Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года

DOING BUSINESS – 2018: чтобы расти в рейтинге, надо быстро меняться

Беларусь заняла 38-е место в рейтинге Doing Business – 2018, опустившись на 1 позицию. Таким образом, пока шли разговоры об улучшении бизнес-климата, мы оказались еще на одну строку дальше от давно запланированного вхождения в «тридцатку» лучших по состоянию деловой среды стран мира.

Доходы казны опережают расходы

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь–сентябрь текущего года сложился в сумме 3,3 млрд. BYN, или 4,3% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 2,5 млрд. BYN, или 3,3% к ВВП. Годом ранее эти показатели составляли 1,5 млрд. и 0,9 млрд. BYN соответственно (2,2% и 1,2% к ВВП).

Внешняя торговля наращивает дефицит

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 9 месяцев текущего года составило -3251,7 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно составляло -2382 млн. USD. При этом темпы роста экспорта и импорта к концу III квартала замедлились.

Государственный долг продолжает расти

На 1 октября государственный долг Беларуси составил 41,4 млрд. BYN, сообщает Минфин. С начала года он увеличился на 4,4 млрд. BYN, или на 12%.

Розница борется за рост и согласна на импорт

Одним из главных трендов текущего года можно считать возобновление положительных темпов роста потребления. Розничный товарооборот в январе–сентябре т.г. достиг 28,5 млрд. BYN, что в сопоставимых ценах на 2,4% выше, чем за 9 месяцев 2016 г. Но наверстывать потери предыдущих лет придется еще долго.

Зачем предпринимателям объединяться

Роль и функции предпринимательских объединений в современной социально-экономической системе на примере зарубежного опыта и отечественных реалий обсудили представители белорусских бизнес-союзов и Парламента на семинаре-совещании, проведенном 30 октября в Минске по инициативе Совета по развитию предпринимательства.

База открыта: рынок ценных бумаг ждет участников

В Беларуси в основном сформирована нормативная база, позволяющая выпускать и приобретать различные финансовые инструменты. Бизнесу осталось лишь научиться использовать их для привлечения капитала и получения дохода, соблюдать установленные нормы и правильно оценивать свои риски. Помочь в этом им могут профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Новые правила листинга

Новая редакция Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденная протоколом Наблюдательного совета БВФБ от 11.09.2017 № 23, вступила в силу с 1 ноября 2017 г. (далее – Правила).

Конкурсная миграция как новый способ ухода от долгов

Законодательством нашей страны установлена поддержка иностранных инвесторов в форме предоставления гарантий Правительства и доступа к централизованным инвестиционным ресурсам. Всем инвесторам гарантирована равная, без какой-либо дискриминации, защита прав и законных интересов независимо от формы собственности и национального статуса – ведь привлечение иностранных инвестиций в экономику страны является сегодня важнейшей задачей.

Досрочный возврат не считается

Правомерно ли включение в кредитный договор положения, согласно которому досрочный возврат кредита кредитополучателем допускается только при условии уплаты процентов за пользование кредитом за определенный период (например, за 3 месяца) после его фактического возврата (погашения)?

Одно с другим не связано

Между сторонами заключен договор факторинга. Банк не выплатил в срок кредитору сумму денежного обязательства должника с дисконтом. Кредитор предполагает, что банк-фактор ожидает исполнения обязательства должником и планирует за счет поступивших от должника денежных средств осуществить финансирование кредитора.

Влияет ли отсутствие финансирования кредитора банком-фактором на момент перехода денежного требования к банку-фактору?

Как защититься от сайтов-двойников

Нередко продвижение товаров, работ и услуг в Интернете сопровождается недобросовестной конкуренцией. Такая конкуренция возможна путем использования схожих до степени смешения сайтов (сайтов-двойников). При этом нарушаются права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Зачастую на сайтах-двойниках предлагаются товары, работы и услуги более низкого качества. Поэтому ущерб может выражаться в потерях продаж, нанесении вреда деловой репутации изначального производителя или продавца. Важно выбрать правильную юридическую стратегию защиты от подобных злоупотреблений конкурентов.

Мажоритарный кредитор имеет право

Правомерны ли действия мажоритарного кредитора, который на собрании кредиторов проголосовал:

– «против» утверждения результатов независимой оценки и одобрения начальной цены недвижимого имущества, выставляемого на торги;

– «за» проведение повторной оценки недвижимого имущества?

Обязан предложить всем

Обязан ли управляющий по делу о банкротстве предлагать нереализованное имущество должника кредиторам, требования которых возникли после открытия в отношении него конкурсного производства?

Незаметное увеличение: с 1 ноября выросли детские пособия

В связи с очередным пересмотром величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в Беларуси с 1 ноября увеличились размеры пособий на детей.

Нас мало. Нас все меньше: численность населения опять стала снижаться

После непродолжительного улучшения в демографической ситуации в Беларуси снова возник негативный тренд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минтруда и соцзащиты.

Когда затраты не сложились

Факты бесхозяйственности, нерационального использования ТЭР и незаконного получения бюджетных средств установлены Комитетом госконтроля Гомельской области при проверке деятельности КЖУП «Гомельский райжилкомхоз».

Кто будет оператором союзного энергорынка

Организацию торгов на едином энергорынке ЕАЭС, который появится не раньше 2019 г., правительство РФ предлагает передать российскому АО «Администратор торговой системы» (АТС). Сейчас АТС организует торги на оптовом энергорынке РФ, наиболее развитом в союзе. Реакция стран-членов пока выглядит сдержанной, интегрировать разнородные энергорынки вообще будет непросто, пишет «КоммерсантЪ».

Информбанк

Учет питьевой воды зависит от целей ее использования

Министерство финансов письмом от 25.08.2017 № 15-1-17/311 разъяснило особенности отражения в бухгалтерском учете расходов организации на приобретение бутилированной воды.

Определение нормативных сроков службы основных средств

Рассмотрим особенности классификации отдельных видов основных средств для целей определения нормативных сроков их службы.

Выплата дивидендов в натуральной форме

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с НДС с ведением бухгалтерского учета. Имеется организация-должник без перспектив погашения задолженности. Участники готовы взять у этого должника строительные материалы для собственных нужд в счет дивидендов.

Может ли участник общества с ограниченной ответственностью (ООО) получить дивиденды в виде строительных материалов?

Какие в этом случае нужно уплатить налоги и составить проводки?

Курсовые разницы по иностранной безвозмездной помощи

Общество с ограниченной ответственностью получило от нерезидента – участника этого общества беспроцентный займ.

Каким образом учитываются в бухучете и при налогообложении курсовые разницы при получении и использовании такого займа?

Использование накладных при внутреннем перемещении

В производственной организации материалы регулярно перевозятся со склада в цеха, а готовая продукция – из цеха на склад. Цеха и склады расположены на территории организации в разных зданиях, некоторые из которых имеют разные адреса.

Какими документами следует оформлять такое перемещение?

Оформление накладных при доставке товаров со склада в магазин

Каким документом оформляется передача товаров со склада в торговый зал розничного торгового объекта, если здания склада и магазина находятся по разным адресам на разных улицах?

Подоходный налог и реконструкция квартиры

Работник организации, которая является для него местом основной работы, в октябре 2017 г. представил в бухгалтерию для получения имущественного налогового вычета, установленного подп. 1.1 п. 1 ст. 166 НК, документы, подтверждающие понесенные им как нуждающимся в улучшении жилищных условий расходы на реконструкцию квартиры (осуществлена им самостоятельно). В результате такой реконструкции у работника отпали основания для признания его нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Вправе ли организация предоставить этому работнику указанный имущественный налоговый вычет на сумму понесенных им расходов?

Подоходный налог и алименты

В сентябре 2017 г. в организацию по месту основной работы принят новый работник, который для получения стандартного налогового вычета, установленного подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК, представил документы, подтверждающие, что у него есть 2 несовершеннолетних ребенка, а также исполнительный лист на взыскание с него на этих детей алиментов. В этом же месяце одному из детей исполняется 18 лет.

В каком размере организации надо применить указанный вычет при исчислении подоходного налога с доходов этого работника за октябрь 2017 г.?

Подоходный налог и расходы организации на чай и кофе для сотрудников

Организация в октябре 2017 г. приобрела кулер для воды, кофеварку, электрочайник, холодильник и микроволновую печь, которые размещены в офисе организации для пользования всеми работниками для приготовления чая, кофе и разогрева пищи. Также организация планирует за свой счет ежемесячно приобретать для работников пакетированный чай, кофе растворимый и молотый, сахар, а также питьевую бутилированную воду.

Являются ли расходы организации на чай, кофе, сахар и питьевую воду доходом работников, подлежащим обложению подоходным налогом?

Подоходный налог и аренда офисной техники у работника

Организация арендовала у своего работника офисную мини-АТС для использования в своей деятельности. В связи поломкой этой АТС организация оплатила специализированной организации ее ремонт в размере 120 BYN. В результате ремонта улучшения АТС не произошло. Согласно условиям заключенного договора аренды обязанность проведения ремонта оборудования лежит на организации.

Являются ли расходы организации по ремонту АТС доходом работника (арендодателя), подлежащим обложению подоходным налогом?

Сдача квартиры на короткий срок и статус индивидуального предпринимателя

Я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП), занимаюсь в Минске сдачей квартиры «на сутки», принадлежащей моему гражданскому мужу, представляю в ИМНС налоговую декларацию и уплачиваю единый налог.

Смогу ли я на основании Указа Президента от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ № 337) сдавать эту квартиру, если не буду иметь статуса ИП, а как физическое лицо, уплачивая при этом единый налог, но не представляя никаких налоговых деклараций?

Личный автомобиль в служебных целях: компенсация затрат и налог на прибыль

Работник организации использует личный автомобиль в служебных целях, но автомобиль зарегистрирован на его супругу.

Можно ли ему выплачивать компенсацию за использование автомобиля в служебных целях и относить ее сумму на затраты, учитываемые при налогообложении?

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.10.2017 № 220 (pr1017.zip)