Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года

Дело дебиторов: за зарубежными долгами следит генпрокуратура

На совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о необходимости взыскания просроченной дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими предприятиями. Этот вопрос находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре страны.

Преступность идет на убыль. Кроме взяток и злоупотребления властью

В Беларуси, по данным Министерства внутренних дел, в январе–июне текущего года зарегистрировано 43,9 тыс. преступлений, что на 7,5% меньше, чем в I полугодии 2016 г. Таким образом, число преступлений на 100 тыс. человек населения за год сократилось с 500 до 462.

Руководителям бюджетных организаций разрешили повысить зарплату

Некоторые руководители бюджетных и приравненных к ним организаций смогут претендовать на повышение зарплаты в случае, если их организации сами зарабатывают деньги.

ЕЭК готовится к вступлению в силу Таможенного кодекса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла несколько решений по реализации норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который должен вступить в силу с начала 2018 г.

KEF-2017: век Минского консенсуса

Традиционно в начале ноября в Минске состоится конференция Кастрычнiцкага эканамiчнага форуму KEF-2017. Ее рабочее название – «Основы будущего». Но слоган концепции конференции сформулирован иначе: «КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЕЩЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ»

Борьба с лжепредпринимательством-2: классифицировать и искать, найти и доказать

Проблема противодействия лжепредпринимательству без ущерба для добросовестных субъектов хозяйствования (см. «ЭГ» № 64 от 29.08.2017) может решаться по-разному. Один из ключевых вопросов здесь – как достаточно эффективно выявлять лжепредпринимательские структуры.

ICO на грани регулирования

Одним из самых обсуждаемых событий на мировых финансовых рынках стал запрет операции первичного размещения токенов криптовалют в Китае. Это решение может стать поворотным пунктом в развитии цифровой экономики.

Золотовалютные резервы Беларуси вновь выросли

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 сентября 2017 г., по предварительным данным, составили 6993,6 млн. USD (в эквиваленте). За август они возросли на 328,8 млн. USD (на 4,9%), а с начала года – на 2066,4 млн. USD (на 42%).

Товарооборот БУТБ за 8 месяцев превысил 1 млрд. USD

По состоянию на 1 сентября т.г. на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовано 18 085 компаний, включая 3746 нерезидентов из 59 стран мира. Объемы сделок по сравнению с прошлым годом существенно выросли.

Двойное наименование должности

Можно ли в штатном расписании коммерческой организации установить двойное наименование должности «маркетолог-переводчик»?

Дистанционная работа

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Она вышла на работу до достижения ребенком 3 лет и желает работать в режиме неполного рабочего времени, причем частично – дистанционно. Ее устраивает такой режим (пятидневка): понедельник, среда, пятница – 6 часов дома; вторник, четверг – 3 часа на работе и 3 часа дома.

Не запрещает ли законодательство установить ей такой режим?

Присвоение категории бухгалтеру

В организации бухгалтер II категории имеет высшее образование по специальности «Статистика» (факультет учета и статистики БГЭУ). В соответствии с новыми требованиями ЕКСД по должности бухгалтера для присвоения I квалификационной категории необходимо иметь высшее образование по специальностям: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и стаж работы в должности бухгалтера II квалификационной категории не менее 2 лет.

Можно ли присвоить бухгалтеру I квалификационную категорию, если образование по специальности не соответствует перечисленным требованиям? Как в соответствии с законодательством провести аттестацию? Какие документы необходимо подготовить?

Перерывы при круглосуточном дежурстве

В ТК говорится, что работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более 2 часов. Мы хотим ввести график работы «сутки через трое».

Нужно ли предусматривать перерывы в течение суточного дежурства? Какой продолжительности должен быть каждый из перерывов в течение рабочего дня: не менее 20 минут и не более 2 часов? Или в расчет берется суммарная продолжительность перерывов – не менее 20 минут и не более 2 часов? Например, можно ли запланировать такие перерывы: завтрак, обед, ужин, ночной перерыв, утренний перерыв (всего 5 перерывов по 30 минут, итого – 150 минут)? Правильно ли установить перерыв 120 минут, включающий в себя: завтрак (20 минут), обед (30 минут), ужин (30 минут), ночной перерыв (20 минут), утренний перерыв (20 минут)?

В регионах меньше бедных, в столице – богатых

Доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в Беларуси во II квартале т.г. составила 5,9%, сообщает Белстат. Это на 0,4 п.п. больше, чем во II квартале прошлого года, и на 0,1 п.п. меньше, чем в январе–марте 2017 г.

НДС вместо нефтедолларов

27 августа президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян подписал законодательный декрет № 8, в соответствии с которым в этой стране с 1 января 2018 г. вводится налог на добавленную стоимость.

Информбанк

Упрощенный бухучет для фермеров

Для белорусских фермеров Указом Президента от 31.08.2017 № 311 «О бухгалтерском учете в крестьянских (фермерских) хозяйствах» вводятся упрощенные правила ведения бухучета.

Особенности бухгалтерского и налогового учета топливно-энергетических ресурсов

Некоторые виды затрат могут учитываться для целей налогообложения с определенными ограничениями: в переделах норм, устанавливаемых законодательством или самой организацией. К таким затратам, в частности, относятся топливно-энергетические ресурсы. Рассмотрим особенности их бухгалтерского и налогового учета в 2017 г.

Списание материалов: документальное оформление в бухгалтерском и налоговом учете

Список унифицированных форм первичных учетных документов, которые предусмотрены законодательством, ограничен. Организациям предоставляются довольно широкие возможности для создания собственной «первички», используемой для оформления различных хозяйственных операций, в т.ч. для учета материалов и их движения. Но даже если самостоятельно разработанные и применяемые формы вполне соответствуют требованиям ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и инструкций по бухгалтерскому учету, это не гарантирует предприятиям отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.

Когда ведение бухучета выгоднее его восстановления

Предприятие, осуществляющее розничную и оптовую торговлю, в связи с использованием интернет-магазина с 1.01.2017 г. перешло с упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС на общую систему налогообложения.

До этой даты на предприятии велась книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга), выручка от реализации признавалась в налоговом учете по оплате за отгруженные товары.

Рассмотрим порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в переходный период.

Пора вспомнить об упаковке

Многие отечественные производители не обратили внимания на те изменения, которые произошли в законодательстве Евразийского союза в части упаковки товаров.

Особенности перевозки грузов третьих стран из Беларуси на безразрешительной основе в Россию

В основу двухсторонних межправительственных соглашений в международном автомобильном сообщении заложены рекомендации, принятые Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, включающие разрешительную систему на выполнение перевозок. Разрешительная система дает возможность регулировать в количественном и качественном соотношении выполнение перевозок грузов и пассажиров иностранными транспортными средствами на территории страны. Суть ее состоит в том, что грузовые и пассажирские автотранспортные средства иностранных государств имеют право пересечения границы данного государства при наличии разрешения, если иное не предусмотрено двухсторонними соглашениями или другими нормативными правовыми актами, регулирующими международные автомобильные сообщения.

Заплатить валютой за недвижимость нельзя

Может ли физическое лицо – резидент РБ перечислить иностранную валюту со своего счета иностранной компании в оплату приобретаемого недвижимого имущества, находящегося на территории Беларуси?

Страхование строительных работ

Юридическое лицо – резидент (заказчик) заключает договор строительного генерального подряда со строительной организацией. Стороны договорились об обеспечении результатов выполненных работ путем страхования.

1. На какую страховую сумму должен быть заключен договор страхования?

2. Вправе ли генеральный подрядчик застраховать свою ответственность у российской страховой компании?

Литовский прокат на территории ЕАЭС

Белорусское транспортное предприятие планирует временно использовать на территории стран Евразийского экономического союза седельный тягач и рефрижератор, которые были взяты напрокат в Литве.

Возможно ли это, если на указанную технику при ввозе на территорию Таможенного союза не были уплачены таможенные пошлины и налоги?

Возможна ли постановка данных транспортных средств на регистрационный учет на весь срок временного нахождения транспортного средства в Беларуси и странах ЕАЭС?

Аренда с водителем без каботажа

Белорусское транспортное предприятие в аренду планирует передать российской транспортной компании 2 грузовых микроавтобуса для выполнения автомобильных перевозок по территории РФ.

Эти грузоперевозки будут выполнять наши водители на условиях трудового договора, заключенного сроком на 1 год с российским нанимателем.

Не являются ли такие перевозки, выполняемые на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси, с точки зрения российского законодательства, каботажными?

Требования к водителям: внутренние и международные

Какие на сегодня существуют требования к водителям, выполняющим внутриреспубликанские автомобильные перевозки грузов, и к водителям-международникам?