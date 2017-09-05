Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года

Национальные приоритеты союзного импортозамещения

Одним из главных приоритетов экономической политики в Беларуси давно объявлено импортозамещение. Но решить эту задачу мешает малая емкость внутреннего рынка. Чтобы добиться окупаемости, производство импортозамещающей продукции пытаются увязать с экспортом. Более достижимой данная цель кажется в масштабе Евразийского экономического союза. Правда, поставки из других стран – участниц союза тоже являются импортом, ограничить который куда сложнее. Выход видится в сотрудничестве государств ЕАЭС в сфере импортозамещения. Пути решения этой задачи искали участники семинара, организованного в НИЭИ Минэкономики.

Конверсия на «Экране»: кто раньше начал – выигрывает на рынке

После распада СССР белорусским предприятиям оборонной промышленности пришлось несладко. Но некоторые из них сумели выжить, найти свое место в изменившемся мире, завоевать новые рынки и вернуться на старые. О том, как сочетаются конверсия и рынок, рассказывает генеральный директор ОАО «Экран» Михаил Чернин

Темпы роста экспорта и импорта сравнялись

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 7 месяцев т.г. составило -2344,8 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно было почти на треть меньше: -1937 млн. USD. При этом темпы роста экспорта и импорта сравнялись, а основные объемы внешней торговли увеличились.

Профицит казны растет

За январь–июль т.г. профицит бюджета сектора государственного управления сложился в сумме 2,8 млрд. BYN, или 4,9% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 1,9 млрд. BYN, или 3,4% к ВВП. Годом ранее эти показатели составляли 1,7 млрд. и 1 млрд. BYN соответственно (3,2% и 2% к ВВП).

Зачем одной торговле такие льготы

Проект указа «О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения» уникален. Никогда еще в нашей стране торговля не признавалась деятельностью, заслуживающей налоговых льгот, да еще столь кардинальных, как установление безналогового режима с уплатой 1 базовой величины. До недавних пор такой подход представлялся экономически оправданным лишь для сфер, казавшихся более важными, – сельского хозяйства, промышленного производства, науки и т.п. Но времена меняются.

Палата понимает студенческое братство

Беларуси следует уходить от существующей модели распределения выпускников высших учебных заведений. Такое мнение в эфире Sputnik высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Кредитование в июле: осторожный рост

В июле темпы роста кредитования несколько замедлились, особенно в корпоративном сегменте. Потребительское кредитование сохраняет активность. Объем проблемных кредитов продолжает расти, что заставляет банки чаще соглашаться на их пролонгирование.

Российские аналитики видят ускорители инфляции в белорусской экономике

Тенденции, наблюдаемые в белорусской экономике, могут привести к ускорению инфляции, говорится в июльском обзоре Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). По мнению российских аналитиков, на разогрев инфляции в республике могут повлиять низкие ставки по кредитам для физических лиц, поддержка госпредприятий и планы увеличения зарплат.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СЕНТЯБРЕ

В сентябре 2017 г. вступает в силу ряд нормативных правовых актов, которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования и граждан.

Неосновательное обогащение как следствие незаключенного договора аренды

В случае использования чужого имущества без договорных оснований у пользователя возникает факт неосновательного обогащения за счет владельца имущества. ГК предоставляет право владельцу в подобных ситуациях требовать возмещения названного обогащения лицом, неправомерно использующим его имущество.

Пределы авторского права

Индивидуальный предприниматель (ИП) осуществлял деятельность по организации тренингов, заключал договоры с авторами программ, в соответствии с которыми ИП передавались авторские права на программы. ИП принял решение о прекращении деятельности.

Сохраняются ли за ним авторские права на программы тренингов как за физическим лицом после прекращения деятельности?

Равновесие недвижимости: спрос не дает расти предложению и ставкам

Рынок коммерческой недвижимости в Минске в I полугодии 2017 г. медленно восстанавливается. Предложение формируется в основном за счет сдачи давно начатых объектов. Спрос на помещения во всех сегментах начал оживать, но не настолько, чтобы позволить расти ставкам аренды, а инвесторы стали гораздо осторожнее. Об этом говорится в очередном обзоре компании Colliers International.

Самые высокие зарплаты августа

Вакансии в наиболее популярных среди соискателей профессиональных областях с самыми высокими зарплатами проанализировал Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY.

Информбанк

Иностранная безвозмездная помощь и налог на прибыль

Порядок обложения налогом на прибыль иностранной безвозмездной помощи разъяснило МНС письмом от 22.08.2017 № 2-2-10/01528. В этом письме говорится следующее.

НДС и бюджетные организации

Рассмотрим на примерах особенности исчисления НДС бюджетными организациями, как осуществляющими, так и не осуществляющими коммерческую деятельность.

Передача технологии и налогообложение иностранного резидента

Производственная организация – резидент РБ (далее – заказчик) заключила с индийской компанией (далее – исполнитель) договор на передачу технологии по производству лекарственных средств на территории РБ. По данному договору исполнитель передает производственную рецептуру лекарств (технологический процесс производства и контроля), оказывает консультационную поддержку по их производству, в частности, по приобретению и наладке производственной линии. В актах оказанных услуг исполнитель отдельно указывает стоимость каждого вида услуг и стоимость переданной технологии.

Имеет ли право заказчик применить нормы ст. 7 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (капитал) от 27.09.1997 (далее – Соглашение), т.е. освобождение от налога на доходы иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство, по указанным видам дохода? Возникает ли обязанность у заказчика по уплате НДС на основании ст. 92 НК?

Продвижение продукции иностранной организацией и налог на доходы

Белорусская организация намерена заключить договор с резидентом Швейцарии на оказание услуг по реализации продукции на территории Евросоюза. Условия договора предполагают также консультирование швейцарской стороной по вопросам продвижения продукции.

Является ли вознаграждение (доход) резидента Швейцарии, полученный от оказания данных услуг, объектом обложения налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (далее – налог на доходы)?

О рабочем времени в IV квартале 2017 года

Рекомендации по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний

Пленум Верховного Суда рассмотрел вопросы применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и разработал рекомендации по правильному применению законодательства в данной сфере, обобщенные в постановлении Пленума Верховного Суда от 29.06.2017 № 7 (далее – постановление № 7), которые должны заинтересовать страхователей.

Временная материальная ответственность

С работниками заключен договор о коллективной материальной ответственности. Один из них ушел в отпуск, в связи с чем из другой бригады временно переведен другой работник на 1 месяц.

Как оформить (каким документом) присоединение этого работника к договору о коллективной материальной ответственности на месяц?

Льготы для родителей детей-инвалидов

Можно ли работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, установить график работы, предусматривающий работу в субботу и воскресенье? Может ли работник отказаться работать в эти дни?

Окончательный расчет при переводе

Сотрудник, работающий по контракту, переводится по собственной инициативе на другую должность у того же нанимателя.

Следует ли в день перевода произвести окончательный расчет по прежней должности?