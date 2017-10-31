Содержание «Экономической газеты» N 82 за 31 октября 2017 года

На чем выезжает рост экономики

Результаты, достигнутые в экономике Беларуси за 9 месяцев т.г., свидетельствуют о сохранении общей положительной ситуации, заверил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Об этом свидетельствуют темпы роста ВВП, экспорта, а также тенденции в отдельных отраслях

Ремонт автомобилей и единый налог

Инспекция МНС по г. Минску напоминает организациям, занимающимся ремонтом автомобилей, о необходимости применения единого налога на вмененный доход (далее – единый налог).

Продлен срок маркировки меховых изделий радиочастотными метками

МНС сообщило о продлении срока маркировки предметов одежды из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками с радиочастотными метками (RFID-метками) по 31 декабря 2018 г.

Бронирование средств на зарплату

С 1 ноября 2017 г. применяется новый норматив удержания денежных средств с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в размере 326,61 BYN, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Укрощение безработицы без роста занятости

В белорусской экономике в сентябре 2017 г. было занято 4347,1 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 11,2 тыс. меньше, чем в августе т.г., и на 39,8 тыс. – чем годом ранее. Тем не менее численность зарегистрированных безработных снизилась до 27,3 тыс., а уровень зарегистрированной безработицы – упал до 0,6% экономически активного населения. При этом сокращается не только число безработных, но и доля тех, кто признается таковыми, а заодно – размер пособия по безработице.

Мистическое ремесло бухгалтера

На I саммите работодателей, прошедшем в Минске на прошлой неделе, российский бизнес-тренер Радислав ГАНДАПАС рассказал о мистической роли бухгалтера в компании и вытекающих из этого особенностях взаимодействия. К сожалению, на практике такие отношения порой плохо заканчиваются.

Сколько ответственности полагается за одно нарушение

Проблема признания первичного учетного документа не имеющим юридической силы и правовые последствия такого решения не раз поднималась бизнес-сообществом, но и сегодня она остается весьма актуальной и требующей однозначного решения.

Международные банки развития профинансировали в СНГ проекты на 1,5 млрд. USD

В III квартале 2017 г. международные банки развития (МБР) одобрили финансирование в странах СНГ проектов на сумму 1,5 млрд. USD. На долю Беларуси из этой суммы пришлось всего 119 млн. Такие данные содержит обзор инвестиционной деятельности, подготовленный ЕАБР.

Право на выход: когда и зачем выкупаются акции

Среди прав, которыми обладают акционеры, одно из самых важных – возможность «проголосовать ногами» против действий руководства компании и основных собственников. Однако реализовать это право в условиях слабо развитого фондового рынка удается далеко не всегда. Желающих купить акции можно не найти, а продать их самому акционерному обществу можно только в случаях, разрешенных законодательством. Поэтому любые перемены в этой сфере очень важны для инвесторов.

Присуждение не означает взыскание

Поскольку денежных средств, вырученных от продажи имущества предприятия, которое находится в процедуре банкротства (далее – должник), недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов, управляющий намерен предъявить в суд иск о взыскании с бывшего директора должника задолженности в размере неудовлетворенных требований кредиторов. Одним из кредиторов предъявлен в суд гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба в уголовном процессе к бывшему директору должника.

Необходимо ли управляющему при определении цены предъявляемого иска учитывать сумму удовлетворенного судом гражданского иска?

Акции выходят на биржу

Госкомимуществом впервые на валютно-фондовой бирже выставлены пакеты акций пяти ОАО, находящиеся в республиканской собственности.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (23.10.2017 – 27.10.2017)

Новый порядок исчисления среднего заработка – 2

Не успели работники, отвечающие за начисление зарплаты, изучить новую редакцию Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, утв. постановлением Минтруда от 10.04.2000 № 47, введенную в действие с 1 октября 2017 г. постановлением Минтруда и соцзащиты от 20.07.2017 № 30, как последовали новые уточнения.

Новые правила по заполнению трудовых книжек и вкладышей

С 13 октября 2017 г. в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция), внесены изменения. На некоторые вопросы, связанные с ними, отвечает юрист Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ.

Медосмотр для работников СТО

Нужно ли будущему сотруднику СТО (слесарю, мастеру и пр.) проходить медицинскую комиссию? Должен ли работодатель выдать направление?

Реклама на личном автотранспорте

Размещение рекламы на личном автомобиле – хорошо известный способ заработка в ряде стран Европы. Прижился он и в соседней России. Автомобиль с рекламой компании или продукта должен проезжать определенное количество километров в день, иногда – по заранее оговоренным маршрутам. За это его владелец ежемесячно получает определенную сумму.

Каковы правила размещения рекламы на частном транспорте? Каким документом они регулируются? Надо ли с кем-либо согласовывать такую рекламу?

Адресные жилищные субсидии не работают

Выделенные на текущий год средства для кредитования строительства жилья на условиях Указа Президента от 4.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» используются слабо – освоенная за полтора месяца сумма составляет менее 5% от запланированной, сообщил на совместном заседании обеих палат Парламента вице-премьер Анатолий Калинин.

Новая надежда нефтяных цен

Цена нефти Brent превысила 60 USD за баррель – впервые с июля 2015 года.

Азия как кузница миллиардеров

Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров в мире выросло в 2016 году на 17%, достигнув рекордной отметки в 6 трлн. USD, говорится в исследовании Billionaire Insights 2017, проведенном консалтинговой и аудиторской компанией PwC и швейцарским банком UBS.

Информбанк

Получение уведомления от налогового органа и действия субъекта хозяйствования

Нормы Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (далее – Указ № 488) применяются как при проведении проверок налоговыми органами, органами финансовых расследований (ОФР), так и при получении от них уведомления или предписания о необходимости скорректировать налоговую базу. При получении уведомления субъекты хозяйствования должны руководствоваться следующим.

Вычет из подоходного налога одинокому родителю и предоставление документов

В ходе налоговой проверки организации в качестве нарушения установлено, что ею в 2017 г. работнице (данная организация является для нее местом основной работы) предоставлялся стандартный налоговый вычет, установленный подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК, в размере 52 BYN как одинокому родителю на основании копии свидетельства о рождении ребенка, а также копии справки, выданной органом, регистрирующим акты гражданского состояния, содержащая сведения из записи акта о рождении этого ребенка о том, что сведения о его отце записаны по указанию матери.

Правомерны ли действия налогового органа?

Подоходный налог и стандартный вычет по новому и прежнему месту работы

В банк по месту основной работы 16.10.2017 г. принят новый сотрудник. Согласно представленной трудовой книжке с предыдущего места основной работы он был уволен 13.10.2017 г. Размер начисленной банком зарплаты этого сотрудника за отработанные в октябре 2017 г. дни составил 470 BYN.

Вправе ли банк при исчислении подоходного налога с доходов работника за отработанные в октябре 2017 г. дни применить стандартные налоговые вычеты, если они уже были ему предоставлены за этот месяц прежним нанимателем?

Подоходный налог и вычет на обучение

Сотрудник банка (является для него местом основной работы) в сентябре 2017 г. в целях получения социального налогового вычета, установленного подп. 1.1 п. 1 ст. 165 НК, представил в бухгалтерию документы, подтверждающие понесенные им в предыдущем месяце расходы в размере 1100 BYN на обучение совершеннолетней дочери в БГЭУ при получении ею первого высшего образования, а также на факультете довузовской подготовки, организованной в этом же вузе с целью подготовки к поступлению в него, в размере 180 BYN.

В каком размере банк вправе предоставить сотруднику указанный социальный налоговый вычет в данной ситуации?

Выплаты работнику по решению суда и подоходный налог

Работник организации уволился из этой организации 1.09.2016 г. Согласно решению суда организация выплатила ему зарплату и среднюю зарплату за время вынужденного прогула. При этом выплата сумм была осуществлена частями через судебных исполнителей. В апреле 2017 г. была выплачена последняя часть. 30.09.2017 г. этому физическому лицу пришло уведомление налогового органа о необходимости уплаты подоходного налога с выплаченных организацией сумм.

Правомерны ли действия налогового органа по предъявлению требования об уплате подоходного налога бывшим работником с сумм, выплаченных организацией по решению суда? Почему организация как налоговый агент не исполнила свои обязанности по удержанию и уплате подоходного налога с указанных сумм?

Налог на прибыль и госпошлина на разрешение на хранение отходов

Можно ли списать на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, госпошлину за разрешение на хранение отходов, и если можно, то в какой момент?

Налог на прибыль и изменение целевого назначения земельного участка

Можно ли единовременно отнести на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, расходы по госрегистрации изменения целевого назначения земельного участка?

Налоговые льготы для общепита – только для сельской местности

Организация общепита расположена в сельской местности, но при этом имеет интернет-магазин и осуществляет доставку своей продукции по заявкам потребителей, в т.ч. по Минску.

Может ли она по всем своим оборотам по реализации, т.е. по всей выручке, применять с 1.01.2018 г. льготы по НДС, налогам на прибыль и на недвижимость, установленные Указом Президента от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» (далее – Указ № 345)?

Поломка кассы и прием наличных и безналичных

В небольшом магазине используется один кассовый аппарат. Этот аппарат сломался.

Каков порядок действий в случае обнаружения неисправности кассы и как принимать наличные при продаже товаров на период его ремонта?

Оплата больничного по договору подряда

Право на выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от уплаты взносов на соответствующие страховые случаи. К таким случаям, в частности, относятся болезнь и временная нетрудоспособность, беременность и роды. Таким образом, для того чтобы работник, занятый по договору подряда (далее – подрядчик), получил право на пособие по временной нетрудоспособности или по беременности и родам (далее – пособие), ему необходимо уплачивать страховые взносы в ФСЗН.

Начальник производства

Предприятие занимается только одним видом производства и имеет один цех.

Как назвать должность работника – «начальник цеха» или «начальник производства»? Есть ли какая-то разница?

Рабочее время

Как правильно определить фонд рабочего времени сторожа, работающего по графику работ, если сторож находился 23 дня в отпуске в календарном месяце? Норма часов рабочего времени по производственному календарю – 167 часов, отработано по табелю – 48 часов.

Наименование профессий по ЕТКС

В штатном расписании организации (мебельное производство) наименования профессий не соответствуют отраслевому ЕТКС. Например, есть профессия «Контролер качества обработки изделий», которая содержится в выпуске 62 ЕТКС (бытовые услуги). А в выпуске 38 ЕТКС (деревообрабатывающее производство) профессия называется «Контролер деревообрабатывающего производства».

Допускается ли в штатное расписание организации одной производственной отрасли включать профессии, содержащиеся в иных отраслевых ЕТКС? Если в отраслевом ЕТКС нет необходимой профессии, нужно ли использовать выпуск 1 ЕТКС или можно «взять» профессию из любого ЕТКС?

Документ об обучении в РФ

В 3 выпуске ЕТКС есть профессия «Монтажник строительных конструкций».

Можно ли на эту должность принять работника, имеющего свидетельство об окончании обучения и получении профессии «Монтажник строительных стальных и железобетонных конструкций», выданного учебным центром в Санкт-Петербурге, или свидетельство РБ монтажника стальных железобетонных конструкций?

Можно ли применить в данном случае Соглашение между Правительством РБ и Правительством РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях: статья 5 «Диплом о среднем специальном образовании, выдаваемый в Республике Беларусь, и диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в Российской Федерации, признаются в обоих государствах соответствующими (эквивалентными) при поступлении на работу в соответствии с указанными в документах об образовании специальностью и квалификацией»?

Экономист в бюджетной организации

В штатное расписание бюджетной организации включена должность «Экономист» без указания квалификационной категории.

Может ли на указанную должность быть принят работник II квалификационной категории с оплатой труда по такой категории? Надо ли при этом в штатном расписании заменить должность «Экономист» на «Экономист II категории»? При присвоении в дальнейшем работнику I категории можно ли оплачивать его труд по I категории и надо ли в штатном расписании менять категории со II на I?

Один контракт на две профессии

В штатном расписании имеется 0,8 ставки слесаря по ремонту автомобилей и 0,2 ставки водителя автомобиля (внутреннее совместительство). Планируется вывести эти ставки и ввести единицу слесаря. Работник и обязанности останутся прежними.

Как правильно оформить перевод и в какой срок необходимо уведомить работника? Можно ли слесарю поручить обязанности водителя автомобиля и за это установить повышение тарифной ставки?

Неотработанное рабочее время

Слесарю по контракту установлена сдельно-премиальная форма оплаты труда.

На основании чего и как оплатить часы нахождения слесаря на ежегодном медицинском осмотре, внутрисменном обучении, собраниях коллектива, если они не занимают полную рабочую смену? Можно ли в контракте со сдельщиком установить оплату таких мероприятий как повременную?

Суммированный учет и переработка

Что будет являться переработкой для работников с суммированным учетом рабочего времени (учетный период – квартал), работающих в условиях неполной рабочей недели?

Неполная рабочая неделя

На предприятии решением директора вводится неполная рабочая неделя (4-дневка).

Нужно ли вносить изменения в графики работ (сменности) работников с суммированным учетом рабочего времени (учетный период – квартал)? Как планировать график: исходя из 40-часовой рабочей недели либо с учетом 4-дневной рабочей недели?

Время работать и отдыхать

Можно ли при суммированном учете рабочего времени запланировать в графике работ 6 рабочих дней подряд?

Стоматолог меняет профиль

Согласно подп. 26.1.40 п. 26 приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 1.09.2010 № 450 (далее – Положение), стоматология разделена на такие составляющие, как терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая, ортопедическая и зуботехнические работы. Подпункт 322.2.2 п. 322 Положения определяет требования к медицинским работникам организаций частной формы собственности, выполняющим работы и (или) услуги, составляющие лицензируемую деятельность. Медицинский работник организации частной формы собственности, занимающий должность врача-стоматолога-терапевта, имеет высшее медицинское образование и необходимый стаж работы по специальности «Стоматология», а также первую квалификационную категорию.

Имеет ли право данный медицинский работник занять должность врача-стоматолога-ортопеда в организации частной формы собственности после прохождения повышения квалификации в объеме 160 учебных часов в соответствии с постановлением Минздрава от 22.12.2010 № 175 «О требованиях к занятию должностей руководителей, врачей-специалистов, провизоров-специалистов» (далее – постановление № 175) при отсутствии стажа работы на должности врача-стоматолога-ортопеда?