврат движимого имущества

Организация должна возвратить в ноябре 2017 г. предмет лизинга – транспортное средство в связи с расторжением договора лизинга по соглашению сторон.

Каким документом оформлять такой возврат?

Накладные на транзит

Может ли организация «А» выписывать накладную ТН-2 при отгрузке товара покупателю «Б», а тот, в свою очередь, – накладную ТТН-1 с указанием заказчика перевозки организации «А», если это предусмотрено договором поставки между обеими организациями? Организация «Б» сразу выписывает несколько ТТН-1 в пользу покупателей.

Правомерно ли отражать расходы на транспортировку в составе затрат в организации «А»?

Правомерна ли выписка ТН-2 в адрес организации «Б» при реализации им, например, 5 тонн продукции?

Передача товаров со склада в торговый зал внутри одного здания

Каким документом оформляется передача товаров со склада в торговый зал розничного торгового объекта, если склад и торговый зал магазина находятся в одном и том же здании?

Накладная С-13 для внутреннего перемещения

Можно ли в производственной организации утвердить для документального оформления при перемещении материалов и готовой продукции между складами и цехами накладную на внутреннее перемещение формы С-13, утв. постановлением Минстройархитектуры от 25.01.2013 № 3?

Цель внутреннего перемещения

Надо ли указывать в товарно-транспортных накладных (ТТН-1) информацию о цели перемещения товарно-материальных ценностей при внутреннем перемещении?

Учет выручки у индивидуального предпринимателя при переходе с УСН на общую систему налогообложения

Индивидуальный предприниматель (ИП) применял до 1.01.2017 г. упрощенную систему налогообложения (УСН) без НДС.

С 1.01.2017 г. в связи с превышением лимитов по выручке ИП перешел на общую систему налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц и НДС.

Каким образом учесть при налогообложении суммы поступающей в 2017 г. оплаты от покупателей продукции, отгруженной им в 2016 г., при применении УСН?

Новые правила биржи по валютному рынку

С 20 ноября 2017 г. вступают в силу несколько нормативных правовых актов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – БВФБ).

Лицензия для филиала медицинской организации

Организация, расположенная в г. Минске, имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности (лечебная физкультура). Приказом руководителя организации создано ее обособленное подразделение – филиал с местом нахождения в Минском районе.

Вправе ли лицензирующий орган при внесении изменений в лицензию в связи с созданием филиала потребовать от организации дополнительные сведения или информацию и провести оценку соответствия филиала лицензионным требованиям и условиям, установленным для медицинской деятельности?

Право на перевозки

Организация осуществляет перевозки грузов в международном сообщении. Для этого используются автомобили марки VOLKSWAGEN, разрешенный максимальный вес которых 3,1 т.

Требуется ли организации специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта?

Лицензия на переработку отходов

Организация занимается переработкой асфальтобетона от разборки асфальтовых покрытий и смешанных отходов строительства от сноса зданий и сооружений, относимых согласно Классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 8.11.2007 № 85, соответственно к виду отходов с кодами 3141004 и 3991300, 4-й класс опасности.

Необходима ли для выполнения работ по переработке (использованию) указанных отходов лицензия?

Сжатый воздух и лицензия

Организацией приобретен компрессор с ресивером для хранения сжатого воздуха. По данным технического паспорта давление в ресивере 11 бар (1,1 МПА).

Следует ли получать лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности на эксплуатацию ресивера?

Утрата документов на товары

Какие последствия влечет утрата документов на товары водителем транспортного средства при осуществлении международной перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита?

За продлением – в столицу

Может ли транспортное предприятие, зарегистрированное в г. Гомеле, обратиться в таможенный орган, расположенный в г. Минске, за продлением срока действия свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки (ТСМП) к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями?

В какой именно таможенный орган можно обратиться для выполнения этой процедуры?

Наказание за отсутствие стажа

Какое наказание предусмотрено в Беларуси для индивидуального предпринимателя, если его водитель совершил международную перевозку по категории «СЕ» без 2-летнего стажа вождения?

Как получить дубликат технического паспорта

При выполнении международной автомобильной перевозки на территории Польши водитель белорусской транспортной компании потерял технический паспорт на белорусский полуприцеп.

Как получить дубликат технического паспорта, чтобы ввезти полуприцеп обратно в Беларусь?

Если инвойс остался без печати таможни

При пересечении таможенной границы в белорусском пункте пропуска при открытии таможенной процедуры таможенного транзита в отношении сборного груза сотрудником таможенного органа по ошибке не была поставлена личная номерная печать на одном из экземпляров инвойсов.

Не возникнут ли проблемы у водителя с данным инвойсом при завершении таможенной процедуры транзита в таможенном органе назначения, расположенном на территории РФ?